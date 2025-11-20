Уволниха ръководството на пристанищната администрация на Украйна

Украинското министерство на развитието уволни ръководството на пристанищната администрация на страната (АМПУ) и Украинското дунайско параходство (УДП), съобщи в Telegram канала на министерството.

„Ръководството на УДП и УДП е уволнено“, се казва в изявлението. Това се дължи на „планираното обновяване на управленските екипи и системите за управление в ключови държавни предприятия в сектора на морския и речния транспорт“.

Ведомството подчерта, че „подобни мерки ще бъдат прилагани и в бъдеще в железопътния, транспортния и авиационния сектор“.

В края на миналата година Украинското дунайско параходство обяви за продажба всички свои морски кораби поради загуби и конкуренция. Според украинските медии, освен гореспоменатите плавателни съдове, компанията в момента притежава приблизително 270 речни плавателни съда и няколко круизни кораба.

Украинската Дунавска корабоплавателна компания е държавна корабоплавателна компания, която извършва товарни и пътнически превози по река и море. Компанията притежава и собствена корабостроителна и кораборемонтна фабрика в град Килия. Украинската пристанищна администрация е едно от най-големите държавни предприятия в морската индустрия, което е от стратегическо значение за икономиката и сигурността на Украйна.