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Годишната инфлация у нас се очаква да достигне 6,1% през октомври

Годишната инфлация у нас се очаква да достигне 6,1% през октомври

3 Ноември, 2026 19:24 448 21

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  • октомври

Месечното поскъпване е прогнозирано на 1,3%, а окончателните данни ще бъдат публикувани на 16 ноември

Годишната инфлация у нас се очаква да достигне 6,1% през октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в България се очаква да достигне 6,1% през октомври 2026 г., показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Месечното поскъпване спрямо септември е прогнозирано на 1,3%.

„През октомври 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 1,3%, а годишната инфлация да бъде 6,1%.“

Облеклото и обувките поскъпват най-силно

Най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква при облеклото и обувките – 7,4%. Следват групите „Развлечения, спорт и култура“ със 7% и „Образователни услуги“ с 2,5%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравненията в Европейския съюз, месечната инфлация се очаква да бъде 0,8%, а годишната – 6%. При този индекс най-голямо месечно увеличение е прогнозирано при облеклото и обувките – 7,1%, следвано от развлеченията, спорта и културата с 2,7% и образователните услуги с 2,5%.

Малката кошница поскъпва с 2,4% за година

Индексът на цените на малката кошница, който обхваща основни стоки и услуги за домакинствата с най-ниски доходи, се очаква да отчете годишно увеличение от 2,4%. Месечното изменение е прогнозирано на 0,7%.

При нехранителните стоки се очаква поскъпване от 1,4% за месеца, при хранителните продукти – от 0,6%, а при услугите – от 0,1%.

Окончателните данни излизат на 16 ноември

Оценката е направена на база около 90% от планираните ценови регистрации за октомври. Останалите данни ще бъдат включени при изчисляването на окончателните индекси.

Националният статистически институт е насрочил публикуването на окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през октомври за 16 ноември 2026 г.

Източници: news.bg, nsi.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    6 0 Отговор
    Бе аз викам че е поне 60% , ама политиците пак боравят с молива !
    Домати от 2.20Лева - 4€ .
    Краставици - също .
    Млякото от 1.60 Лева - 1.60€
    Кашкавала - същата работа .

    19:27 03.11.2026

  • 2 За сметка на това,

    4 1 Отговор
    с помощта на Радев и Йотова, през декември ще се удвои.
    Ура!

    19:27 03.11.2026

  • 3 какво викаха Плевнелиев и Кирчо

    3 1 Отговор
    Златен дъжд щяла да вали ?!
    Де го , питам аз ?

    Коментиран от #6, #11

    19:28 03.11.2026

  • 4 а Кирцата разправяше ,че

    2 1 Отговор
    Поскъпване нямало да има. Най много 0.5% !!

    Коментиран от #15

    19:29 03.11.2026

  • 5 бензанджия

    3 0 Отговор
    Да бе , те и горивата за една година поскъпнаха двойно ! Не с 6% !

    19:31 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тъкмо почва да вали":

    И какво общо има Йотова със стъкмистиката на Кирчо и кокорчо ?

    19:33 03.11.2026

  • 8 Браво

    4 1 Отговор
    Благодарности към румбата и гълъбарника. В топ 3 сме в Европа по инфлация.

    Коментиран от #10

    19:33 03.11.2026

  • 9 Хмм

    4 0 Отговор
    Навсякъде в Европа инфлацията е 2-3 процента, а у нас 6%.

    19:34 03.11.2026

  • 10 прати си благодарностите

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    на Кирчо и кокорчо . Даже урсула е знаела че не отговаряме на критериите .
    Има записи на Кирцата по темата .

    19:34 03.11.2026

  • 11 Стига с тоя Кирчо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "какво викаха Плевнелиев и Кирчо":

    За Мин на финансите,Людмила Петкова,която беше зам.мин.на Теменужка Петкова и има пряка вина за манипулиране на данните,сега е зам.министът на Гълъб.БСП ,която беше в правителството на Желязков,когато въведоха еврото е партията на Йотова.Това на вас не ви изнася,но не всички сме като ония 54 % с основно образование,гласували за наркобаронесата.

    Коментиран от #12, #13

    19:35 03.11.2026

  • 12 бе не ти знам теменужките

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стига с тоя Кирчо":

    Ама в социала го има записа с коментара по въпроса на Кирцата !!

    Коментиран от #18

    19:36 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Левовете в марки

    1 0 Отговор
    Е положението

    19:37 03.11.2026

  • 15 Кирил Петков

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "а Кирцата разправяше ,че":

    Не е премиер от 2023г.Оттогава са все служебни правителства на Радев,две на Главчев и едно на Желязков.А иначе при Петков се живееше най-добре.Само Асен вдигна доходите чувствително

    Коментиран от #16

    19:37 03.11.2026

  • 16 браво Кирчо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Кирил Петков":

    Бил вдигнал доходите ...
    ..ама цените изпревариха предварително тия доходи ..
    ...файда "0"..

    Коментиран от #17

    19:39 03.11.2026

  • 17 Не,браво на Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "браво Кирчо":

    При него инфлацията е най-висока Направи си е 100%Всичко от един лев,стана едно евро.А Мунчо НЕ увеличи доходите.Даже намали пенсии, заплати, майчински, детски.ПриКиро газът беше един лев,сега при Радев е 1,12 евро.Това е увеличение от 110%.

    Коментиран от #19

    19:46 03.11.2026

  • 18 Комунистите както

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "бе не ти знам теменужките":

    Винаги искате да натъкмите историята.Но този път не ви се отдава.Българи прие еврото от първи януари 2026 г.при правителството на Желязков-ГЕРБ БСП и ИТН.Никъде няма подпис на Кирил Петков.Но данните за влизането ги подправиха финансовият министър тогава Теменужка Петкова и нейната заместничка Людмила Петкова,която сега е зам.мин.на Гълъб и направиха двамата куп поразии,та даже опряха до финалната ракия.

    Коментиран от #20

    19:57 03.11.2026

  • 19 браво Кирчо

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не,браво на Радев":

    Тя инфлацията скочи още преди Радев да стане премиер .

    Коментиран от #21

    20:11 03.11.2026

  • 20 браво Кирчо

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Комунистите както":

    Кирчо сам си каза за разговора с Урсула !
    А кога е влязло еврото е друг въпрос .
    Договорите бяха съгласувани предварително .

    20:12 03.11.2026

  • 21 А,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "браво Кирчо":

    А газът скочи при Радев.И понеже е страхливец,забави тази " новина" за след балотажа за президент.А сега ще скочат всички цени и пак ще го припишеш на Киро Давай,смешен си.

    20:25 03.11.2026