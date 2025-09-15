Новини
България »
Румен Христов: Интересно ми е как колегите от ПП-ДБ ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане"

Румен Христов: Интересно ми е как колегите от ПП-ДБ ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”

15 Септември, 2025 12:12 888 59

  • румен христов-
  • вот-
  • недоверие

Нито сме обидени, нито притеснени. Вотът няма да мине. Просто математиката в разпределението на депутатските места показва, че тези, които подкрепяме правителството сме 135

Румен Христов: Интересно ми е как колегите от ПП-ДБ ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много ми е интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”, каза лидерът на СДС

„Нито сме обидени, нито притеснени. Вотът няма да мине. Просто математиката в разпределението на депутатските места показва, че тези, които подкрепяме правителството сме 135, а тези, които са против, са 105. Тук ми е много интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”. Това е нещо, което ме притеснява”. Това заяви в предаването „Твоят ден” Румен Христов, лидер на СДС.

„Губи се парламентарно време, но е тяхно право да пускат колкото искат вотове на недоверие. Ако допуснем, че по някакъв начин се отиде на избори и се даде писта на Радев, кое е алтернативана – колегите от ПП-ДБ или тези, които ще се съберат около Румен Радев. Видяхме колко зловредно беше неговото управление”, каза Христов.

Преди това той обясни, че е „твърде пресилено да се говори за диктатура". „Ние сме демократична страна. 35 години работим в тази посока и ще продължим”, коментира Румен Христов.

Той отхвърли случаят с варненския кмет да е политически. „Тук става въпрос за обвинения, свързани с икономически въпроси. Той не е в затвора поради идеологията му или поради това, че е тръгнал да сваля властта, а заради това какво се случва в общината. Когато има обвинения какво се случва с дейността ти като стопански ръководител, не можеш да ги наречеш политически”, каза Христов.

Запитан за съмненията за селективност при действията на Комисията за противодействие на корупцията, Христов каза: „Винаги опозицията смята, че се подхожда към нея политически. Аз не смятам така. Решението за Благомир Коцев е на съда. Решенията на съда не ги коментирам”, каза Христов.

Той коментира и Закона за еврото и как държавата адекватно, без да звучи репресивно, да контролира цените. „Себестойността на всеки продукт е ясна, тя може да бъде проверена, защото се осчетоводява, когато се произвежда. Много се надявам мерките да са временни. Бяхме принудени да ги предприемем тези действия, изхождайки от това какво се случи в Хърватия, да избегнем спекулация, ако има такава”, каза Румен Христов.

„Държавата не може да спре увеличаването на цените, може да спре спекулата”, коментира той.

За „Магазин за хората”, Румен Христов каза, че са заложени 10 милиона лева. „Това е открито дружество, то ще създава и управлява тези магазини”, обясни Христов .„Търсят се помещения, за които трябва малък ремонт”, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    52 5 Отговор
    Този от пиене вече не знае какво говори.

    Коментиран от #15, #43

    12:13 15.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 вижда се

    54 2 Отговор
    Мама по голям палячо от този , от всичките които са били депутати до сега !! За две стотинки работа не е свършил ,а мръсотиите му са безброй !!

    12:15 15.09.2025

  • 4 пешо

    57 1 Отговор
    както ти застана до тиквата и шиши

    12:16 15.09.2025

  • 5 Зевс

    43 2 Отговор
    Явно и този преди да си легне гледа дали Путин не го дебне под леглото :)

    12:18 15.09.2025

  • 6 днес

    49 1 Отговор
    КЪВ е ТОЯ??? Когато СДС събираши стотици хиляди по площадите, когато хората искахме свобода и демокрация - ЧЧерен ВВаньо ни излъга, а този - даже не беше по мотингите и като участник. Сега се е вързал на каишка към ББацце и не може да изтрезнее. Защо ползва буквите С Д С?

    12:19 15.09.2025

  • 7 Стършел

    33 0 Отговор
    ,,Присмяла се кука на кривата бука"

    12:20 15.09.2025

  • 8 Бонев

    44 0 Отговор
    Единият от тримата членове на сдс и той мнение има.

    12:21 15.09.2025

  • 9 Доктора

    36 1 Отговор
    Абе пантоф, вие като гласувате с Възраждане закони в парламента нищо не казваш....

    12:22 15.09.2025

  • 10 питам си

    32 0 Отговор
    "Просто математиката в разпределението на депутатските места показва, че тези, които подкрепяме правителството сме 135, а тези, които са против, са 105" - казва патерИцата на Зайчарниккка.

