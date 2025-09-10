Новини
Сибига: Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин
  Тема: Украйна

Сибига: Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин

10 Септември, 2025 09:41

Полша задейства ПВО и НАТО, украинският външен министър обвинява Путин в ескалация на войната

Сибига: Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Навлизането на руски дронове в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира „безнаказаността“ на руския президент Владимир Путин, заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитира Ройтерс, предава БТА.

Сибига отбеляза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва желанието на Путин да разшири войната и да тества Запада. „Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада“, се казва в публикацията му. Той добави, че трябва да се вземе решение за използването на средства за въздушна отбрана на съседни страни, включително за обекти, които се доближават до границите на НАТО.

Полша задейства своите средства за въздушна отбрана и тези на НАТО, за да неутрализира дронове, навлезли в страната след руска атака срещу Западна Украйна. Това е първият път, в който Полша прибягва до оръжие заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

На радарите бяха засечени над 10 обекта, като тези, които представляваха риск, бяха неутрализирани. Полските въоръжени сили определиха нарушаването на въздушното пространство като „акт на агресия“, а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди, че полски самолети са използвали оръжия срещу враждебни обекти.

Полският премиер Доналд Туск свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността, като извънредно заседание на министерския съвет е планирано за 08:00 ч. местно време (09:00 ч. българско време).

Временното затваряне на въздушното пространство над летище „Фредерик Шопен“ във Варшава бе наложено поради военни действия, но по-късно въздухоплаването беше възстановено. Летището предупреди, че все още могат да възникнат закъснения и проблеми с полетите.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    48 5 Отговор
    А евреите в Катар?

    09:42 10.09.2025

  • 2 Полша спасява Европа от Османците

    15 27 Отговор
    Пак ще ни спаси...Ганьо чака освободител и винаги получава гангренясал кокал изотзадзе

    Коментиран от #13, #18

    09:42 10.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    43 9 Отговор
    А украинските дронове по българското Черноморие?

    Коментиран от #31

    09:43 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    51 5 Отговор
    А какъв калъф е Сибига, че да дава оценка на събития, случили се (евентуално) на чужда територия? Да не е губернатор на Полша случайно?
    Недуразумение. Поредното такова, назначено на служебен пост от нелегитимно недуразумение, вживяващо се в ролята на президент.

    09:44 10.09.2025

  • 6 зле

    32 4 Отговор
    сваляйте ги ве ко мрункаш, нале бяхте много въоръжени

    09:44 10.09.2025

  • 7 Точен

    32 5 Отговор
    Като стар варненски гларус знам, че на полякините им се привиждат летящи предмети след взаимодействие с мои сънародници - от удоволствие...

    Коментиран от #17

    09:44 10.09.2025

  • 8 Хихи

    27 3 Отговор
    и ги засекли укристанците и предупредили хиените , че са руски...

    09:45 10.09.2025

  • 9 Сибигай,

    27 4 Отговор
    Обявете война на Русия, ако ви стиска.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    09:45 10.09.2025

  • 10 Да бе да

    9 3 Отговор
    Ха ха смешници

    09:47 10.09.2025

  • 11 Така бе

    21 3 Отговор
    Всички укропровокации се отличават с характерната тъпота на белите конци. Квартал 95 никога не е бил много креативен проект, но сега се проваля на всяка стъпка.

    09:47 10.09.2025

  • 12 Питам:

    14 4 Отговор
    ШУБЕга, ти сигурен ли си,че дроновете не са украински и "пияните ватенки" не са ги насочили към "братска" Полша?

    09:49 10.09.2025

  • 13 провинциалист

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Полша спасява Европа от Османците":

    Нас пък Полша кога ни е спасявала от нещо?

    Коментиран от #35, #36

    09:50 10.09.2025

  • 14 дядо поп

    16 6 Отговор
    Радвайте се , че са само дронове. Продължавайте в същия дух , защитавайте виновниците за Катина пък да видим дали няма скоро да сте в положението "партер".

    09:50 10.09.2025

  • 15 Механик

    27 1 Отговор
    А навлизането на украинската ракета дето уби двама полски трактористи, то какво се явява???

    09:53 10.09.2025

  • 16 Сандо

    10 3 Отговор
    Аде,време е шляхтата да тръгва на изток в стройни редици,с маршова стъпка и с песен на уста за да накаже гадните маскали.Като вдъхновение може да им служи оня епизод в историята,когато са превзели Москва.Вярно,че е било отдавна,като е и вярно,че след като година така са яли,пили,веселили и мародерствали,че възмутените местни жители не са могли да ги търпят повече е са ги прогонили с як пердах обратно по родните места.

    09:53 10.09.2025

  • 17 дядо поп

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Точен":

    Да , точно. На времето полякините нямаха никакви задръжки и угризения да бъде с теб , дори и да не ти знае името. Просто , бум , бам , мерси мадам! Не беше лошо , а и бяхме млади.

    Коментиран от #32, #46

    09:54 10.09.2025

  • 18 Сандо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Полша спасява Европа от Османците":

    А пък някой се праГаньо спасява европата от арабите във време,когато поляците са били някакви полудиви племена.

