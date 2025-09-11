Словения затваря границите си за Милорад Додик и налага санкции

Словенското правителство потвърди днес въвеждането на санкции срещу отстранения президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик, съобщи словенската редакция на телевизия N1, предава БТА.

На заседанието си кабинетът одобри забрана за влизане на Додик в страната. Преди две седмици Министерският съвет вече беше разгледал предложението, но поиска допълнителна документация от Министерството на външните работи и европейските въпроси.

Сред основните причини за мярката е „обширният поток на капитали със съмнителен произход“ от Република Сръбска и региона на Западните Балкани към Словения. Допълнителни мотиви са отказът на Додик да се съобрази с решение на Съда на Босна и Херцеговина относно оставката му от президентския пост, неговите сепаратистки амбиции и подкопаването на държавните институции и конституцията на страната.

Съществува и „основателно подозрение“, че Додик и близките му чрез посредници и фирми притежават значителни имоти в Словения, включително поне пет на словенското крайбрежие.

Множество членове на семейството на Додик, сред които синът му Игор, вече са в санкционния списък на САЩ. Американското Министерство на финансите заяви, че Додик злоупотребява със служебното си положение, за да насочва държавни дела към частни компании, контролирани от него и семейството му.

Освен САЩ, санкции срещу Додик, близките му и други високопоставени фигури в Република Сръбска вече наложиха и Обединеното кралство, Германия, Австрия, Полша и Литва.

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на Додик след окончателна присъда на Съда на страната за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност. В началото на август той беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности.