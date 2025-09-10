Полша свиква Съвета за сигурност след навлизането на руски дронове

Полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“, заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.