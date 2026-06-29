British American Tobacco съкращава 9000 работни места поради спад в търсене

Британският производител на тютюневи изделия British American Tobacco (BAT) ще съкрати 9000 работни места по целия свят, за да намали оперативните разходи, съобщи Financial Times, позовавайки се на изявление на компанията със седалище в Лондон.

BAT ще съкрати 5500 работни места до края на годината и ще възложи на външни изпълнители 3500. Компанията се стреми да намали разходите си с 600 милиона британски лири (приблизително 790 милиона долара) годишно до 2028 г. поради намаляващото търсене на цигари.

BAT, известна с марки като Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, наема приблизително 47 000 души по целия свят. Съкращенията ще засегнат служителите извън Съединените щати. На фона на тази новина акциите на BAT паднаха с 1,3% при откриването на търговията на Лондонската фондова борса.