Доналд Туск предупреждава поляците за руска дезинформация

Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация, идващи от Москва, и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в платформата „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да се приемат за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.
Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна се опитва да въвлече Полша във война с Русия и че е изпратила дроновете срещу съседната страна. Министерството подчерта, че и твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е част от руска пропаганда, целяща да предизвика паника.
Според Туск най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство вчера сутринта.
1 Европеец
Коментиран от #5, #10
12:02 11.09.2025
2 не може да бъде
12:02 11.09.2025
3 Пич
12:03 11.09.2025
4 дончичо
Вземете си и рибарски мрежи ,за да ловИте рашки дронОвье!"срекмЕта"
12:04 11.09.2025
5 Ясно като бял ден
До коментар #1 от "Европеец":Е за поляците е необходимо само полска и украинска дезинформация. За българите само дезинформация от факти.
12:05 11.09.2025
6 Когато се говори за пропаганда
12:05 11.09.2025
7 Последния Софиянец
12:05 11.09.2025
8 Българин
Коментиран от #15
12:13 11.09.2025
9 клоун
12:17 11.09.2025
10 не може да бъде
До коментар #1 от "Европеец":Тъй като някои не разбират от коректни отношения бих го казал по-грубо -трябва ли да изпадаме в амок заради това че полският м-р председател от страх е направил нещо в панталоните!?
12:20 11.09.2025
11 анкета
12:27 11.09.2025
12 Факт
Според анализа на европейския аналитичен колектив Res Futura, 38% от разгледаните публични коментари в социалните мрежи винят Украйна за инцидента, 34% – Русия, 15% – полското правителство, 8% – медиите и 5% – НАТО и Запада.
Важно е да се подчертае, че това не е представително социологическо изследване, а анализ на потребителски коментари, които лесно могат да бъдат манипулирани чрез ботове и координирани информационни атаки. Анонимни акаунти разпространяват твърдения като „украинска провокация“ или „тази война не е наша“.
Коментиран от #13
12:28 11.09.2025
13 Руснак
До коментар #12 от "Факт":Атака с дронове, залепени с тиксо. Да. Точно.
12:32 11.09.2025
14 До Полска К...а
12:34 11.09.2025
15 И Киев е Руски
До коментар #8 от "Българин":Дано родата ти хване един чувал за да захлебите вие
12:35 11.09.2025
16 Ха ха
12:44 11.09.2025
17 ото
12:45 11.09.2025