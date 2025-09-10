Туск: Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Имаме си работа с мащабна провокация… Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии“, каза Туск.
Той уточни, че полското въздушно пространство е било нарушено от голям брой руски дронове, като тези, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.
Премиерът подчерта, че няма жертви и няма причина за паника или въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите. По думите му обстановката вече е под контрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МирО
Коментиран от #3, #9
11:10 10.09.2025
2 И що не се намеси
11:11 10.09.2025
3 Европеец
До коментар #1 от "МирО":Прав си..... Добре това недоразумение туск да гледа да ме запали Европа, че може и ние да изгорим....
11:13 10.09.2025
4 Жико
11:16 10.09.2025
5 Ако убият някой полски фермер
Подарък от ЕС.
11:19 10.09.2025
6 Наглостта
11:20 10.09.2025
7 Вовата
11:20 10.09.2025
8 Умирам от смях
11:24 10.09.2025
9 Ъъъъ
До коментар #1 от "МирО":Е кой се бута бе копей? Вие от каква посока гледате? Добре ли сте? Кой се бута? Не виждаш ли, че са изпратени дронове от руска територия към Полша? Кой се бута, не става ясно? Рашите се бутат да бъдат наритани, след това да не ревете на умряло. Нали рашата нямаше да напада европейски държави, нали така твърдяхте копейките? Сега какво стана?
Коментиран от #16
11:25 10.09.2025
10 Някой
11:30 10.09.2025
11 Още един паток
11:31 10.09.2025
12 123456
11:36 10.09.2025
13 Казвал съм
11:47 10.09.2025
14 Ъъъъ
11:54 10.09.2025
15 Вале-каро
11:55 10.09.2025
16 дончичо
До коментар #9 от "Ъъъъ":Ами айде де, кривоцент,рипайте по член5,какво се шматкате!
Коментиран от #20
11:56 10.09.2025
17 Страхливци
11:58 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мисля
12:00 10.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.