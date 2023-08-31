Водата на Истанбул свършва?

Осман Октай: Божков няма да прости на своите противници. Той много добре знае, че с никой не може да се споразумее

"Случаят с Васил Божков тепърва ще тресе държавата и не само, защото той ще свидетелства срещу определени хора. Той много добре знае, че с никой ...