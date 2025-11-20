Новини
Бизнес »
Уволниха ръководството на пристанищната администрация на Украйна
  Тема: Украйна

Уволниха ръководството на пристанищната администрация на Украйна

20 Ноември, 2025 13:37 1 794 10

  • пристанища-
  • администрация-
  • украйна-
  • уволнение-
  • пристанище-
  • подмяна

Причината е планирано обновяване на управленските екипи

Уволниха ръководството на пристанищната администрация на Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинското министерство на развитието уволни ръководството на пристанищната администрация на страната (АМПУ) и Украинското дунайско параходство (УДП), съобщи в Telegram канала на министерството.

„Ръководството на УДП и УДП е уволнено“, се казва в изявлението. Това се дължи на „планираното обновяване на управленските екипи и системите за управление в ключови държавни предприятия в сектора на морския и речния транспорт“.

Ведомството подчерта, че „подобни мерки ще бъдат прилагани и в бъдеще в железопътния, транспортния и авиационния сектор“.

В края на миналата година Украинското дунайско параходство обяви за продажба всички свои морски кораби поради загуби и конкуренция. Според украинските медии, освен гореспоменатите плавателни съдове, компанията в момента притежава приблизително 270 речни плавателни съда и няколко круизни кораба.

Украинската Дунавска корабоплавателна компания е държавна корабоплавателна компания, която извършва товарни и пътнически превози по река и море. Компанията притежава и собствена корабостроителна и кораборемонтна фабрика в град Килия. Украинската пристанищна администрация е едно от най-големите държавни предприятия в морската индустрия, което е от стратегическо значение за икономиката и сигурността на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ген Мутафчийски

    22 2 Отговор
    Яко се краде!

    Коментиран от #7

    13:40 20.11.2025

  • 2 Перо

    20 1 Отговор
    Корупцията в тая кочина е главоломна, а ЕС налива стотици милиарди евро, в кацата без дъно!

    13:43 20.11.2025

  • 3 бай Бай

    22 2 Отговор
    То много скоро няма да имат пристанища, за какво им е такава администрация?

    Коментиран от #6

    13:44 20.11.2025

  • 4 Евроджендърски .едерастии

    16 1 Отговор
    Интересно име за корупция..."планирано обновяване на управленските екипи" 👏

    13:47 20.11.2025

  • 5 Лютеница "Брей"

    14 0 Отговор
    Тези украинци...от българите ли гледат?

    13:48 20.11.2025

  • 6 Брачед

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Това ще е, нещо като нашият Институт по океанология

    13:49 20.11.2025

  • 7 Смехоран

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ген Мутафчийски":

    Абсолютно подкрепям.Толкова милиардее се очакват.Трябва достойно да бъдат усвоени от наши хора.

    13:55 20.11.2025

  • 8 Управляващата хунта

    6 1 Отговор
    „планираното обновяване на управленските екипи"

    Трябва да наслагаме наши хора навсякъде че Урсулка обеща едни милиарди - тя войната се вижда на къде върви ама колкото може да се подсигурим за старини че ще ги караме някъде скрити.

    14:02 20.11.2025

  • 9 Като нямат пристанища

    4 1 Отговор
    За какво им е пристанищната администрация на Украйна?

    14:04 20.11.2025

  • 10 Смешки

    0 0 Отговор
    Украйна притежавала приблизително 270 речни плавателни съда и няколко круизни кораба.

    14:06 20.11.2025