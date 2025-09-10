Новини
Полша свиква Съвета за сигурност след навлизането на руски дронове

10 Септември, 2025 12:33

НАТО обсъжда отговора си, докато съюзнически изтребители и системи „Пейтриът“ участват в операцията

Полша свиква Съвета за сигурност след навлизането на руски дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“, заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.


  • 1 Подоляк

    14 32 Отговор
    НАТО ще натупа рашистан !

    Коментиран от #8

    12:33 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    29 3 Отговор
    Ганчо по-добре да яде пердаха преди да е заработил завода на Урсула..

    12:34 10.09.2025

  • 3 Тагаренко

    15 14 Отговор
    Член 5 ти .Напред към Москва?

    Коментиран от #12

    12:35 10.09.2025

  • 4 име

    22 2 Отговор
    Фючърсите на памперси скочиха на всички борси! Спекулантите само се молят никой да не казва на паляците че още не ги нападат!

    12:35 10.09.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    33 2 Отговор
    Всяка Световна война почва от Полша.

    12:36 10.09.2025

  • 6 Гончар Романенко

    17 1 Отговор
    --Пшепшепше, Пани, ми нашраLис! :))

    12:36 10.09.2025

  • 7 Колю

    26 4 Отговор
    ЯСТРЕБИТЕ ОТ ЕВРОРАЙХА СРЕЩУ РУСИЯ!

    12:36 10.09.2025

  • 8 име

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Подоляк":

    Ама, бегай да ги тупаш, кво само пискаш по сайтовете. Кой да отиде да ги натупа тея ушанки, като всички сте клавиатурни бабаити!?

    12:37 10.09.2025

  • 9 Хм.....

    21 1 Отговор
    Поляците може и да са издянали но полякините са по консенсусни ! Винаги когато съм им навлизал никога не свикват съвети за сигурност. Обезвреждат дрона с ръце или плюнка и това е. Смели жени !

    12:37 10.09.2025

  • 10 Бай Укран Хилнетя

    19 1 Отговор
    Всички готови със заявленията, призивите и декларациите от рано, добре че не изпревариха "руснаците" и преди дроновете им да навлязат да са свикали вече ООН.

    12:37 10.09.2025

  • 11 Дарт Вейдър

    23 2 Отговор
    Извънземен кораб атакува Земята.Капитане кого да бомбардираме първо?Полша!Ама защо Полша?Не знам ама тука такава е традицията.

    Коментиран от #37

    12:38 10.09.2025

  • 12 Я гле...

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тагаренко":

    По пет члена наведнъж ли оправяте паветниците?

    12:38 10.09.2025

  • 13 ФЕЙК

    20 3 Отговор
    Не са били дронове, а сапьорски лопати с чипове от перални! А може би дроновете са украински, които "великите украински оператори" взели, че ги пренасочили към "братска " Полша?

    12:39 10.09.2025

  • 14 12345

    21 3 Отговор
    А ако се окажат дронове от Окарина, както бе със Северен поток и с един трактор и тракторист??? Защо се изхврълят като чкии на пясък

    12:39 10.09.2025

  • 15 Един

    19 3 Отговор
    Ако по цял ден наливате бензин в горящата къща на съседа, мога да гарантирам, че пламъците рано или късно ще обхванат и вашата къща!

    Дерзайте! Хайде да видим как НАТО импотентите обявяват война и пращат либерални пенделарчета да воюват. Тва ще е любопитно!

    Мен не ме търсете - дайте ми пак калашник и първото което ще направя е да изчистя света от някой скапан либерален отрепляк, после ще си лежа на топло докато ви изтребват, а накрая ще ми дадат и медал за репресиран ;)

    12:40 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смешник

    10 2 Отговор
    Тези дронове са били предназначени за Русия а Не за Полша Но пановете като видят руски дрон се намсират от страх и сън не ги хваща

    12:43 10.09.2025

  • 18 Време разделно

    8 15 Отговор
    Копейки, войната която толкова желаехте идва. Подстрекавахте Путин, сега ще носите последиците от вашите действия. В тези дни, които предстоят, всеки ще трябва да се самоопредели. Който е за Путин- екстрадиция към Русия. Който е за НАТО- остава тук.

    Коментиран от #21, #23

    12:43 10.09.2025

  • 19 АЛООО КАРОЛ

    10 3 Отговор
    ТЕЗИ ДРОНОВЕ ДА НЕ СА УКРАИНСКИ БЕ

    12:44 10.09.2025

  • 20 Читател

    12 3 Отговор
    Играят си огъня паляците, знаят че са си те организирали провокация.

    12:44 10.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха-ха

    10 2 Отговор
    Да беше истерия, разбирам, но да лъжеш и провокираш, и да си просиш боя, е доста инфантилно. Хубава работа, ама шляхтичка.

