Румен Христов: Интересно ми е как колегите от ПП-ДБ ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”

Много ми е интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”, каза лидерът на СДС
„Нито сме обидени, нито притеснени. Вотът няма да мине. Просто математиката в разпределението на депутатските места показва, че тези, които подкрепяме правителството сме 135, а тези, които са против, са 105. Тук ми е много интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”. Това е нещо, което ме притеснява”. Това заяви в предаването „Твоят ден” Румен Христов, лидер на СДС.
„Губи се парламентарно време, но е тяхно право да пускат колкото искат вотове на недоверие. Ако допуснем, че по някакъв начин се отиде на избори и се даде писта на Радев, кое е алтернативана – колегите от ПП-ДБ или тези, които ще се съберат около Румен Радев. Видяхме колко зловредно беше неговото управление”, каза Христов.
Преди това той обясни, че е „твърде пресилено да се говори за диктатура". „Ние сме демократична страна. 35 години работим в тази посока и ще продължим”, коментира Румен Христов.
Той отхвърли случаят с варненския кмет да е политически. „Тук става въпрос за обвинения, свързани с икономически въпроси. Той не е в затвора поради идеологията му или поради това, че е тръгнал да сваля властта, а заради това какво се случва в общината. Когато има обвинения какво се случва с дейността ти като стопански ръководител, не можеш да ги наречеш политически”, каза Христов.
Запитан за съмненията за селективност при действията на Комисията за противодействие на корупцията, Христов каза: „Винаги опозицията смята, че се подхожда към нея политически. Аз не смятам така. Решението за Благомир Коцев е на съда. Решенията на съда не ги коментирам”, каза Христов.
Той коментира и Закона за еврото и как държавата адекватно, без да звучи репресивно, да контролира цените. „Себестойността на всеки продукт е ясна, тя може да бъде проверена, защото се осчетоводява, когато се произвежда. Много се надявам мерките да са временни. Бяхме принудени да ги предприемем тези действия, изхождайки от това какво се случи в Хърватия, да избегнем спекулация, ако има такава”, каза Румен Христов.
„Държавата не може да спре увеличаването на цените, може да спре спекулата”, коментира той.
За „Магазин за хората”, Румен Христов каза, че са заложени 10 милиона лева. „Това е открито дружество, то ще създава и управлява тези магазини”, обясни Христов .„Търсят се помещения, за които трябва малък ремонт”, допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #43
12:13 15.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 вижда се
12:15 15.09.2025
4 пешо
12:16 15.09.2025
5 Зевс
12:18 15.09.2025
6 днес
12:19 15.09.2025
7 Стършел
12:20 15.09.2025
8 Бонев
12:21 15.09.2025
9 Доктора
12:22 15.09.2025
10 питам си
Ако този говори истина - тогава защо има 240 дупедати?? Нека всяка партия има един дупедат и той да гласува със съответния брой дялово участи - като в ООД. Как може да се знае предварително -. кой народен представител как ще гласува??? Това ли е демокрация.
12:24 15.09.2025
11 Хм,
12:25 15.09.2025
12 Булдог
12:25 15.09.2025
13 Дон Хуан
12:26 15.09.2025
14 ежко
Коментиран от #37
12:27 15.09.2025
15 Така е!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Христов е хрантутник на държавната софра. Стана милионер чрез безделие, врътки и огромна държавна заплата.
12:29 15.09.2025
16 Що не
12:30 15.09.2025
17 АСДС
12:32 15.09.2025
18 Иван Грозни
12:35 15.09.2025
19 Историк
12:36 15.09.2025
20 Бретона
12:38 15.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Логическата заблуда на Р. Христов
Румен Христов се опитва да дискредитира ПП-ДБ, като ги приравнява с "Възраждане", ако гласуват в един и същи вот.
Но гласуването на вот на недоверие не означава съгласие с идеологията на всички, които го подкрепят. Това е инструмент за сваляне на правителство, не за коалиционни преговори.
ПП-ДБ могат да имат свои напълно различни мотиви (напр. корупционни скандали, слабости в управлението), които ги тласкат към опозиционна позиция.
