Напрежението в Ормузкия проток разтърси пазарите

Цените на петрола се повишиха, а основните индекси на Уолстрийт се понижиха в понеделник, след като САЩ нанесоха удари по ирански ракетни установки в района на Ормузкия проток. Това беше първата американска военна операция срещу Иран от близо месец и отново засили страховете за сигурността на един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки.

Към 10:50 часа местно време индексът S&P 500 губеше 0,5%, Dow Jones Industrial Average беше надолу с 361 пункта, или 0,7%, а Nasdaq също се понижаваше с около 0,5%, съобщи Associated Press. Спадът обхвана почти всички сектори, докато енергийните компании останаха сред малкото печеливши. Акциите на Exxon Mobil поскъпнаха с около 2%, а тези на Chevron – с 1,9%.

Основният фактор за движението на пазарите беше новото поскъпване на суровия петрол. Международният сорт Brent се повиши с 2,7% до 90,49 долара за барел. През последния месец цената му се е движила в широк диапазон между 72 и 102 долара в зависимост от очакванията за развитието на конфликта.

Допълнително напрежение предизвика съобщението на Обединените арабски емирства, че са прехванали ирански дрон над свои води. Ормузкият проток остава критична точка за световния петролен пазар, тъй като през него преминава приблизително една пета от глобалните доставки на петрол. Военният конфликт вече ограничи трафика през пролива и допринесе за по-високи транспортни и енергийни разходи.

Поскъпването на енергията отново поставя във фокуса и инфлацията в САЩ. Според AP тя остава над 3% – значително над целта от 2% на Федералния резерв. По-високите цени на горивата оказват натиск върху разходите на домакинствата и потребителското доверие и усложняват решенията на централната банка за лихвите.

Очакванията на финансовите пазари за ново затягане на паричната политика също се засилиха. След твърдите сигнали от председателя на Федералния резерв Кевин Уорш вероятността за повишение на основната лихва през септември се оценява на над 60%, а Barclays вече прогнозира две увеличения с по 25 базисни пункта до края на 2026 г.

Доходността по двегодишните американски държавни облигации остана около 4,34%, спрямо приблизително 3,50% в началото на годината. Доходността по 10-годишните книжа се повиши до 4,76% от 4,73% в края на петъчната сесия.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за пазара на труда в САЩ, които трябва да бъдат публикувани по-късно през седмицата. През юли американската икономика неочаквано загуби 23 000 работни места, а предишните данни за май и юни бяха ревизирани надолу с общо 103 000 позиции. По-слаби нови данни могат да поставят Федералния резерв в трудна ситуация – между необходимостта да ограничава инфлацията и риска допълнително да отслаби пазара на труда.

На отделни компании движението беше значително по-силно. GameStop поскъпна с около 3,8% след предварителна прогноза за по-добри резултати за второто тримесечие. Акциите на Aon загубиха 7,1%, след като компанията обяви сделка за придобиването на застрахователния брокер USI Insurance Services за 17 млрд. долара с включен дълг.

На европейските и азиатските пазари търговията беше разнопосочна, но общият тон остана предпазлив. Reuters също отчете натиск върху глобалните акции и облигации заради поскъпването на петрола и опасенията, че продължаващото напрежение в Близкия изток може да поддържа инфлацията висока за по-дълго.