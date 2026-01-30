Шефът на Audi коментира кога и дали ще видим първия пикап на марката

Десетилетия наред Инголщат е „лабораторията“ на Volkswagen Group, място, където инженерите имат пълна свобода да експериментират с всичко – от радикалния, лек алуминиев A2 до V12 TDI Q7. Имаше дори слухове за петцилиндров R8 и легендарния проект „RS 4 в TT облекло”. Но докато Audi навлиза в рискования сезон 2026 – белязан от участие във Formula 1 и пълна промяна на портфолиото си от автомобили – има един сегмент, който официално остава в затишие.

В неотдавнашно интервю за австралийското списание Drive, главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, ефективно затвори вратата на всякакви надежди за луксозен пикап от марката. Въпреки постоянните слухове за висококачествен работен автомобил, който да се конкурира с Mercedes X-Class, позицията на Дьолнер беше категорична, като описа пикапа като „последната концепция“, която може да си представи с логото на четирите пръстена. Макар да добави учтиво „никога не казвай никога“, той даде ясно да се разбере, че товарното пространство не се вписва в настоящата пътна карта на Audi за изтънчен, ориентиран към водача лукс. Това е рязка промяна в сравнение с неговия предшественик Маркус Дуесман, който през 2022 година намекна, че марката активно проучва този сегмент.

Това кратко навлизане със света на офроудърите вероятно достигна своя връх с концепцията Activesphere, представена в началото на 2023 година. Activesphere е високопроходимо четириврато купе, което можеше механично да превърне задната си част в отворена товарна платформа, описван като „пикап за лайфстайл“ за уикенд приключенците. С Дьолнер начело, изглежда, че модулната платформа на Activesphere ще остане цифрова мечта, а не реалност в шоурума.

Последният пирон в ковчега на пикапа на Audi е появата на Scout Motors. Нововъзродената американска марка за офроуд автомобили на VW Group в момента поставя последните щрихи на производствената си база в Блайтвуд, Южна Каролина, като пикапът Scout Terra трябва да започне да се сглобява през следващата година. Като се има предвид, че платформата Scout вече предлага здравата конструкция с каросерия върху шаси и технологията за удължаване на пробега „Harvester“, която ентусиастите на Audi може би са желали, в корпоративното портфолио просто няма място за вариант с емблемата на Audi. Вместо това Audi инвестира ресурсите си в нов електромобил от начален клас с размери на A3 и в кампанията си за Гран при през 2026 година.