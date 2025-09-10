Туск: Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме си работа с мащабна провокация… Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии“, каза Туск.

Той уточни, че полското въздушно пространство е било нарушено от голям брой руски дронове, като тези, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.

Премиерът подчерта, че няма жертви и няма причина за паника или въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите. По думите му обстановката вече е под контрол.