    Ако този говори истина - тогава защо има 240 дупедати?? Нека всяка партия има един дупедат и той да гласува със съответния брой дялово участи - като в ООД. Как може да се знае предварително -. кой народен представител как ще гласува??? Това ли е демокрация.

    12:24 15.09.2025

  • 11 Хм,

    28 1 Отговор
    не знам кой къде ще застане, но вашия Бойко разкопа цяла България заради руската тръба и накара българите да платят масрафа.

    12:25 15.09.2025

  • 12 Булдог

    24 0 Отговор
    А тия с кого ли не ,,преспаха"

    12:25 15.09.2025

  • 13 Дон Хуан

    30 0 Отговор
    На този неумитник, не му ли е интересно как герб заста заедно с дебелия Пеевски! Нещастник.

    12:26 15.09.2025

  • 14 ежко

    16 1 Отговор
    Аз пък изобщо не се учудвам,че Христо застана до доказани в действията си,но изплъзващи се на правосъдната система разбойници и откровенни бандити!Ама изобщо не се учудвам!Само евроатлантизъм му е в главата!Евроатлантизъм-да, ама ако може без Христовци,Бойковци и Деляновци!

    Коментиран от #37

    12:27 15.09.2025

  • 15 Така е!

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Христов е хрантутник на държавната софра. Стана милионер чрез безделие, врътки и огромна държавна заплата.

    12:29 15.09.2025

  • 16 Що не

    26 0 Отговор
    гледаш себе си как застана до Мутра комунист в престъпна сбирщина , а се чудиш в каква посока да лаеш ?

    12:30 15.09.2025

  • 17 АСДС

    14 1 Отговор
    Една коалиция антигерпдъпъсъновонсчало, би имала широка обществена подкрепа, а действията на нелегитимно правителство в условията на конфронтация между НАТО и РФ и реална възможност за въвличане във военен конфликт, могат да имат много интересни резултати.

    12:32 15.09.2025

  • 18 Иван Грозни

    24 0 Отговор
    Отговор: както ИТН и БСПОЛ направиха правителство с вас.Тоя много късоглед бе или много тъп.

    12:35 15.09.2025

  • 19 Историк

    22 0 Отговор
    Интересно ми е колко души от истинското СДС, мечтата на милиони българи за демокрация, което значи законност на първо място, представлява този предател. Той е джуфка за разнообразие и разкош на дрехата на мафиота Борисов, която му гарантира добре платен живот на човешко нищожество.

    12:36 15.09.2025

  • 20 Бретона

    11 1 Отговор
    Червените ескадрони още препускат из главите на някои индивиди. Тази СДС треска си отживя. Смешник.

    12:38 15.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Логическата заблуда на Р. Христов

    15 1 Отговор
    Политическата реалност е по-сложна от пропагандни етикети.
    Румен Христов се опитва да дискредитира ПП-ДБ, като ги приравнява с "Възраждане", ако гласуват в един и същи вот.
    Но гласуването на вот на недоверие не означава съгласие с идеологията на всички, които го подкрепят. Това е инструмент за сваляне на правителство, не за коалиционни преговори.
    ПП-ДБ могат да имат свои напълно различни мотиви (напр. корупционни скандали, слабости в управлението), които ги тласкат към опозиционна позиция.
    Манипулативна реторика:
    Използването на термини като "проруска формация" и подмятането, че ПП-ДБ "застават заедно" с тях, цели да насади вина чрез асоциация. Това е добре позната логическа заблуда – guilt by association.

    12:39 15.09.2025

  • 23 Мнение

    6 0 Отговор
    Фактът обаче е, че след разпадите, оттеглянията на депутати и вътрешни кризи в коалициите, числата варират. Отделни независими депутати и малки партии често не дават автоматична подкрепа. Така че 135 гласа звучи преувеличено и неотговарящо на реалността, освен ако не се предоставят ясни данни кои групи влизат в тази бройка.
    Неофициална подкрепа ≠ сигурни гласове:
    Твърдението, че вотът "няма да мине" не е гарантирано вярно, защото:
    Вотът на недоверие е политически инструмент, който може да промени динамиката в парламента;
    При предходни вотове е имало изненади – депутати са гласували против собствените си групи, или са отсъствали стратегически;
    Формации като ДПС или „Има такъв народ“ често играят колебаеща роля.

