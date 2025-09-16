Близо 700 проекта за училищни STEM кабинети се финализират в цялата страна

В близо 700 училища проектите за STEM кабинетите са готови или в процес на финализиране. Днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов STEM център в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен. Със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост се изгражда модерна STEM среда във всяко българско училище.
На церемонията присъстваха кметът Стефан Радев и народните представители Мария Белова и Десислава Атанасова.
С инвестиция от 250 000 лева в училището са изградени три модерни кабинета - два по природни науки и един със специализиран софтуер за спортна подготовка.
Министър Вълчев подчерта, че STEM пространствата имат ключова роля за системата, защото дават възможност на децата да учат чрез практиката – с експерименти, опити и проучвания, които правят учебния материал по-достъпен и разбираем. „Доброто познаване на природните науки - биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите“, добави Вълчев. Той изрази увереност, че новият център ще помогне не само за добрата подготовка на учениците, но и за успешното им реализиране в живота.
По думите му спортните образователни институции имат безценно значение за развитието на спорта в страната, като всяко училище - независимо от вида и спецификата си, следва да има достъп до съвременна образователна среда. В изказването си той се позова на проучвания, които показват, че децата, които съчетават ученето и спорта, постигат по-високи резултати от тези, които само учат. „Това е основание още веднъж да апелираме към всички подрастващи, да спортуват активно, но и да учат усърдно, защото това ще ги направи още по-успешни личности“, отбеляза той.
От своя страна кметът на община Сливен Стефан Радев поздрави учениците и преподавателите за успехите и положените усилия за развитието на училището. „Спортът е много важен за цялата нация и за всички млади хора. Разчитаме на вас, че Вие ще сте следващите положителни примери за младото поколение“, се обърна кметът към възпитаниците на училището.
След откриването на STEM центъра министър Вълчев връчи награди и на ученици-спортисти.
В рамките на посещението си той гостува на още две основни училища - ОУ „Юрий Гагарин“ в Сливен и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Камен, където разговаря за трудностите на екипите, които работят по Механизма за обхват. Той апелира да се насочат усилия към обхващане на децата в предучилищна възраст и подчерта важността на добрата координация с кметовете и областните управители. Министърът разговаря и с екипа на НУ Васил Левски” в Сливен.
По-късно през деня министър Вълчев и кметът Стефан Радев проведоха и среща с над 100 учители и директори от региона. На нея бяха коментирани приоритетите в системата на образованието, както и предизвикателствата в ежедневната им работа и предложенията им за промени. На срещата присъства и началникът на РУО в Сливен Боян Аксаков.
1 Зевс
Коментиран от #5, #9
15:40 16.09.2025
2 Давай !- Давай !
Спорта е път !
Към Затъпяване !
15:40 16.09.2025
3 Бъдещи безработни
15:44 16.09.2025
5 Затова е завоалирано
До коментар #1 от "Зевс":Кабинет по предмет като през соца, но без задължително и по норматив оборудване, свободно избрано е, вероятно зависи от комисионната. Тогава кабинети по предметите имаше във всяко училище, сега само привилегировани, избрани.
15:50 16.09.2025
9 15.55
До коментар #1 от "Зевс":Е, не разбираш ли - усвояват се пари! Училището има не повече от 30 ученика, последните 2 българчета завършиха преди 5 години! Директорката гербераскиня все някакви кабинети прави и в момента имала много работа! Предполагам - поредният Ес тем ли как е написано горе!? Миналата година като разчиствала за поредния кабинет, тя не е много добре с мъжете и глават си, отделна но обясняваща поведението и тема, накара децата да изхвърлят какво ли не в контейнерите за отпадъци! Една госпожа си взе от там като реликва един грамофон! Това ли е начина за изхвърляне на ненужни вещи, брак и т.н. И най грозното - изхвърли портрети на възрожденци! Една от ученичката, хубаво циганче, родителите и имат магазин се възмутила как ще хвърля портретите и ги занесло в магазина и заведението! Детето! Циганчето, а директорката гербераскиня ги прати в контейнера наред с географски карти, глобуси и други! Защото ще прави модерен кабинет! Изтървана държавност!
Коментиран от #10
15:55 16.09.2025
10 Описаното е пълен потрес и психопатия
До коментар #9 от "15.55":Няма кой да направи психотестове на психопатите - политически назначенци
Назначенци даскали, за да са твърд електорат на тиквите.
Иначе ще им омекне.
И браво на циганчето отговорно мислещо за Родината си България.
Подобно родолюбие в циганите (не фалшиво изобщо) видяхме
на кооперативния зеленчуков пазар в окръжен град.
Циганите са добри търговци, купуват от Гърция и продават
плодове и зеленчуци, с които допреди години България заливаше Европа.
Та подхвана се темата за заличаване на Българския лев с еврото..
И мнозинството около сергията е ЗА запазване на Българския лев,
а на тези които
искат да се въведе еврото - младежът симпатичен циганин казва:
Ами то така, както искате да се махне Българския лев
след някоя година българите ще вземете ДА СМЕНИТЕ и ИМЕТО на БЪЛГАРИЯ!
И продължава като пита и си отговаря сам:
А кой предаде Васил Левски, а - българите го предадоха!
Без думи.
16:16 16.09.2025
11 Какъв е тази ЕСТЕМ
на това нещо STEM - нямащо нищо общо с българската традиция в образованието
супер успешно допреди да го разбутат след 1997 г.!
Какви са тези англизирани наименования на всичко в България,
това за българската публика и българския народ ли е предназначено
- имена на събития, фестивали, изложби, игри - все на някакъв непонятен за българите език!
Защо е това унижение, да се ползват английски думи на всичко вече,
заради парите на тези, които ги отпускат
и се разпореждат да се заличава и подменя Българското ли?!
16:23 16.09.2025