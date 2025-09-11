Новини
Цистерна с газ избухна в столицата на Мексико, загинаха трима ВИДЕО

11 Септември, 2025 04:37, обновена 11 Септември, 2025 04:51 744 0

Пострадали са други 70 човека

Цистерна с газ избухна в столицата на Мексико, загинаха трима ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Трима души са загинали, а 70 са ранени след експлозия на цистерна за газ на магистрала в столицата на Мексико, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Клара Бругада. По-рано се съобщаваше за най-малко 57 ранени.

Снимки, разпространени в интернет от местните власти, показват пламъци, излизащи от камион под магистрален надлез, а други видеоклипове в социалните медии показват десетки хора, които крещят и бягат от експлозията.

Кметът Клара Бругада съобщи, че в резултат на експлозията в сряда (местно време) са изгорели 18 автомобила.

Властите разследват инцидента. Кметът каза, че изглежда е бил причинен от преобръщане на цистерната.

Мястото на произшествието е на една от основните магистрали на изход от столицата към град Пуебла. Магистралата е затворена засега.

Пожарът на мястото е овладян, съобщиха местните власти.


Мексико
