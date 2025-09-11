Доналд Туск предупреждава поляците за руска дезинформация

Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация, идващи от Москва, и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в платформата „Екс“. Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да се приемат за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници. Те включват твърдението, че Украйна се опитва да въвлече Полша във война с Русия и че е изпратила дроновете срещу съседната страна. Министерството подчерта, че и твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е част от руска пропаганда, целяща да предизвика паника.

Според Туск най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство вчера сутринта.