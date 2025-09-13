Новини
България »
Иванов и Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен

Иванов и Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен

13 Септември, 2025 15:40 477 12

  • саниране-
  • сгради-
  • шумен

И двамата бяха категорични, че управлението в момента няма алтернатива

Иванов и Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата и се радвам, че реализацията ѝ върви с пълна сила и на други места в страната. Всички класирани проекти са 100% гарантирани, като една част ще бъдат разплатени през МРРБ, а останалата – през ББР. 1200 домакинства в Шумен ще бъдат енергийно обновени.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен. „Общината е активна по всички програми на МРРБ, така че шуменци скоро ще видят един обновен, съвременен, европейски град“, каза още Иванов.

„Програмата за саниране е потвърждение на ангажимента на правителството от една страна към общините, а друга – към домакинствата. Поздравявам министъра на регионалното развитие, защото с неговите и на екипа му усилия успяхме да спасим тези средства по ПВУ“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той се обърна и към изпълнителите на проекта да работят качествено и в срок, така че хората да са доволни.

Кметът на Шумен Христо Христов допълни, че програмата за саниране дава възможност за подобряване на средата и качеството на живот, както и повишаване стойността на имотите. По думите му Шумен има възможност да усвои над 35 милиона лева за енергийно обновяване на сгради.

На въпрос за обявения вот на недоверие министър Иванов подчерта, че това е най-силният инструмент на опозицията, но когато се прави всяка седмица, губи не само стойност, но и ценно парламентарно време. „Аргументите, които виждаме от опозицията, не почиват на реални факти и ще бъдат опровергани в зала“, каза още той. Иванов припомни, че ПП-ДБ са било част от преговорите за правителство, като не е станало ясно защо са напуснали и е странно поведението им предвид това, че правителството работи по програма, изработена включително с тяхно участие. Двамата с вицепремиера Зафиров бяха категорични, че това управление на този етап няма алтернатива.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 0 Отговор
    Чу се, че Зафиров бил подписвал нещо в Китай. Не се разбра като какъв.
    За втори китайски Боташ се говори

    Коментиран от #3

    15:42 13.09.2025

  • 2 майстор

    4 1 Отговор
    А в другите български градове,кога ще започне обещаното от Б.Б.саниране на панелните блокове? Защо хората бяха излъгани?

    15:49 13.09.2025

  • 3 зафирката

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    в китай подписах едни документи и гепах едни кинти а сега и от санирането дръпнах някой лев!

    15:50 13.09.2025

  • 4 Зафиров

    9 0 Отговор
    Бях най-дебелия и трътлест в Китай.

    15:51 13.09.2025

  • 5 Токсична среда

    7 0 Отговор
    Една кутийка от 50 квадраат като я облицоваш с целофан от вън няма как да стане 100 квадрата. Да не говорим ,че съседите си остават на същото ниво и средаат около теб е токсична!

    15:53 13.09.2025

  • 6 българските политици

    4 0 Отговор
    са Б А К Л У Ц И!!!!!

    Коментиран от #7

    16:07 13.09.2025

  • 7 какво хубаво

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "българските политици":

    изявление БРАВО!

    16:10 13.09.2025

  • 8 Има Зафира дял ?

    5 0 Отговор
    И принос към гербаджииският хотел за милиони на Джелязко.

    16:12 13.09.2025

  • 9 Жалки и смешни мафиоти се

    3 0 Отговор
    Старт на кражбата

    16:16 13.09.2025

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ КОЙТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ПО КАНАЛ -3 НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОТЕСТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ПОД МОТОТО,,РЕЖИМЪТ СИ ОТИВА,ЛЕВЪТ ОСТАВА,,.ДА НЕ КАЖАТ ПОСЛЕ ЧЕ Е ИМАЛО ЕДИН АВТОБУС ХОРА .ЗАЩА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ НЕ ГО ДАВАТ.

    16:18 13.09.2025

  • 11 Жалки и смешни мафиоти сте

    2 0 Отговор
    Старт на кражбата

    16:20 13.09.2025

  • 12 ШошоебецЪ

    1 0 Отговор
    Тоя мазен плужков на фотото,дето е сега пък министър на МРРБ ,не се казва Иван Иванов ,щото в Шюмен го знаем като Малък Лошо.Баща Муууу,сега ври някъде в Преизподнята ,пък беше Лошо и беше най- тлъстия и гаден СИК- аджия в Шумен,дясна ръка на Димитър Дъбов- т.н.сив кардинал на БКП- БСП.На времето Дъбов е раздавал куфарчетата.Малък Шошо също е работил за СИК,пък сега е за трети път министър,въпреки,че и трите му дипломи за висше са купени.Аз имам редовна диплома за висше,не съм работил за СИК и не съм министър,а беден пенсионер.Що не станах Сикаджия едно време?

    16:26 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове