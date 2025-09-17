Новини
България »
Киселова за вота на недоверие: Разочарована съм, това беше злоупотреба с право

Киселова за вота на недоверие: Разочарована съм, това беше злоупотреба с право

17 Септември, 2025 20:58 1 197 38

  • наталия киселова-
  • вот-
  • недоверие

Голяма част от мотивите преповтарят мотиви от искане на вот на недоверие от април тази година, не са изтекли шест месеца, добави тя

Киселова за вота на недоверие: Разочарована съм, това беше злоупотреба с право - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разочарована съм от мотивите, това беше злоупотреба с право. Така председателят на Народното събрание и депутат от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова коментира мотивите към вота на недоверие към кабинета "Желязков". Няколко часа продължиха днес дебатите по вота на недоверие, внесен от 59 народни представители от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Трябваше да чуем какво през тези девет месеца правителството е свършило или не е, каза Киселова. Чухме от социална политика до проблемите на енергетиката, околната среда, вътрешна сигурност, обществен ред, правосъдие, отбеляза тя. В проекта за решение се иска вот на недоверие във връзка с провала на правителството в сектори "вътрешна сигурност" и "правосъдие", заяви също Киселова. Голяма част от мотивите преповтарят мотиви от искане на вот на недоверие от април тази година, не са изтекли шест месеца, добави тя. „Тогава, когато е отхвърлен вот на недоверие, мотивите не могат да бъдат използвани“, подчерта Киселова. Тя припомни, че има две решения на Конституционния съд по този въпрос. По думите ѝ в дебата днес са се чули критики, които са свързани с проблеми в годините назад.

Имаме проблем с адресатите, на кого се иска вот на недоверие – на двама министри, на правителството или и на съдебната власт, на Комисията за противодействие на корупцията, каза още Киселова. Към 2023 г. много добре знаехте, че е по-добре да изберете членове във Висшия съдебен съвет и инспектори, отколкото да тръгвате към промени в Конституцията, коментира още тя. Сега ни предлагате отново да променя закона и още да отложим евентуално обсъждане, това прозира в мотивите, смята председателят на НС.

Киселова счита, че обсъжданият вот на недоверие показва злоупотреба с правото. За девет месеца това е петият вот, каните се за шести, превръщате го в рутина, която няма никаква тежест, каза тя. И добави, че правителството „Станишев“ е преживяло седем вота на недоверие за четири години.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    46 3 Отговор
    Изчезвайте с 200!
    Още утре!
    ,,Свръхзадлъжнялата Франция повлича еврото: фалитът може да се избегне само чрез общ европейски дълг и облигации"

    21:01 17.09.2025

  • 2 ФЕЙК - либераст

    40 4 Отговор
    Казанлъшката миризлива роза била разочарована и на тУжена! Ами погледнала се в огледалото и за това.

    Коментиран от #37

    21:02 17.09.2025

  • 3 Яшар

    16 9 Отговор
    Браво, киселова като всеки комунист ни връща в едни тъмни времена ..само проблеми и беднотия беше ..ама виж учехме безплатно а родителите земаха на 2-3 г служебни дрехи ..а забравих каймата в петък ..хуйбав живот беше..мизерия

    21:02 17.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 1 Отговор
    И АЗ СЪМ РАЗОЧАРОВАН ОТ ЧЕРВЕНАТА МИ КОКОШКА
    ДЕТО УЖ Я КУПИХ ЗА ДА ПРАВЯ ЕЛИТЕН КОКОШАРНИК
    .......
    КЪЛВЕ НАРОДА СИ И НЕ СНАСЯ ЯЙЦА :)

    21:03 17.09.2025

  • 6 Майна

    34 2 Отговор
    Тези си изкупуват грабежите и засилват българите в пропастта!
    Никаква Еврозона!
    Вън, продажници!

    Коментиран от #18

    21:03 17.09.2025

  • 7 Киселова

    28 3 Отговор
    аз съм тьпа, потна и дебела и се гордея с това

    Коментиран от #9, #25

    21:03 17.09.2025

  • 8 горски

    28 0 Отговор
    Времената не са мътни, а много, много мръсни..... Като изляза на улицата, се въртя като пумпал, за да не ме бутне невеж без книжка или говедо на тротинетка.... Мога да изредя още много важни неща, но само едно ще кажа: Преди т.нар. ИМ промени се връщахме от опера, театър и концерт, пък и от купони посред нощ без никакви проблеми.... сега ме е страх да си покажа носа, след мръкване! Днес слушах известно време вота и разправиите им, жалки - и едните и другите!

    21:05 17.09.2025

  • 9 Да , и още

    23 2 Отговор

    До коментар #7 от "Киселова":

    Лаком гьонсурат и работи за Шопаря.

    21:07 17.09.2025

  • 10 Разочаровалата

    30 2 Отговор
    цял един народ и една държава , била разочарована ? Подмолна , нечестна , зла , фалшива и подкупна , тя била разочарована ? Е , ако това не е безсрамие и подигравка с българското общество , здраве му кажи !

