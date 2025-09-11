Новини
Доналд Туск предупреждава поляците за руска дезинформация

Доналд Туск предупреждава поляците за руска дезинформация

11 Септември, 2025 11:56, обновена 11 Септември, 2025 11:59

  • доналд туск-
  • руска дезинформация

Премиерът призовава да не се разпространяват пропагандни твърдения след инцидента с дроновете

Доналд Туск предупреждава поляците за руска дезинформация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация, идващи от Москва, и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в платформата „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да се приемат за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна се опитва да въвлече Полша във война с Русия и че е изпратила дроновете срещу съседната страна. Министерството подчерта, че и твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е част от руска пропаганда, целяща да предизвика паника.

Според Туск най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство вчера сутринта.


Полша
  • 1 Европеец

    29 3 Отговор
    Много глупаво заглавие...... Какво стана с партенката за дроновете.... Ако съм касапин тоя туск с бръснарско ножче бих го цепил.... Но по всичко личи че западащите пудели ще запалят Нова европейска война....

    Коментиран от #5, #10

    12:02 11.09.2025

  • 2 не може да бъде

    24 4 Отговор
    Ето пак!?Този Туск е напълно неадекватен - май усети че първата му реакция го прави смешен -показва че той изпитва панически страх от Русия и Путин -и сега за да се оправдае -руска дезинформация!?

    12:02 11.09.2025

  • 3 Пич

    22 3 Отговор
    Урсулианците поставиха подобаващи тъпаци на чело на Европа навсякъде !!! Затова тъпотията се е превърнала в национално достояние на европейските държави !!!

    12:03 11.09.2025

  • 4 дончичо

    11 2 Отговор
    Айде, кривоцентовете на польската гранИца защищая НеЙТО!!!
    Вземете си и рибарски мрежи ,за да ловИте рашки дронОвье!"срекмЕта"

    12:04 11.09.2025

  • 5 Ясно като бял ден

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Е за поляците е необходимо само полска и украинска дезинформация. За българите само дезинформация от факти.

    12:05 11.09.2025

  • 6 Когато се говори за пропаганда

    11 1 Отговор
    е необходимо тя да бъде оборена с веществени доказателства.

    12:05 11.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Няколко дрона примамки и НАТО нищо не направи.

    12:05 11.09.2025

  • 8 Българин

    1 15 Отговор
    НАТО да прати 20-тина дрона с по един чувал картошки (хуманитарна помощ) към Москалабат да тества рушнята какво ще направи

    Коментиран от #15

    12:13 11.09.2025

  • 9 клоун

    12 1 Отговор
    На Европа й трябва ментална помощ, ама няма такива дронове, които пренасят мозък

    12:17 11.09.2025

  • 10 не може да бъде

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Тъй като някои не разбират от коректни отношения бих го казал по-грубо -трябва ли да изпадаме в амок заради това че полският м-р председател от страх е направил нещо в панталоните!?

    12:20 11.09.2025

  • 11 анкета

    10 0 Отговор
    Направиха бърза анкета сред поляците откъде мислят са дошли дроновете. Резултатите са нещо от рода на 34 процента - от Украйна и 32 процента - от Русия. Затова пропищяха за дезинформация. Даже и в русофобска Полша гражданите не се хващат на евтини постановки.

    12:27 11.09.2025

  • 12 Факт

    4 4 Отговор
    След атаката с руски безпилотни летателни апарати (БпЛА) над Полша, в страната бе регистрирано рязко активизиране на информационно-психологическа спецоперация (ИПСО), насочена към подкопаване на доверието в украино-полските отношения и в способността на НАТО да защити своите членки.
    Според анализа на европейския аналитичен колектив Res Futura, 38% от разгледаните публични коментари в социалните мрежи винят Украйна за инцидента, 34% – Русия, 15% – полското правителство, 8% – медиите и 5% – НАТО и Запада.
    Важно е да се подчертае, че това не е представително социологическо изследване, а анализ на потребителски коментари, които лесно могат да бъдат манипулирани чрез ботове и координирани информационни атаки. Анонимни акаунти разпространяват твърдения като „украинска провокация“ или „тази война не е наша“.

    Коментиран от #13

    12:28 11.09.2025

  • 13 Руснак

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Атака с дронове, залепени с тиксо. Да. Точно.

    12:32 11.09.2025

  • 14 До Полска К...а

    4 0 Отговор
    Зо поляците ! Ви пратят Орешник , чинове 4 -5 немогат да ви помогнат .

    12:34 11.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Дано родата ти хване един чувал за да захлебите вие

    12:35 11.09.2025

  • 16 Ха ха

    8 0 Отговор
    Май голямата дезинформация е у нас беее

    12:44 11.09.2025

  • 17 ото

    7 0 Отговор
    Бившият полски президент Анджей Дуда също потвърди преди това, че Киев оказва натиск върху страните от НАТО, опитвайки се да ги настрои срещу Москва.Те се опитват да въвлекат всички във войната от самото начало. Очевидно е, че е в техен интерес. Очевидно е, че търсят хора, които ще се бият активно на тяхна страна срещу руснаците. Това се случва от първия ден.- отбеляза той.

    12:45 11.09.2025

Новини по държави:
