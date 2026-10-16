Стефан Белчев: Бюджет 2027 няма да раздава пари на парче

Бюджетът за 2027 г. няма да бъде изготвен като „фирма за бързи кредити“, а ще стъпи на ясни разчети и конкретика по разходите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и член на бюджетната комисия Стефан Белчев в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

„Оттук-нататък ще има едни ясни разчети, няма да се дават пари на парче, няма да се хвърлят хеликоптерни пари. Ще има един строг разчет“, каза Белчев. Той допълни, че Народното събрание очаква конкретика по разходите, за да започне същинският дебат по проекта.

Очакван дефицит между 3,5% и 3,7%

По думите на Белчев бюджетният дефицит на касова основа се очаква да бъде между 3,5% и 3,7%. Той не посочи конкретни параметри по отделните разходни пера, но заяви, че именно те трябва да бъдат изяснени преди обсъждането в парламента.

Депутатът определи протестите като очаквани и заяви, че не е изненадан от тях. „Когато има политическа воля, се намират и решения“, каза Белчев.

Минималната заплата с предложение за ръст от 6,6%

Белчев посочи, че действащата формула за определяне на минималната работна заплата вече е записана в Кодекса на труда. Тя включва четири критерия: покупателната способност, общото ниво на заплатите, темпа на растеж и дългосрочната производителност на труда.

В момента се предлага увеличение на минималната работна заплата с 6,6%. „На всички ни се иска тя да е над 1000 евро, но това е с което в момента разполагаме“, заяви членът на бюджетната комисия.

Белчев определи предстоящото обсъждане като „гореща бюджетна есен“. Той заяви още, че управлението на държавата запазва стабилен курс и използва метафората, че „има пилот в самолета“.

Източници: novini.bg