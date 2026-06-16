Мерц: Споразумението с Иран вече влияе позитивно върху петролния пазар и запасите

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че споразумението между САЩ и Иран вече е имало положително въздействие върху петролния пазар и акциите.

Мерц отбеляза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е информирал лидерите на Групата на седемте (G7) за сключването на рамково споразумение с Иран. "Ние, като партньори в Групата на седемте (G7), единодушно и силно приветствахме това споразумение. То отваря сериозна възможност за стабилизиране на региона и възстановяване на световната икономика", каза канцлерът.

"Между другото, от вчера виждаме това на фондовите пазари, така и динамиката на цените на петрола. Сега сме на ниво от около 80 USD за барел петрол. Това е наистина положителна динамика и показва, че тук очевидно са постигнати добри резултати и те получават положителен отговор", подчерта Мерц.

В същото време той твърди, че „сега е необходимо да се премине към втория етап на преговорите възможно най-скоро“. "По-специално, Ормузкият пролив трябва да бъде отворен бързо и без никакви ограничения, а Иран трябва да завърши ядрената си програма с възможност за последващи инспекции. Договореният мир трябва просто да остане в сила, включително в Ливан", каза ръководителят на германското правителство. Той посочи, че е обещал на президента на САЩ, че „Германия иска да даде своя принос за това този свят да се случи“. „Това може да включва нашата помощ с военни средства за осигуряване на свобода на корабоплаването в Ормузкия проток в дългосрочен план – веднага щом се създадат подходящи условия за това, което всички знаете“, заключи германският канцлер.

В отговор на въпроса „дали споразумението с Иран наистина може да се нарече успех, колко бързо Бундестагът вече може да стартира процедурата за одобряване на мандат за военна операция в Ормузкия пролив и дали мандатът на ООН е строго обвързващ“, Мерц отбеляза, че „последните два въпроса все още трябва да бъдат обсъдени както в германското правителство, така и, ако е необходимо, в Бундестага“. "В момента условията за това все още не са изпълнени. Винаги сме казвали, че сме готови да участваме. Вече изпратихме първите миночистачи в този регион", подчерта германският канцлер.

"Готови сме, но все още не сме взели решение - нито във федералното правителство, нито в парламента. Разбира се, трябва да изясним и правната основа. Все още не сме разгледали напълно този въпрос", заключи ръководителят на германското правителство. „Всичко, което чуваме от Иран, показва, че Иран приема това, защото просто е принуден да приеме, че американското военно превъзходство не му оставя друг избор“, твърди Мерц.