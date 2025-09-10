Полша свиква Съвета за сигурност след навлизането на руски дронове

Полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“, заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подоляк
Коментиран от #8
12:33 10.09.2025
2 честен ционист
12:34 10.09.2025
3 Тагаренко
Коментиран от #12
12:35 10.09.2025
4 име
12:35 10.09.2025
5 Делю Хайдутин
12:36 10.09.2025
6 Гончар Романенко
12:36 10.09.2025
7 Колю
12:36 10.09.2025
8 име
До коментар #1 от "Подоляк":Ама, бегай да ги тупаш, кво само пискаш по сайтовете. Кой да отиде да ги натупа тея ушанки, като всички сте клавиатурни бабаити!?
12:37 10.09.2025
9 Хм.....
12:37 10.09.2025
10 Бай Укран Хилнетя
12:37 10.09.2025
11 Дарт Вейдър
Коментиран от #37
12:38 10.09.2025
12 Я гле...
До коментар #3 от "Тагаренко":По пет члена наведнъж ли оправяте паветниците?
12:38 10.09.2025
13 ФЕЙК
12:39 10.09.2025
14 12345
12:39 10.09.2025
15 Един
Дерзайте! Хайде да видим как НАТО импотентите обявяват война и пращат либерални пенделарчета да воюват. Тва ще е любопитно!
Мен не ме търсете - дайте ми пак калашник и първото което ще направя е да изчистя света от някой скапан либерален отрепляк, после ще си лежа на топло докато ви изтребват, а накрая ще ми дадат и медал за репресиран ;)
12:40 10.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Смешник
12:43 10.09.2025
18 Време разделно
Коментиран от #21, #23
12:43 10.09.2025
19 АЛООО КАРОЛ
12:44 10.09.2025
20 Читател
12:44 10.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ха-ха
12:45 10.09.2025
23 Смешник
До коментар #18 от "Време разделно":Които е за Нато взема мешката и заминава за Украйна да защитава нацисткия режим на Зеления клоун
Коментиран от #26
12:46 10.09.2025
24 Време разделно
До коментар #21 от "Един":И в Украйна така си мислеха руските подлоги. Не забравяй че Украйна беше една от най-близките държави на Русия. В България колкото и да сте, няма да надделеете. Така че силно те съветвам да стягаш багажчето и да хващаш първия влак или самолет, или каквото там има за Русия
Коментиран от #27
12:48 10.09.2025
25 Объркано Атлантиче
Пита се в задачата,ако са руски Беларус като руски съюзник ще прави ли това?
Таз провокация е съшита с бели конци.Целта е да се задейства чл 5 на Нато, прозрачно,че чак на очи се набива.Тръмп няма да им се хване,а Нато вече каза че е било инцидент..само кухите глави в ЕС си вярват,Зеленски пък знае че е пътник,като Нетаняху и действа " през просото"..
12:54 10.09.2025
26 Време разделно
До коментар #23 от "Смешник":Ние достатъчно помагаме на Украйна и без да сме там на терен. А вие като врагове на НАТО и обичащи Путин, ще ви пратим да му помагате да превземе Украйна. Редно е щом го харесвате да сте при него, а не тук в НАТО
Коментиран от #33
12:54 10.09.2025
27 Един
До коментар #24 от "Време разделно":За кефа да строша някоя либерална глава ще поостана - вие само се пробвайте, дайте ни картбланш ;)
Коментиран от #32
12:54 10.09.2025
28 Тьотя
12:58 10.09.2025
29 Даа
12:59 10.09.2025
30 Соваж бейби
12:59 10.09.2025
31 горски
В украйна редовно се свалят Шахеди с радиоелектронна защита.Пускат няколо що годе работещи в Полша и всички вият до небесата.
Въпросът е дали Русия има цели в Полша,и кога смята да ги бомби.И с какво/дали с бръмчалки или с нещо по така/
13:01 10.09.2025
32 Време разделно
До коментар #27 от "Един":Ами айде строши някоя "либерална" глава, не се прави само на бабаит. Не знам и защо си мислиш, че срещу Путин само "либералите". Това е дълбоко грешна заблуда за теб. Така че може да попаднеш и на някоя "консервативна" глава, която да строши твоята.
13:01 10.09.2025
33 Смешник
До коментар #26 от "Време разделно":Путин си има достатъчно доброволци които се сражават за страната си Недостига е при Украинската хунта където насилствено ги събират по улиците а и дезертьорие са много Така че помагайте
13:12 10.09.2025
34 руzко = боклук
13:17 10.09.2025
35 Чики-Рики
13:17 10.09.2025
36 Ти си
13:18 10.09.2025
37 Луд Скайуокър
До коментар #11 от "Дарт Вейдър":Джедаите ще скочат да защитават шляхтичите .
13:21 10.09.2025
38 Зе иска да набута нато във войната!
14:16 10.09.2025
39 Значи
14:18 10.09.2025