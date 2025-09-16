Новини
Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч

16 Септември, 2025 07:55

Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа.

Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски.


  • 1 Бойко Българоубиец

    21 1 Отговор
    ДОГОДИНА ДА СЕ ГОТВЯТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ГОРНА! ХЕХЕ ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #25

    07:59 16.09.2025

  • 2 Да,бе

    18 1 Отговор
    Много важно,нали ВЕЦ-а работи...

    07:59 16.09.2025

  • 3 Важното е,

    21 1 Отговор
    че са в Шенгеня и еврошийт зоната. Ще къпят хората с цифров еврошийт, сиреч с въздух, за който също плащат данък на ЕС. Невероятен цинизъм и вероятно, според Ревизоро корупционни схеми с най-важното за всяко живо същество - Водата. Основно Човешко Неотменимо Право, условие за живот. Във Франция студена вода в някои общини БЕЗПЛАТНА, в Германия в някои общини БЕЗПЛАТНА. В Гърция нашата вода 1.80 лв. кубик, в Еврогария 4-5 лева кубик, че и такса водомер искат к ъ р л е ж и т е да въведат. Да идват в София под прозорците на властта. Една от най-богатите на водни ресурси държави в света Еврогария на воден режим. Престъпници. Преди години Янчулев източи Искър, за да храни ТЕЦ-а, остави цяла София на режим, топяха легени със сняг хората, щешу да тръгне епидемия от казанчетата.

    08:03 16.09.2025

  • 4 вижда се

    18 1 Отговор
    Герберистката сган направи хубавата ни държава лунен пейзаж !!

    08:04 16.09.2025

  • 5 ВЕЦА на Янчулев

    10 1 Отговор
    те го премахнаха, за да продава ток Янчулев остави цяла София без вода.

    08:05 16.09.2025

  • 6 Мирела

    10 1 Отговор
    Каквито са управляващите такув ще е и режима ?! Какво има да пишете работата е ясна, некадърщина, далавери,безхаберия и т.н. с десетилетия.

    08:08 16.09.2025

  • 7 разруха

    18 1 Отговор
    Нищо чудно, то в почти цялата западна България вода няма. Герберастката сган разрушава територията хората бягат и се спасяват кой как може. Тия негодници от БСП подкрепят режима на простаците и заедно с тях са се втурнали срещу народа в своята безсъвестност и нечовечност. Народа има работа с обикновени ,безотговорни криминални боклуци.

    Коментиран от #26

    08:10 16.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 фетес

    16 0 Отговор
    Над 20 милиарда лева са минали през ВиК системата за последните 20 години. Двадесет милиарда! Пари, които сме платили ние — гражданите. Пари, които трябваше да отидат за нови тръби, за чиста вода, за нормален живот.

    А какво получихме? Ръждясали тръби, режими, аварии, и цинични оправдания.

    В Ловеч водата ще тече от 6 до 23 ч. — а след това? Да се молим за дъжд? Да пълним легени със сняг, както по времето на Янчулев?

    Това не е просто безхаберие. Това е системна кражба, прикривана с PR и оставки, които не решават нищо.

    България е една от най-богатите на водни ресурси държави в Европа — а сме на воден режим. Това не е суша. Това е политическа пустиня, в която истината изпарява, а лъжата се лее от чешмата. ГЕРБ крадци къде са парите??? Слава на Господ Иисус Христос всеки българин може да пресметне колко пари плаща и да види че само са крали от ГЕРБ и другарчета.

    Къде са парите, господа? Къде са тръбите? Къде е водата?

    Коментиран от #15

    08:13 16.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Милю Гинев

    2 7 Отговор
    В град Донецк пускат водата веднъж на три дни. Тъй че има още много вода да изтече, докато настигнем Руский мир.

    Коментиран от #35

    08:15 16.09.2025

  • 12 Поредната лъжа

    10 1 Отговор
    Борисов преди няколко дни:
    Правителството на ГЕРБ реши водната катастрофа в България!

    08:15 16.09.2025

  • 13 Цървул

    11 0 Отговор
    Догодина и черноморието на режим . 10 годишен .

    08:16 16.09.2025

  • 14 ХхА

    11 2 Отговор
    Вода газим, жадни ще ходим! Поради схеми, източване на средства, кражби и неподдържане на водните съоражения, язовири и реки...

    08:16 16.09.2025

  • 15 Фитнес

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "фетес":

    Костов е виновен и Сорос. Децата ни са защитени от ЛГБТ закон, заслуга на Възраждане - всички гласуваха за него ГЕРБ, ДПС, БСП партиите на системността! Няма да се плашите - къпят се само обратните от ЛГБТ пропагандата.

    08:17 16.09.2025

  • 16 Боко Борисов

    9 1 Отговор
    Какво толкова е станало!
    Нямало вода в половин България.
    Нали ви вкарам в клуба на богатите.
    Радвайте се!

    08:18 16.09.2025

  • 17 вие си ги избрахте

    8 0 Отговор
    не още един град, а още един областен град!!! те са 27, вече два са на режим, догодина варна шумен бургас търговище ..... вие си ги избрахте видимите резултати! от 15 г мосв в доклади отчита постоянен спад във валежите, а БМБ не направи нишо, приоритет били еврото украйна шенген. Ама нали в софия има вода какво им пука! вие си ги избрахте

    08:26 16.09.2025

  • 18 Гошо

    5 0 Отговор
    Ганя е обречен на кал, мизерия и глад
    Тъй е в кюпа на богатити

    08:27 16.09.2025

  • 19 вие си ги избрахте

    7 1 Отговор
    на българина ми идва акъла дали и за кого да гласува само ако е гладен или жаден, през другото време е нихилист. Е вече е жаден скоро мръсен и гладен!

    Коментиран от #22

    08:28 16.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "вие си ги избрахте":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    08:30 16.09.2025

  • 23 провинциалист

    0 0 Отговор
    През "комунизма" като нямаше ток, хората нямаше какво да правят, освен да правят любов на свещи. Романтично. По някакъв начин, европейско. Сега като няма вода, хората няма какво да правят освен да си миришат вкъщи. И понеже в Европа сега е пълно с всякакви културни особености, това също по някакъв начин е европейско.

    08:30 16.09.2025

  • 24 ама има банани в магазина

    7 0 Отговор
    важното е че има банани в магазина, на кои му пука има ли вода?

    08:31 16.09.2025

  • 25 в търното болярите не се къпят

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    а защо догодина? защо още не таз година и търново а е на режим?

    08:32 16.09.2025

  • 26 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "разруха":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    08:33 16.09.2025

  • 27 паметник на ТАТО във всеки град

    7 0 Отговор
    това което тород живков ви е направил вие сега не можете да го боядисате

    08:34 16.09.2025

  • 28 Мда

    1 0 Отговор
    Да попитаме вожда Винету дали е горд от това, че продаде водата ни за да си спаси задника!
    Кой от тези 240 идиота ще осветли какво пише в споразумението с Изрел?
    КОЙ???
    Айде Гошко платения борец, Правосъдие за всеки , Методи Лалев , Киро и Гуглена , Мирчев и Дьо Женерал Гном, къде сте бе борци срещу корупцията и руските шпиони?
    Кой се бори срещу турските и английските и израелското лоби в България?
    КОЙ???

    08:45 16.09.2025

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор
    ВиК мафията съсипа водоснабдяването.

    08:46 16.09.2025

  • 30 Абе

    5 1 Отговор
    къде изчезнаха продажните центове, да ми обяснвт за режима през соца и колко е хубаво сега?

    08:46 16.09.2025

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Ако сте журналисти на място ще търсите причините,а не да съобщавате само фактите.

    08:49 16.09.2025

  • 32 МИРО

    1 1 Отговор
    Защо Радев не взе и не вземе ГРАМ ОТНОШЕНИЕ ПО ТОВА БЕЗВОДИЕ И МИНАЛИТЕ ПОЖАРИ!!! СРАМОТА!!! СЕГА ЕВРОТО ЩЕ НАВОДНИ БЪЛГАРИЯ!!! УРА!!!

    09:05 16.09.2025

  • 33 МИРО

    2 0 Отговор
    АЗ СЪМ ОТ ЛОВЕЧ И ОТИВАМ НА ВОДОПАДА "ЖЕЛЯЗКОВ " !!! ТАМ ЩЕ СЕ КЪПЯ,МИЯ И ПИЯ ВОДА!!! И ЛОВЕЧ,ЦЕЛИЯТ ГРАД ДА ИДЕ ТАМ!!!

    09:10 16.09.2025

  • 34 МИРО

    2 1 Отговор
    НАКРАЯ: НЕКА РАДЕВ ДА ИЗЛЕЗЕ И КАЖЕ: В КОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА ЦАРИ ТАКОВА БЕЗВОДИЕ И ОТ ТОЛКОВА ВРЕМЕ !!!

    09:13 16.09.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Милю Гинев":

    Там има война. А в Плевен?Ловеч?

    09:20 16.09.2025

