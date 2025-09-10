Сибига: Навлизането на дронове в Полша демонстрира безнаказаността на Путин

Навлизането на руски дронове в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира „безнаказаността“ на руския президент Владимир Путин, заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитира Ройтерс, предава БТА.

Сибига отбеляза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва желанието на Путин да разшири войната и да тества Запада. „Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада“, се казва в публикацията му. Той добави, че трябва да се вземе решение за използването на средства за въздушна отбрана на съседни страни, включително за обекти, които се доближават до границите на НАТО.

Полша задейства своите средства за въздушна отбрана и тези на НАТО, за да неутрализира дронове, навлезли в страната след руска атака срещу Западна Украйна. Това е първият път, в който Полша прибягва до оръжие заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

На радарите бяха засечени над 10 обекта, като тези, които представляваха риск, бяха неутрализирани. Полските въоръжени сили определиха нарушаването на въздушното пространство като „акт на агресия“, а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди, че полски самолети са използвали оръжия срещу враждебни обекти.

Полският премиер Доналд Туск свиква заседание на министрите, отговарящи за сигурността, като извънредно заседание на министерския съвет е планирано за 08:00 ч. местно време (09:00 ч. българско време).

Временното затваряне на въздушното пространство над летище „Фредерик Шопен“ във Варшава бе наложено поради военни действия, но по-късно въздухоплаването беше възстановено. Летището предупреди, че все още могат да възникнат закъснения и проблеми с полетите.