    12:40 15.09.2025

  • 24 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ОКТОМВРИ ДА НЕ СТАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРОРУСКИ? МЕКОТЕЛИ НЕНУЖНИ!

    Коментиран от #35

    12:40 15.09.2025

  • 25 Истината

    7 0 Отговор
    Изказването на Румен Христов е политическо по същност и служи повече за PR, отколкото за обективна оценка на реалната парламентарна ситуация.
    Няма категорични доказателства, че управляващите разполагат с 135 сигурни гласа.
    Вотът на недоверие не е просто "аритметика", а динамичен процес с политически натиск и задкулисни договорки.
    Приравняването на гласуване по един въпрос с идеологическо партньорство е подвеждащо и манипулативно.

    12:41 15.09.2025

  • 26 Много просто и ясно)

    11 0 Отговор
    Както ти заставаш до Магнитизирания, що за въпрос.

    12:41 15.09.2025

  • 27 Чудя се,

    7 1 Отговор
    Защо някой, като каже ,,Да живей България", го обявяват за русофил, копейка, путинист, тръмпист, популист, садист, глист...

    12:42 15.09.2025

  • 28 Румен Христов??

    11 0 Отговор
    Бившите СДС Симпатизанти и Активисти се Чудят как продадохте Синята Идея на Мафиота Борисов и Хиени ГЕРБ! За Депотатски места Продадохте СДС!! Проклети да сте!!

    12:42 15.09.2025

  • 29 Е как

    7 0 Отговор
    Ще мине,няма да мине вота фалшифицирахте изборите натъмънихте така бройката, че да неможе опозицията да ви бутне.Хитреци и продажници.Но всяко нещо има край.

    12:42 15.09.2025

  • 30 Огледалце от стената

    11 0 Отговор
    Животното най-вероятно е било пръв комсомолски активист и е махал флагчето на СССР, но сега е русофоб, защото има килипир! А те как се коалират с китайският комунист Флинтстоун?

    12:48 15.09.2025

  • 31 Сдс

    9 0 Отговор
    Ами ти с Пеевски как заставаш рамо до рамо бе боклук

    12:48 15.09.2025

  • 32 рачко пръдлето

    7 0 Отговор
    А на мен не ми е интересно, защото знам ти /псевдо/демократ какво търсиш и получаваш при Тиквара!

    12:48 15.09.2025

  • 33 Факти

    7 1 Отговор
    Както вие от СДС застанахте заедно с проруската формация „Възраждане” за да свалите кабинета на Кирил Петков. Не помниш какво си правил преди три години ли?

    12:51 15.09.2025

  • 34 Жълтопаветен канибал

    3 3 Отговор
    Те лгДБ-ППтqp както винаги ще застанат върху пеевски.. скут!

    12:51 15.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тъпото руско говедо Румен Р

    1 7 Отговор
    Проруските партии е време да отиват на бунището, заедно с партийните си членове и шушумиги... Скоро показаха истинското см лице, кремълското... закривайте тези партии, които спъват България. Не мога да повярвам, че и нашият президент Румен Радев е един от тях.... русофилите на които Русия им е по-мила от собствената им родина и открито спъват България, като си успиват съвестта с това, че предателството им е "работа" в посока на българо-руската дружба... тоя наритив от времето на социализма е отпечатан в промитите им мозъци... а Русия никога не ни е мислела добро, никога... дори ни обяви за врагове, защото помагаме на нападнатата от тях суверенна държава Украйна ... и това се случва в 21 век.... що за боклуци са руснаците, за да гласуват за своето нещастие, като идиота Путин.

    Коментиран от #45

    12:54 15.09.2025

  • 37 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ежко":

    феноменалното момче ивинету-ту-тууу са възможни само и единствено при капиталистическият евроатлантизъм

    Коментиран от #47

    12:54 15.09.2025

  • 38 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    ПП-ДБ не са гнусливи!

    Коментиран от #49

    12:55 15.09.2025

  • 39 Левски

    3 1 Отговор
    По- големи боклуци от вас няма(плюс всички управляващи).

    12:56 15.09.2025

  • 40 Измисления мафиот се опитва да мисли

    3 1 Отговор
    Кукла на конци си от години

    12:57 15.09.2025

  • 41 Даката

    1 2 Отговор
    Колко много русофилска сган се е изходила и под тази статия, човек ако не знае, че сте само трима (проруските тролове) би си помислил, че сте много.

    12:58 15.09.2025

  • 42 Богата държава

    1 1 Отговор
    Толкова много хрантутници храни майка България. Тоя знае ли изобщо, какво работи и за какво му плащат?

