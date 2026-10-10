"Лукойл": Няма риск от недостиг на дизел в България

България няма основание да се опасява от недостиг на дизелово гориво, заявява „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“. Доставките на нефт и нефтопродукти се осъществяват по план, без отказано или забавено снабдяване със суровини.

Позицията идва на фона на решението на Народното събрание да отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво. Ограничението беше въведено на 31 октомври 2025 г. с аргумента да бъдат защитени вътрешният пазар и енергийната сигурност.

В рафинерията има 50 000 тона дизел в излишък

Към 3 септември на площадката на рафинерията са се намирали около 50 000 тона дизелово гориво, определени като излишък спрямо потребностите на българския пазар. Стойността на количеството е оценена на около 73,2 млн. долара.

Заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова посочи, че производственият капацитет на рафинерията надхвърля вътрешното потребление. По думите ѝ предприятието работи с около 90% от капацитета си и първо осигурява необходимите количества за българските граждани и бизнеса.

„Производственият капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля потреблението на вътрешния пазар“, каза Карадимова по време на парламентарните дебати.

Износът няма да започне веднага

Особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов заяви пред БТА, че отмяната на забраната няма да застраши вътрешния пазар. Той обясни, че износът ще се извършва чрез редовни тръжни и конкурсни процедури, а купувачите ще бъдат проверявани предварително.

„Износът на дизел няма да застраши вътрешния пазар“, заяви Симеонов.

Потенциални дестинации са Средиземноморието и Западна Европа, но конкретните пазари ще зависят от получените оферти. Подготовката за експедиция с кораби или железопътни цистерни изисква между месец и месец и половина, поради което реалните доставки няма да започнат автоматично веднага след обнародването на решението.

Доставките на нефт са планирани

Според данните, представени от ръководството, преработката в рафинерията се е увеличила от около 450 000 тона в началото на годината до 527 000 тона през юни и 560 000 тона през юли.

Доставките на нефт са договорени до 10 ноември 2026 г. На този фон „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ поддържа позицията, че наличните количества и планираните доставки осигуряват снабдяването на българския пазар с дизел.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg, cross.bg