    09:55 10.09.2025

  • 19 Тома

    12 2 Отговор
    Цялата аларма за руски дронове е за срещата на желаещите в рамщайн.Но интересното е че поляците нищо не казват за дроновете

    10:01 10.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Няма нужда

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Сибигай,":

    На всички е ясно, че не е нарочно. Те рашките, просто са си неграмотни.

    10:03 10.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    ,Кажи името на дроновете.Покажи части от
    Поляци,чехи,хървати са поземлени славяни и като нашите помаци които са потурчени,мислене и политика са винаги двойствени

    10:04 10.09.2025

  • 27 Овратен

    10 0 Отговор
    Сибига не се прави на умряла лисица щом има дронове там значи има причина за това като сте си дали седалищата под наем сега няма да ревете.

    10:05 10.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чичак

    4 0 Отговор
    Нашата са толкова отчаяни от Украйна че се чудят каква нова издънка да направят

    Коментиран от #39, #40

    10:09 10.09.2025

  • 30 А ве тоА да не е ...

    7 0 Отговор
    ... външен министър на Полша,че говори от името на Полша...?!
    Я си гледай Покрайнината и не се обаждай там,където не ти е работа...!

    10:09 10.09.2025

  • 31 Шът ...тихо!

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Там има пълна тишина по въпроса...

    10:10 10.09.2025

  • 32 Ъхъ

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "дядо поп":

    На Албена,бяха неудържими ,в онези времена.Па и хубавици бяха.Нямаха грешка! Глава,гърди,крак,всичко на място.На плажа,всички останали бледнееха пред тях.А там,в бунгалото виеха,като котки! Еххх,младост! Но никой не говореше за война.Ядеш,пукаш Столичная или",Слънчев бряг " " Ръкатицели" Манастирско шушукане,"с бутилки,танци в по ресторанти и дискотеки.Нямаше мутри, наглеци! Наистина бяха спокойни години.

    10:10 10.09.2025

  • 33 Официалният разказ е как

    7 0 Отговор
    Украйна защитава държавите в ЕС от руска инвазия.Ако публикуваното е факт, то това означава, че Украйна не се справя със защитата на границите на ЕС.

    10:14 10.09.2025

  • 34 Саде да попитам Сибига...!

    7 0 Отговор
    А ве,Ко стана с бившият украински външен министър-Кулеба...!
    Нещо чухме,че тайно и по късна доба избягал от Украйна,изпреварвайки за една нощ указа на Зеленски,забраняващ излизането извън граница на бивши дипломати...!
    Че сега даже и излизал с критични статии срещу довчерашният си Началник-Зеленски...!

    Коментиран от #38

    10:15 10.09.2025

  • 35 Поляк

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    Много си необразован малко човече!!! Варна на кого е кръстена?

    Коментиран от #41

    10:15 10.09.2025

  • 36 История

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "провинциалист":

    Намери и прочети нещо за Владислав Варнечек и тогава пиши!!! Прочети също,кой спаси Виена от Османските пълчища..

    Коментиран от #42

    10:15 10.09.2025

  • 37 име

    5 0 Отговор
    Веднага бацо крадливия банкянски тулуп и простото кире да закачат единствения наш хангарен екземпляр КенЕф16 на буксир и да ходят да пазят полското въздушно пространство!

    10:17 10.09.2025

  • 38 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Саде да попитам Сибига...!":

    Аз ще остана завинаги в бункера!

    10:20 10.09.2025

  • 39 Кои са тия...

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чичак":

    ...,,Нашите"...?!

    10:20 10.09.2025

  • 40 Бай Ганьо

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Чичак":

    За нашите копейки остава бибека!

    10:22 10.09.2025

  • 41 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Поляк":

    Предполага се, че сегашното му име идва от старобългарското варнъ – „черен, вран“. Друга теория свързва името с думата „вар“, означаваща води и минерален извор. Първото споменаване на името Варна е в летописите за настъплението на владетеля Аспарух и войските му, които „...дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос...“ и заселването на прабългарите по тези места, но не е ясно дали името се отнася за област, селище или за река. /Уикипедия/

    10:23 10.09.2025

  • 42 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "История":

    За Владислав съм намирал и съм чел. Дошъл човекът дотук с армия, оставил си костите, ама и преди него, и след него сме били в азиатското блато. А относно Виена - ако има нещо общо с теб, с мен няма. И пак - и преди, и след защитата на Виена ние сме си в блатото.

    10:27 10.09.2025

  • 43 Тръмп

    1 0 Отговор
    ще говори с Путин тази или другата седмица. Може и след две- три седмици! Ще видим какво ще стане. Може да стане, може и да не стане! Но вярва, че Путин има желание! Ако стане, ще бъде голяма красива сделка! Междувременно Путин снощи нападна Полша с дронове? Е, нищо не е станало, аз съм спрял седем войни, ще спра и тази!

    10:31 10.09.2025

  • 44 Преди няколко дни

    1 0 Отговор
    Тръмп се срещна с новия полски президент, който минава за тръмпист и съюзник на Тръмп!
    Имаше фанфари от Белия дом !

    Путин за пореден път се присмя на Тръмп, като просто атакува Полша.

    10:35 10.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 те и сега нямат

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "дядо поп":

    те и сега нямат

    10:43 10.09.2025

