Новини
Свят »
Унгария »
Shell подписа 10-годишен договор за доставка на газ с Унгария

Shell подписа 10-годишен договор за доставка на газ с Унгария

11 Септември, 2025 14:29 611 14

  • унгария-
  • шел-
  • доставка-
  • газ

Новото споразумение засилва присъствието на компанията в Централна и Източна Европа

Shell подписа 10-годишен договор за доставка на газ с Унгария - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Енергийната компания Shell подписа 10-годишен договор за доставка на природен газ с унгарския енергиен холдинг MVM CEEnergy, с цел да засили присъствието си в Централна и Източна Европа, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Сделката предвижда Shell, най-големият търговец на втечнен природен газ (LNG) в света, да продава на MVM около 200 млн. куб. м годишно, считано от януари 2026 г.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че това е „най-големият по обем и най-дългосрочен западен договор за доставка на газ“ за страната. През 2020 г. Унгария сключи първото си дългосрочно LNG споразумение със Shell - шестгодишен контракт за 250 млн. куб. м годишно, доставян през хърватското пристанище Крък.

Унгария консумира около 8 млрд. куб. м газ годишно и остава най-големият купувач на руски газ в Европейския съюз. Въпреки новото споразумение със Shell, Будапеща ще продължи да купува значителни количества от „Газпром“ чрез газопровода „Турски поток“.

„Можем ли да живеем без руски газ? Не, заради географските и инфраструктурните условия“, каза Сиярто, добавяйки, че са нужни сериозни инвестиции в мрежата, за да се намали зависимостта.

По данни на правителството, Унгария е внесла около 5 млрд. куб. м газ от Русия по „Турски поток“ до края на август, което може да доведе до рекордни доставки за 2025 г.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    пишете, че шел ще достави 0,04% от газта, която е необходима на Унгария. Пишете не се срамувайте, а сега пишете, че и тая газ ще е руска.

    Коментиран от #3, #5, #11

    14:33 11.09.2025

  • 2 И комунягата ор БАН се извъртя

    4 8 Отговор
    И го ...постави на педофила
    Хахахаха

    14:36 11.09.2025

  • 3 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    На някои места из ЕС по касовите бележки на Shell вместо занака за Евро пише ₽

    Коментиран от #8

    14:37 11.09.2025

  • 4 мидата

    9 1 Отговор
    Да де то втечнения газ също ще е руске, но с шел цени.

    14:39 11.09.2025

  • 5 Дреме ти на путинката ...

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Да си плащат на ШЕЛ ,а за вовка....КУ.. РАн
    Еееехх

    Коментиран от #6

    14:39 11.09.2025

  • 6 Вашето мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дреме ти на путинката ...":

    а шел на кого плаща, на Путин.....

    Коментиран от #10

    14:41 11.09.2025

  • 7 Чичак

    3 8 Отговор
    Каква стана тя, Орбан минава на американски газ

    14:42 11.09.2025

  • 8 Че то беГзина и нафтата

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    У КЕН ефо свръши -- 15 км Опашки пред бензиностанциите ама нема.
    Украинците потрошиха Сите Нефтобази на ПИЧ КИН

    14:43 11.09.2025

  • 9 Антикомуне

    2 8 Отговор
    И каква стана тя??? Орбанчо много се пъна и..... си седна на задника, защото без паричките на ЕС, Унгария е фалирала държава. Същата като България.

    Коментиран от #12

    14:43 11.09.2025

  • 10 На Пу тин му плащат едни брадати и

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    На дарени Кавказци! И то в...натура,.за .да ли гави...Ку... Ра

    14:46 11.09.2025

  • 11 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Да, ама не....не разбрал като журналист
    Договорът е за 2 милиарда куб.м годишно, това е 70% от потребностите на Унгария.
    Данните в статията не са верни.

    Коментиран от #14

    14:49 11.09.2025

  • 12 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антикомуне":

    Точно Унгария и България не са фалирали!
    Фалирали са Франция, Италия, Гърция,Испания и останалите от Еврозоната! А това,че Унгария ще внася газ от Шел няма и 1% от потреблението си на газ ,е даже и смешно:)

    14:52 11.09.2025

  • 13 Абе то всеки

    3 2 Отговор
    Може да им достави, ама на каква цена?
    Преди войната в Германия един КВт/час енергия от газ струваше 5 цента. А сега.... знаете колко е...

    14:52 11.09.2025

  • 14 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Унгария потребява 10 млрд годишно...
    България потребява 2-3 млрд

    14:54 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания