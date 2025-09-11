Shell подписа 10-годишен договор за доставка на газ с Унгария

Енергийната компания Shell подписа 10-годишен договор за доставка на природен газ с унгарския енергиен холдинг MVM CEEnergy, с цел да засили присъствието си в Централна и Източна Европа, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Сделката предвижда Shell, най-големият търговец на втечнен природен газ (LNG) в света, да продава на MVM около 200 млн. куб. м годишно, считано от януари 2026 г.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че това е „най-големият по обем и най-дългосрочен западен договор за доставка на газ“ за страната. През 2020 г. Унгария сключи първото си дългосрочно LNG споразумение със Shell - шестгодишен контракт за 250 млн. куб. м годишно, доставян през хърватското пристанище Крък.

Унгария консумира около 8 млрд. куб. м газ годишно и остава най-големият купувач на руски газ в Европейския съюз. Въпреки новото споразумение със Shell, Будапеща ще продължи да купува значителни количества от „Газпром“ чрез газопровода „Турски поток“.

„Можем ли да живеем без руски газ? Не, заради географските и инфраструктурните условия“, каза Сиярто, добавяйки, че са нужни сериозни инвестиции в мрежата, за да се намали зависимостта.

По данни на правителството, Унгария е внесла около 5 млрд. куб. м газ от Русия по „Турски поток“ до края на август, което може да доведе до рекордни доставки за 2025 г.