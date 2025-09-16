Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч

И в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа.

Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски.