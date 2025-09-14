Новини
14 Септември, 2025 09:50 939 3

  • опашка-
  • гкпп капитан андреево-
  • сърбия

На граничните пунктове със Сърбия и РСМ трафикът е нормален

Опашка на ГКПП „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" с Турция, на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав. Водачите да използват алтернативни гранични преходи, препоръчва "Гранична полиция".

Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи с Румъния, пише БТА.

На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален.

Пътят до Ксанти през Златоград на границата с Гърция на гръцка територия е затворен за всички превозни средства до 13 септември поради ремонт и се препоръчва преминаване през граничен пункт "Маказа".

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    5 3 Отговор
    Ако не са турците да ни захранват истенската икономикъ със суровини...сте живи за уплакване...люмпини...

    Коментиран от #2

    10:01 14.09.2025

  • 2 смех

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Че какви суровини имат турците

    10:30 14.09.2025

  • 3 Таки от ИТН

    1 0 Отговор
    нали затова сглоби Сглобка 2

    10:56 14.09.2025

