Shell подписа 10-годишен договор за доставка на газ с Унгария

Енергийната компания Shell подписа 10-годишен договор за доставка на природен газ с унгарския енергиен холдинг MVM CEEnergy, с цел да засили присъствието си в Централна и Източна Европа, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Сделката предвижда Shell, най-големият търговец на втечнен природен газ (LNG) в света, да продава на MVM около 200 млн. куб. м годишно, считано от януари 2026 г.
Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че това е „най-големият по обем и най-дългосрочен западен договор за доставка на газ“ за страната. През 2020 г. Унгария сключи първото си дългосрочно LNG споразумение със Shell - шестгодишен контракт за 250 млн. куб. м годишно, доставян през хърватското пристанище Крък.
Унгария консумира около 8 млрд. куб. м газ годишно и остава най-големият купувач на руски газ в Европейския съюз. Въпреки новото споразумение със Shell, Будапеща ще продължи да купува значителни количества от „Газпром“ чрез газопровода „Турски поток“.
„Можем ли да живеем без руски газ? Не, заради географските и инфраструктурните условия“, каза Сиярто, добавяйки, че са нужни сериозни инвестиции в мрежата, за да се намали зависимостта.
По данни на правителството, Унгария е внесла около 5 млрд. куб. м газ от Русия по „Турски поток“ до края на август, което може да доведе до рекордни доставки за 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #3, #5, #11
14:33 11.09.2025
2 И комунягата ор БАН се извъртя
Хахахаха
14:36 11.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Вашето мнение":На някои места из ЕС по касовите бележки на Shell вместо занака за Евро пише ₽
Коментиран от #8
14:37 11.09.2025
4 мидата
14:39 11.09.2025
5 Дреме ти на путинката ...
До коментар #1 от "Вашето мнение":Да си плащат на ШЕЛ ,а за вовка....КУ.. РАн
Еееехх
Коментиран от #6
14:39 11.09.2025
6 Вашето мнение
До коментар #5 от "Дреме ти на путинката ...":а шел на кого плаща, на Путин.....
Коментиран от #10
14:41 11.09.2025
7 Чичак
14:42 11.09.2025
8 Че то беГзина и нафтата
До коментар #3 от "честен ционист":У КЕН ефо свръши -- 15 км Опашки пред бензиностанциите ама нема.
Украинците потрошиха Сите Нефтобази на ПИЧ КИН
14:43 11.09.2025
9 Антикомуне
Коментиран от #12
14:43 11.09.2025
10 На Пу тин му плащат едни брадати и
До коментар #6 от "Вашето мнение":На дарени Кавказци! И то в...натура,.за .да ли гави...Ку... Ра
14:46 11.09.2025
11 Пламен
До коментар #1 от "Вашето мнение":Да, ама не....не разбрал като журналист
Договорът е за 2 милиарда куб.м годишно, това е 70% от потребностите на Унгария.
Данните в статията не са верни.
Коментиран от #14
14:49 11.09.2025
12 Атина Палада
До коментар #9 от "Антикомуне":Точно Унгария и България не са фалирали!
Фалирали са Франция, Италия, Гърция,Испания и останалите от Еврозоната! А това,че Унгария ще внася газ от Шел няма и 1% от потреблението си на газ ,е даже и смешно:)
14:52 11.09.2025
13 Абе то всеки
Преди войната в Германия един КВт/час енергия от газ струваше 5 цента. А сега.... знаете колко е...
14:52 11.09.2025
14 Атина Палада
До коментар #11 от "Пламен":Унгария потребява 10 млрд годишно...
България потребява 2-3 млрд
14:54 11.09.2025