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Ангел Кунчев: Започна ръст на респираторните вируси
  Тема: Съветите на специалиста

Ангел Кунчев: Започна ръст на респираторните вируси

11 Октомври, 2026 09:27 538 5

  • ангел кунчев-
  • респираторни вируси-
  • грип-
  • противогрипна ваксина-
  • заболеваемост

Епидемиологът уточни, че регистрираният грипен случай е само един. Сериозната циркулация на грипа се очаква през декември, а пикът – през януари и февруари

Ангел Кунчев: Започна ръст на респираторните вируси - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започнало е нарастване на заболеваемостта от респираторни вируси през последните две-три седмици, заяви епидемиологът доцент Ангел Кунчев в предаването „Събуди се“ на NOVA. Той уточни, че това все още не е грип.

„Сутрин мръзнем, следобед се потим – значи е дошло времето на респираторните вируси“, каза Кунчев.

По думите му през седмицата преди изказването му е регистриран един случай на грип. Сериозната циркулация на грипните вируси обичайно започва през декември, а най-високите стойности на заболеваемостта се очакват през януари и февруари.

Ваксината покрива трите нови щама

Кунчев съобщи още, че за новия сезон са определени три нови грипни щама. По думите му противогрипната ваксина ги покрива.

Така настоящото увеличение на случаите на респираторни инфекции не означава начало на активния грипен сезон. Според казаното от епидемиолога засега данните показват циркулация на други респираторни вируси, докато по-сериозното разпространение на грипа се очаква по-късно през годината.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоя с пенсия и той като

    3 0 Отговор
    Кантарджиев къде пак се намърда?

    09:38 11.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор
    Грипът явно идва със самолет🤔
    Вчера имаше доста бели дири от край до край по безоблачното небе🤔

    09:39 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Истината

    4 0 Отговор
    В Бургас, небето е цялото нашарено от самолетни дири.
    Дали е случайно-нямам идея.

    09:50 11.10.2026

  • 5 Доц. Маймунчев

    4 0 Отговор
    В сополивите бради на разни дърти пенсионери, бивши държавни главни нещоситам, най-много вируси и паразити се въдят.

    09:53 11.10.2026