    12:45 10.09.2025

  • 23 Смешник

    12 7 Отговор

    До коментар #18 от "Време разделно":

    Които е за Нато взема мешката и заминава за Украйна да защитава нацисткия режим на Зеления клоун

    Коментиран от #26

    12:46 10.09.2025

  • 24 Време разделно

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    И в Украйна така си мислеха руските подлоги. Не забравяй че Украйна беше една от най-близките държави на Русия. В България колкото и да сте, няма да надделеете. Така че силно те съветвам да стягаш багажчето и да хващаш първия влак или самолет, или каквото там има за Русия

    Коментиран от #27

    12:48 10.09.2025

  • 25 Объркано Атлантиче

    9 2 Отговор
    Беларус е предупреждавала Полша и Литва за летящите безпилотници,даже беларуски ПВО са унищожили част от дроновете
    Пита се в задачата,ако са руски Беларус като руски съюзник ще прави ли това?
    Таз провокация е съшита с бели конци.Целта е да се задейства чл 5 на Нато, прозрачно,че чак на очи се набива.Тръмп няма да им се хване,а Нато вече каза че е било инцидент..само кухите глави в ЕС си вярват,Зеленски пък знае че е пътник,като Нетаняху и действа " през просото"..

    12:54 10.09.2025

  • 26 Време разделно

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Смешник":

    Ние достатъчно помагаме на Украйна и без да сме там на терен. А вие като врагове на НАТО и обичащи Путин, ще ви пратим да му помагате да превземе Украйна. Редно е щом го харесвате да сте при него, а не тук в НАТО

    Коментиран от #33

    12:54 10.09.2025

  • 27 Един

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Време разделно":

    За кефа да строша някоя либерална глава ще поостана - вие само се пробвайте, дайте ни картбланш ;)

    Коментиран от #32

    12:54 10.09.2025

  • 28 Тьотя

    2 5 Отговор
    Капеи стягай те мешките за фронта ,сега като нападнат поляците ,русия ще има нужда от вас

    12:58 10.09.2025

  • 29 Даа

    3 5 Отговор
    Руснаците си го търсят ,и ще си го намерят от поляците

    12:59 10.09.2025

  • 30 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Спрете с този американоукраински блъф не са Русия, гледам и рижия се изсекнал по въпроса.Отчаено Америка и наркомана да запали война в Европа защото народите се измориха от глупаци и иска да махне всички лидери които са с Украйна, Русия не са прости Англия и Франция има сувренитет Русия също има ли смисъл да продължавам с подробности ?

    12:59 10.09.2025

  • 31 горски

    7 1 Отговор
    А ако са си измислили въпросното прелитане на дронове........баш като самолета на Урсула.
    В украйна редовно се свалят Шахеди с радиоелектронна защита.Пускат няколо що годе работещи в Полша и всички вият до небесата.
    Въпросът е дали Русия има цели в Полша,и кога смята да ги бомби.И с какво/дали с бръмчалки или с нещо по така/

    13:01 10.09.2025

  • 32 Време разделно

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    Ами айде строши някоя "либерална" глава, не се прави само на бабаит. Не знам и защо си мислиш, че срещу Путин само "либералите". Това е дълбоко грешна заблуда за теб. Така че може да попаднеш и на някоя "консервативна" глава, която да строши твоята.

    13:01 10.09.2025

  • 33 Смешник

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Време разделно":

    Путин си има достатъчно доброволци които се сражават за страната си Недостига е при Украинската хунта където насилствено ги събират по улиците а и дезертьорие са много Така че помагайте

    13:12 10.09.2025

  • 34 руzко = боклук

    2 2 Отговор
    Тоз път матушките збъркаха. А и фламинготата идааат.

    13:17 10.09.2025

  • 35 Чики-Рики

    3 1 Отговор
    Винаги съм знаел, че, ,,тези,, (Полша) ще запалят войната в Европа!

    13:17 10.09.2025

  • 36 Ти си

    5 1 Отговор
    Накрая това нападение да не излезе нещо като с GPS на Урсула.....

    13:18 10.09.2025

  • 37 Луд Скайуокър

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дарт Вейдър":

    Джедаите ще скочат да защитават шляхтичите .

    13:21 10.09.2025

  • 38 Зе иска да набута нато във войната!

    1 0 Отговор
    Поредният корвенски номер на укронацистите които са пуснали наколко окраински дрона към Полша.

    14:16 10.09.2025

  • 39 Значи

    0 0 Отговор
    Украински дронове можжжее... (дето убиха двама трактористи) Руски немооожжеее...?!?!?!!?

    14:18 10.09.2025

