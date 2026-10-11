Ангел Кунчев: Започна ръст на респираторните вируси

Започнало е нарастване на заболеваемостта от респираторни вируси през последните две-три седмици, заяви епидемиологът доцент Ангел Кунчев в предаването „Събуди се“ на NOVA. Той уточни, че това все още не е грип.

„Сутрин мръзнем, следобед се потим – значи е дошло времето на респираторните вируси“, каза Кунчев.

По думите му през седмицата преди изказването му е регистриран един случай на грип. Сериозната циркулация на грипните вируси обичайно започва през декември, а най-високите стойности на заболеваемостта се очакват през януари и февруари.

Ваксината покрива трите нови щама

Кунчев съобщи още, че за новия сезон са определени три нови грипни щама. По думите му противогрипната ваксина ги покрива.

Така настоящото увеличение на случаите на респираторни инфекции не означава начало на активния грипен сезон. Според казаното от епидемиолога засега данните показват циркулация на други респираторни вируси, докато по-сериозното разпространение на грипа се очаква по-късно през годината.

Източници: nova.bg