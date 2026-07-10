Венецуела иска да използва част от активите си в МВФ

Международният валутен фонд (МВФ) обсъжда с Каракас използването на най-малко 350 млн. USD от активите си във Фонда за подпомагане на пострадалите от земетресението. Това беше обявено от говорителя на МВФ Джули Козак на редовен брифинг за пресата.

МВФ „поддържа тесен контакт“ с властите на страната. Според Козак, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева е разговаряла с пратеника на президента на Венецуела Делси Родригес по-рано тази седмица. По-конкретно, те са обсъдили „използването на резервния транш на Венецуела в МВФ, който е важен и леснодостъпен източник на ликвидност и може да бъде бързо разгърнат, за да помогне за посрещане на спешни хуманитарни нужди, свързани с природното бедствие“. „Работим и с партньори, за да улесним достъпа на Венецуела до собствените ѝ ресурси във фонда“, добави Козак.

МВФ определя резервен транш или резервна позиция като сумата чуждестранна валута, която дадена държава има право да изтегли от фонда с кратко предизвестие. Според Козак, ресурсите на Венецуела в МВФ са били оценени на 350 милиона долара към 8 юли. Както поясни представител на фонда, „СПТ (специални права на тираж, разчетната единица на фонда) на републиката възлизат на приблизително 4,5 милиарда долара“.

През януари Козак обяви на брифинг, че венецуелското правителство ще получи достъп до 4,9 милиарда долара от предварително замразени активи в МВФ, след като възстанови контакта си с финансовата институция.

Към 8 юли земетресението във Венецуела на 24 юни уби 3811 души и рани 16 740. 17 907 души останаха без дом, 190 сгради бяха напълно разрушени, а 856 бяха значително повредени.