Манипулативна реторика:
Използването на термини като "проруска формация" и подмятането, че ПП-ДБ "застават заедно" с тях, цели да насади вина чрез асоциация. Това е добре позната логическа заблуда – guilt by association.
12:39 15.09.2025
23 Мнение
Неофициална подкрепа ≠ сигурни гласове:
Твърдението, че вотът "няма да мине" не е гарантирано вярно, защото:
Вотът на недоверие е политически инструмент, който може да промени динамиката в парламента;
При предходни вотове е имало изненади – депутати са гласували против собствените си групи, или са отсъствали стратегически;
Формации като ДПС или „Има такъв народ“ често играят колебаеща роля.
12:40 15.09.2025
24 Боруна Лом
Коментиран от #35
12:40 15.09.2025
25 Истината
Няма категорични доказателства, че управляващите разполагат с 135 сигурни гласа.
Вотът на недоверие не е просто "аритметика", а динамичен процес с политически натиск и задкулисни договорки.
Приравняването на гласуване по един въпрос с идеологическо партньорство е подвеждащо и манипулативно.
12:41 15.09.2025
26 Много просто и ясно)
12:41 15.09.2025
27 Чудя се,
12:42 15.09.2025
28 Румен Христов??
12:42 15.09.2025
29 Е как
12:42 15.09.2025
30 Огледалце от стената
12:48 15.09.2025
31 Сдс
12:48 15.09.2025
32 рачко пръдлето
12:48 15.09.2025
33 Факти
12:51 15.09.2025
34 Жълтопаветен канибал
12:51 15.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тъпото руско говедо Румен Р
Коментиран от #45
12:54 15.09.2025
37 миме
До коментар #14 от "ежко":феноменалното момче ивинету-ту-тууу са възможни само и единствено при капиталистическият евроатлантизъм
Коментиран от #47
12:54 15.09.2025
38 Абсурдистан
Коментиран от #49
12:55 15.09.2025
39 Левски
12:56 15.09.2025
40 Измисления мафиот се опитва да мисли
12:57 15.09.2025
41 Даката
12:58 15.09.2025
42 Богата държава
12:58 15.09.2025
43 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЗНАЕ ЗНАЕ ...КАТО ГИ КАТУРНЕ НАРОДА ЩЕ Е ХРАНА НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ МРЪСНИКА ...
13:00 15.09.2025
44 Попето
13:01 15.09.2025
45 миме
До коментар #36 от "Тъпото руско говедо Румен Р":а ти тъпо англоманско или туркофилско говедо ли си?
13:03 15.09.2025
46 По същия
13:04 15.09.2025
47 Тъпото руско говедо
До коментар #37 от "миме":Капитализмът ти бил виновен... знаеш ли, че именно в западните капиталистически страни социалното подпомагане към бедните и болните е в пъти повече отколкото в твоята прехвалена Русия. Ако не ти харесва живота в Германия, Франция, Белгия, Италия, Испания, да не говорим за Англия и скандинавските страни имаш възможност да пътуваш, защо не вземеш примерно да се преселиш в Русия, съгурен съм, че ще се отвратиш от руската действителност... пожелавам ти да го сториш, колкото се може по-скоро.
Коментиран от #53
13:07 15.09.2025
48 Казуар
13:07 15.09.2025
49 миме
До коментар #38 от "Абсурдистан":топлият момчешки скут привлича градската десица като намагнетизиран
13:10 15.09.2025
50 И на мен
13:12 15.09.2025
51 Цък
13:13 15.09.2025
52 Герберска измет ГЕРБ
13:14 15.09.2025
53 миме
До коментар #47 от "Тъпото руско говедо":тц тц тц на леля либерасчета жълтопаветно ,а що ТИ не бегаш на запад или вече нема нужда щот и тука могат да те изнасилят или заколат мигрантите
13:16 15.09.2025
54 Още по-учудващо е как СДС
13:17 15.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Герберски коспрумпиран паразит
13:18 15.09.2025
57 Един друг
13:18 15.09.2025
58 Жбръц
13:18 15.09.2025
59 А на мен ми е интересно друго...?!
Кадърен човек...нали...?!?!
13:18 15.09.2025