    12:58 15.09.2025

  • 43 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗНАЕ ЗНАЕ ...КАТО ГИ КАТУРНЕ НАРОДА ЩЕ Е ХРАНА НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ МРЪСНИКА ...

    13:00 15.09.2025

  • 44 Попето

    2 1 Отговор
    Толкова е невзрачен и жалък, чудя се кой/и години наред гласуват за него.

    13:01 15.09.2025

  • 45 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    а ти тъпо англоманско или туркофилско говедо ли си?

    13:03 15.09.2025

  • 46 По същия

    1 1 Отговор
    начин, по който депутатите от БСП се наредиха за министерски постове във вашето правителство. Политиката е мръсна работа …..

    13:04 15.09.2025

  • 47 Тъпото руско говедо

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "миме":

    Капитализмът ти бил виновен... знаеш ли, че именно в западните капиталистически страни социалното подпомагане към бедните и болните е в пъти повече отколкото в твоята прехвалена Русия. Ако не ти харесва живота в Германия, Франция, Белгия, Италия, Испания, да не говорим за Англия и скандинавските страни имаш възможност да пътуваш, защо не вземеш примерно да се преселиш в Русия, съгурен съм, че ще се отвратиш от руската действителност... пожелавам ти да го сториш, колкото се може по-скоро.

    Коментиран от #53

    13:07 15.09.2025

  • 48 Казуар

    2 0 Отговор
    СДС умря, Румен Христов е просто един служител на Бойко който обикаля студиата да го четка.

    13:07 15.09.2025

  • 49 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абсурдистан":

    топлият момчешки скут привлича градската десица като намагнетизиран

    13:10 15.09.2025

  • 50 И на мен

    2 0 Отговор
    ми е интересно как СДС се прегърна с БСП(БКП) срещу които скачаха навремето, ама на, прегърнахте се. Интереса клати феса - народна мъдрост.

    13:12 15.09.2025

  • 51 Цък

    1 0 Отговор
    Интересно ми е как застава до Пеевски. Вчера такава възхвала дръпна на ДПС НН

    13:13 15.09.2025

  • 52 Герберска измет ГЕРБ

    1 0 Отговор
    По-скоро възраждане да обясняват подкрепата си за ПП. Не е ли така. Защото проруската партия сваляше български правителства заедно с герб! И точно възраждане крепяха герб. Защото герб и БСП, както и ДПС са проруски партии. Както и величие, и итн. И друга корумпирана измет.

    13:14 15.09.2025

  • 53 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тъпото руско говедо":

    тц тц тц на леля либерасчета жълтопаветно ,а що ТИ не бегаш на запад или вече нема нужда щот и тука могат да те изнасилят или заколат мигрантите

    13:16 15.09.2025

  • 54 Още по-учудващо е как СДС

    1 0 Отговор
    Застава до мутрите, мафиотите и мулиционерите, които по правило са едни и същи!

    13:17 15.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Герберски коспрумпиран паразит

    0 0 Отговор
    ГЕРБ трябва да обясняват защо са в управлението с БСП. Партия което продължава да твърди, че са на 130 години! С което доказва и свята принадлежност към партии на БКП. Отговорът е защото ГЕРБ е също партия на БКП. Съветско руски комунистически слугинаж. На който децата днес са в държавните институции, в съдилищата, в прокуратурата, в ДАНС, КПКОНПИ и други!

    13:18 15.09.2025

  • 57 Един друг

    0 0 Отговор
    Ами ти как застана до путинските корумпета Боко и Шиши? Забрави ли кой построи за наша сметка турски поток, за да се улесни войната на Путин срещу Украйна?

    13:18 15.09.2025

  • 58 Жбръц

    0 0 Отговор
    Ти не се вторачвай в президент Радев,а си гледай твоята нащърбена паница.Дуеш бузи,но ако не беше Бойко,да ви закачи на композицията,и един рейс с " поддръжници" не можете да прилъжете,ако играете самостоятелно на избори.Той ви "закачи,действайки на принципа: Всеки глас - добре дошло! Пеевски ще ви разкаже играта.Догодина,много преди изборите за президент.

    13:18 15.09.2025

  • 59 А на мен ми е интересно друго...?!

    0 0 Отговор
    Как този л@л@джия-Румен Христов,с десетилетия се задържа...- ,,Лидер на СДС",като той е...единственият член на СДС...?!
    Кадърен човек...нали...?!?!

    13:18 15.09.2025

