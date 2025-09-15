Румен Христов: Интересно ми е как колегите от ПП-ДБ ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”

Много ми е интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”, каза лидерът на СДС

„Нито сме обидени, нито притеснени. Вотът няма да мине. Просто математиката в разпределението на депутатските места показва, че тези, които подкрепяме правителството сме 135, а тези, които са против, са 105. Тук ми е много интересно как колегите от ПП-ДБ, ще застанат заедно с проруската формация „Възраждане”. Това е нещо, което ме притеснява”. Това заяви в предаването „Твоят ден” Румен Христов, лидер на СДС.

„Губи се парламентарно време, но е тяхно право да пускат колкото искат вотове на недоверие. Ако допуснем, че по някакъв начин се отиде на избори и се даде писта на Радев, кое е алтернативана – колегите от ПП-ДБ или тези, които ще се съберат около Румен Радев. Видяхме колко зловредно беше неговото управление”, каза Христов.

Преди това той обясни, че е „твърде пресилено да се говори за диктатура". „Ние сме демократична страна. 35 години работим в тази посока и ще продължим”, коментира Румен Христов.

Той отхвърли случаят с варненския кмет да е политически. „Тук става въпрос за обвинения, свързани с икономически въпроси. Той не е в затвора поради идеологията му или поради това, че е тръгнал да сваля властта, а заради това какво се случва в общината. Когато има обвинения какво се случва с дейността ти като стопански ръководител, не можеш да ги наречеш политически”, каза Христов.

Запитан за съмненията за селективност при действията на Комисията за противодействие на корупцията, Христов каза: „Винаги опозицията смята, че се подхожда към нея политически. Аз не смятам така. Решението за Благомир Коцев е на съда. Решенията на съда не ги коментирам”, каза Христов.

Той коментира и Закона за еврото и как държавата адекватно, без да звучи репресивно, да контролира цените. „Себестойността на всеки продукт е ясна, тя може да бъде проверена, защото се осчетоводява, когато се произвежда. Много се надявам мерките да са временни. Бяхме принудени да ги предприемем тези действия, изхождайки от това какво се случи в Хърватия, да избегнем спекулация, ако има такава”, каза Румен Христов.

„Държавата не може да спре увеличаването на цените, може да спре спекулата”, коментира той.

За „Магазин за хората”, Румен Христов каза, че са заложени 10 милиона лева. „Това е открито дружество, то ще създава и управлява тези магазини”, обясни Христов .„Търсят се помещения, за които трябва малък ремонт”, допълни той.