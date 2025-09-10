Сибига: Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин

Навлизането на руски дронове в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира „безнаказаността“ на руския президент Владимир Путин, заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитира Ройтерс, предава БТА.
Сибига отбеляза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва желанието на Путин да разшири войната и да тества Запада. „Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада“, се казва в публикацията му. Той добави, че трябва да се вземе решение за използването на средства за въздушна отбрана на съседни страни, включително за обекти, които се доближават до границите на НАТО.
Полша задейства своите средства за въздушна отбрана и тези на НАТО, за да неутрализира дронове, навлезли в страната след руска атака срещу Западна Украйна. Това е първият път, в който Полша прибягва до оръжие заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.
На радарите бяха засечени над 10 обекта, като тези, които представляваха риск, бяха неутрализирани. Полските въоръжени сили определиха нарушаването на въздушното пространство като „акт на агресия“, а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди, че полски самолети са използвали оръжия срещу враждебни обекти.
Полският премиер Доналд Туск свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността, като извънредно заседание на министерския съвет е планирано за 08:00 ч. местно време (09:00 ч. българско време).
Временното затваряне на въздушното пространство над летище „Фредерик Шопен“ във Варшава бе наложено поради военни действия, но по-късно въздухоплаването беше възстановено. Летището предупреди, че все още могат да възникнат закъснения и проблеми с полетите.
1 Последния Софиянец
09:42 10.09.2025
2 Полша спасява Европа от Османците
Коментиран от #13, #18
09:42 10.09.2025
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #31
09:43 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
Недуразумение. Поредното такова, назначено на служебен пост от нелегитимно недуразумение, вживяващо се в ролята на президент.
09:44 10.09.2025
6 зле
09:44 10.09.2025
7 Точен
Коментиран от #17
09:44 10.09.2025
8 Хихи
09:45 10.09.2025
9 Сибигай,
Коментиран от #22
09:45 10.09.2025
10 Да бе да
09:47 10.09.2025
11 Така бе
09:47 10.09.2025
12 Питам:
09:49 10.09.2025
13 провинциалист
До коментар #2 от "Полша спасява Европа от Османците":Нас пък Полша кога ни е спасявала от нещо?
Коментиран от #35, #36
09:50 10.09.2025
14 дядо поп
09:50 10.09.2025
15 Механик
09:53 10.09.2025
16 Сандо
09:53 10.09.2025
17 дядо поп
До коментар #7 от "Точен":Да , точно. На времето полякините нямаха никакви задръжки и угризения да бъде с теб , дори и да не ти знае името. Просто , бум , бам , мерси мадам! Не беше лошо , а и бяхме млади.
Коментиран от #32, #46
09:54 10.09.2025
18 Сандо
До коментар #2 от "Полша спасява Европа от Османците":А пък някой се праГаньо спасява европата от арабите във време,когато поляците са били някакви полудиви племена.
09:55 10.09.2025
19 Тома
10:01 10.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Няма нужда
До коментар #9 от "Сибигай,":На всички е ясно, че не е нарочно. Те рашките, просто са си неграмотни.
10:03 10.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ХаХа
Поляци,чехи,хървати са поземлени славяни и като нашите помаци които са потурчени,мислене и политика са винаги двойствени
10:04 10.09.2025
27 Овратен
10:05 10.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чичак
Коментиран от #39, #40
10:09 10.09.2025
30 А ве тоА да не е ...
Я си гледай Покрайнината и не се обаждай там,където не ти е работа...!
10:09 10.09.2025
31 Шът ...тихо!
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Там има пълна тишина по въпроса...
10:10 10.09.2025
32 Ъхъ
До коментар #17 от "дядо поп":На Албена,бяха неудържими ,в онези времена.Па и хубавици бяха.Нямаха грешка! Глава,гърди,крак,всичко на място.На плажа,всички останали бледнееха пред тях.А там,в бунгалото виеха,като котки! Еххх,младост! Но никой не говореше за война.Ядеш,пукаш Столичная или",Слънчев бряг " " Ръкатицели" Манастирско шушукане,"с бутилки,танци в по ресторанти и дискотеки.Нямаше мутри, наглеци! Наистина бяха спокойни години.
10:10 10.09.2025
33 Официалният разказ е как
10:14 10.09.2025
34 Саде да попитам Сибига...!
Нещо чухме,че тайно и по късна доба избягал от Украйна,изпреварвайки за една нощ указа на Зеленски,забраняващ излизането извън граница на бивши дипломати...!
Че сега даже и излизал с критични статии срещу довчерашният си Началник-Зеленски...!
Коментиран от #38
10:15 10.09.2025
35 Поляк
До коментар #13 от "провинциалист":Много си необразован малко човече!!! Варна на кого е кръстена?
Коментиран от #41
10:15 10.09.2025
36 История
До коментар #13 от "провинциалист":Намери и прочети нещо за Владислав Варнечек и тогава пиши!!! Прочети също,кой спаси Виена от Османските пълчища..
Коментиран от #42
10:15 10.09.2025
37 име
10:17 10.09.2025
38 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #34 от "Саде да попитам Сибига...!":Аз ще остана завинаги в бункера!
10:20 10.09.2025
39 Кои са тия...
До коментар #29 от "Чичак":...,,Нашите"...?!
10:20 10.09.2025
40 Бай Ганьо
До коментар #29 от "Чичак":За нашите копейки остава бибека!
10:22 10.09.2025
41 провинциалист
До коментар #35 от "Поляк":Предполага се, че сегашното му име идва от старобългарското варнъ – „черен, вран“. Друга теория свързва името с думата „вар“, означаваща води и минерален извор. Първото споменаване на името Варна е в летописите за настъплението на владетеля Аспарух и войските му, които „...дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос...“ и заселването на прабългарите по тези места, но не е ясно дали името се отнася за област, селище или за река. /Уикипедия/
10:23 10.09.2025
42 провинциалист
До коментар #36 от "История":За Владислав съм намирал и съм чел. Дошъл човекът дотук с армия, оставил си костите, ама и преди него, и след него сме били в азиатското блато. А относно Виена - ако има нещо общо с теб, с мен няма. И пак - и преди, и след защитата на Виена ние сме си в блатото.
10:27 10.09.2025
43 Тръмп
10:31 10.09.2025
44 Преди няколко дни
Имаше фанфари от Белия дом !
Путин за пореден път се присмя на Тръмп, като просто атакува Полша.
10:35 10.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 те и сега нямат
До коментар #17 от "дядо поп":те и сега нямат
10:43 10.09.2025