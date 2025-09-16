Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч

И в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа.
Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Българоубиец
Коментиран от #25
07:59 16.09.2025
2 Да,бе
07:59 16.09.2025
3 Важното е,
08:03 16.09.2025
4 вижда се
08:04 16.09.2025
5 ВЕЦА на Янчулев
08:05 16.09.2025
6 Мирела
08:08 16.09.2025
7 разруха
Коментиран от #26
08:10 16.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 фетес
А какво получихме? Ръждясали тръби, режими, аварии, и цинични оправдания.
В Ловеч водата ще тече от 6 до 23 ч. — а след това? Да се молим за дъжд? Да пълним легени със сняг, както по времето на Янчулев?
Това не е просто безхаберие. Това е системна кражба, прикривана с PR и оставки, които не решават нищо.
България е една от най-богатите на водни ресурси държави в Европа — а сме на воден режим. Това не е суша. Това е политическа пустиня, в която истината изпарява, а лъжата се лее от чешмата. ГЕРБ крадци къде са парите??? Слава на Господ Иисус Христос всеки българин може да пресметне колко пари плаща и да види че само са крали от ГЕРБ и другарчета.
Къде са парите, господа? Къде са тръбите? Къде е водата?
Коментиран от #15
08:13 16.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Милю Гинев
Коментиран от #35
08:15 16.09.2025
12 Поредната лъжа
Правителството на ГЕРБ реши водната катастрофа в България!
08:15 16.09.2025
13 Цървул
08:16 16.09.2025
14 ХхА
08:16 16.09.2025
15 Фитнес
До коментар #9 от "фетес":Костов е виновен и Сорос. Децата ни са защитени от ЛГБТ закон, заслуга на Възраждане - всички гласуваха за него ГЕРБ, ДПС, БСП партиите на системността! Няма да се плашите - къпят се само обратните от ЛГБТ пропагандата.
08:17 16.09.2025
16 Боко Борисов
Нямало вода в половин България.
Нали ви вкарам в клуба на богатите.
Радвайте се!
08:18 16.09.2025
17 вие си ги избрахте
08:26 16.09.2025
18 Гошо
Тъй е в кюпа на богатити
08:27 16.09.2025
19 вие си ги избрахте
Коментиран от #22
08:28 16.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 оня с коня
До коментар #19 от "вие си ги избрахте":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
08:30 16.09.2025
23 провинциалист
08:30 16.09.2025
24 ама има банани в магазина
08:31 16.09.2025
25 в търното болярите не се къпят
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":а защо догодина? защо още не таз година и търново а е на режим?
08:32 16.09.2025
26 оня с коня
До коментар #7 от "разруха":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
08:33 16.09.2025
27 паметник на ТАТО във всеки град
08:34 16.09.2025
28 Мда
Кой от тези 240 идиота ще осветли какво пише в споразумението с Изрел?
КОЙ???
Айде Гошко платения борец, Правосъдие за всеки , Методи Лалев , Киро и Гуглена , Мирчев и Дьо Женерал Гном, къде сте бе борци срещу корупцията и руските шпиони?
Кой се бори срещу турските и английските и израелското лоби в България?
КОЙ???
08:45 16.09.2025
29 Анонимен
08:46 16.09.2025
30 Абе
08:46 16.09.2025
31 Анонимен
08:49 16.09.2025
32 МИРО
09:05 16.09.2025
33 МИРО
09:10 16.09.2025
34 МИРО
09:13 16.09.2025
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Милю Гинев":Там има война. А в Плевен?Ловеч?
09:20 16.09.2025