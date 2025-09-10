Новини
Туск: Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация

10 Септември, 2025 11:08 906 20

Премиерът Доналд Туск заяви, че обстановката е под контрол и няма жертви

Туск: Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната свали руски дронове, навлезли в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме си работа с мащабна провокация… Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии“, каза Туск.

Той уточни, че полското въздушно пространство е било нарушено от голям брой руски дронове, като тези, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.

Премиерът подчерта, че няма жертви и няма причина за паника или въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите. По думите му обстановката вече е под контрол.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МирО

    24 3 Отговор
    Бутът се между шамарите, после - Ой боли!

    Коментиран от #3, #9

    11:10 10.09.2025

  • 2 И що не се намеси

    23 1 Отговор
    когато украинска ракета, дрон/ версиите бяха различни/ утр.Е.па полските трактористи... Пхахаха.

    11:11 10.09.2025

  • 3 Европеец

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "МирО":

    Прав си..... Добре това недоразумение туск да гледа да ме запали Европа, че може и ние да изгорим....

    11:13 10.09.2025

  • 4 Жико

    18 1 Отговор
    Готови са полските пияндурници да се насссерт

    11:16 10.09.2025

  • 5 Ако убият някой полски фермер

    16 2 Отговор
    ще му купиме нов трактор.
    Подарък от ЕС.

    11:19 10.09.2025

  • 6 Наглостта

    4 16 Отговор
    на копейките стига до там, че според тях всички противници на руския дребен дрипльо да се самоубият като го видят.

    11:20 10.09.2025

  • 7 Вовата

    12 1 Отговор
    Местя...

    11:20 10.09.2025

  • 8 Умирам от смях

    8 0 Отговор
    Бобр, к.рва!

    11:24 10.09.2025

  • 9 Ъъъъ

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "МирО":

    Е кой се бута бе копей? Вие от каква посока гледате? Добре ли сте? Кой се бута? Не виждаш ли, че са изпратени дронове от руска територия към Полша? Кой се бута, не става ясно? Рашите се бутат да бъдат наритани, след това да не ревете на умряло. Нали рашата нямаше да напада европейски държави, нали така твърдяхте копейките? Сега какво стана?

    Коментиран от #16

    11:25 10.09.2025

  • 10 Някой

    13 1 Отговор
    В смисъл, запасили сте се с достатъчно памперси?

    11:30 10.09.2025

  • 11 Още един паток

    8 1 Отговор
    Още един каюкаласщисан кукундрел, който мисли, че войната е като Кънтър страйк. Да види състоянието на полските лешове, които им връща Русия, раздробени и разкъсани, все едно лично с мечката са се драли.

    11:31 10.09.2025

  • 12 123456

    6 0 Отговор
    е , па , то се видя , колко сте готови !

    11:36 10.09.2025

  • 13 Казвал съм

    4 7 Отговор
    го десетки пъти, ще го кажа отново. Реакцията отдавна трябваше да е и все още трябва да е мащабно бомбене на блатната оркска територия- военни бази, заводи, рафинерии. Тоталка. Джуджето трябва да усети брутална сила с щети за няколко трилиона, с предупреждение от Тръмп, че ако отговори ще има дъжд от атоми. А да видим дали ще му стиска да изстреля атома... Ама тези страхливи европейски антилидери не им стиска.

    11:47 10.09.2025

  • 14 Ъъъъ

    2 7 Отговор
    Копейки, вие голям зор имате да докарате до трета световна? А ще лежите ли в окопа?

    11:54 10.09.2025

  • 15 Вале-каро

    4 0 Отговор
    Само не разбрах как са определили "които представляваха непосредствена заплаха"

    11:55 10.09.2025

  • 16 дончичо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    Ами айде де, кривоцент,рипайте по член5,какво се шматкате!

    Коментиран от #20

    11:56 10.09.2025

  • 17 Страхливци

    2 0 Отговор
    Не реагираха вече или само цръцнаха

    11:58 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мисля

    5 0 Отговор
    Реагирайте. Ако Ви стиска!

    12:00 10.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