    21:09 17.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 604

    18 1 Отговор
    Тая бабите от бкп че я мерят с камъни...убу че на бузлуджъ са поляни...

    21:10 17.09.2025

  • 13 ГОСТ

    22 0 Отговор
    това кисело чудовище потъпкало основния закон конституцията да си ходи по живо и здраво. гола вода си подлоги.

    21:11 17.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 вижда се

    16 0 Отговор
    А тази тьотка за нищичко не става !!

    21:13 17.09.2025

  • 16 ПРОСТИТЕ ПАРЧЕТА

    11 3 Отговор
    Важното е да падне правителстовот на боко и шишо за да ни управлява служебното правителство на боко и шишо, с премиер от домовата книга, за чието съществуване която ние гласувахме "реформата"

    21:13 17.09.2025

  • 17 Пача грозна

    19 1 Отговор
    ОСТАВКА И РЕФЕРЕНДУМ 😡😡😡😡😡
    СЕДНАЛА ЗА ПРАВО ДА МИ ГОВОРИ .А ПРАВОТО НА 604 000 БЪЛГАРИ???!!!??? ЕЙЙЙЙЙЙ............айде , че трият

    21:15 17.09.2025

  • 18 оня с коня

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    НЕ МОЖЕ самоволно и Урголежката да разваляш хубавата работа с приемане на Еврото - трябва ти специално разрешение от Началството с Подпис и мокър печат.Абе вие Побългарили се Мигранти ли сте,та не знаете елементарни неща за Правовия Ред в България?

    21:17 17.09.2025

  • 19 Пародия си на мафиотка

    13 0 Отговор
    Коледа идва ще празнуваме!

    21:17 17.09.2025

  • 20 Милен

    12 2 Отговор
    Тези вотове на недоверие са симулация на активност, наистина ефективен вот на недоверие е този след който, висши държавни чиновници и политически лидери увиснат на лампите пред народното несъбраните, като коледна украса.

    21:17 17.09.2025

  • 21 Майна

    11 0 Отговор
    Днес американски служби са говорили с нашите. Това е много интересно- трафик на дрога... Тепърва ще видим интересни неща.. Новият шериф има доста информация... Леле, леле..

    21:18 17.09.2025

  • 22 Оня

    15 0 Отговор
    ден в беше изключително очарована в Созопол в компанията на Любен Дилов и гербаджийски червени субекти ! Ядене , пиене , лимузини , охрана и т.н. - плаща българския народ !

    Коментиран от #23

    21:18 17.09.2025

  • 23 Айде бе

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оня":

    Ей тая наистина голям гюн сурат се оказа.Как не я е срам .От тая трябва да изригне народната любов.....

    21:22 17.09.2025

  • 24 Николай Бареков бивш евродепутат

    10 1 Отговор
    Вицето без портфейл Атанас Зафиров е оглавил новото чудо “Национален Борд по Водите”.
    В държавата, в която вода газим, жадни ходим, щото Шишковците - началниците на Наско Натото, откраднаха милиарди от водни цикли и “ремонти” на язовири.

    Предполагам, че първата работа на шефа на Борда по водите ще е да звънне на Си Дзинпин и Ким Чен Ун и да осигури вода от Китай и Северна Корея за водопада в Японския хотел на Премиера Росен Желязков. Другите в Плевен и Ловеч може да почакат, те са свикнали вече без вода.
    Но Японския водопад на премиера не е като да поливаш доматите с колците. Това е огледалото на властта!

    21:24 17.09.2025

  • 25 ПРОДАЖНИК ОТ БСП КАО ГУЦАНОВ

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Киселова":

    ТАЯ ЛЪЖКИНЯ С ЛЪЖА Е СТАНАЛА ДОЦЕНТКА. ХАЛ ХАБЕР СИ НЯМА ОТ ПРАВО. НАПРАВО СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В ФАШИСТ САТАНИСТ. И ЧЕТЕ КАТО ДЯВОЛ ПРАВОТО/ЕВАНГЕЛИЕТО/ . ДЕБЕЛА, ГРОЗНА, ТЪПА, ПРОДАЖНА ДЪРТА БАБУШКЕРА.

    Коментиран от #27

    21:27 17.09.2025

  • 26 Добромир Живков Маркет Линкс

    10 0 Отговор
    Доверието в правителството е най ниско в правителство от 25 години. 21 процента доверие и спада с 6 процента от януари до август. Това управление е нелигитимно с доверие 1/5 от населението. А управлява четворна мафиотска и грабителска коалиция!

    21:27 17.09.2025

  • 27 Племеница

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПРОДАЖНИК ОТ БСП КАО ГУЦАНОВ":

    на "генерал" Кирчо Киров , който трябваше за золумите си да лежи доде е жив в затвора , но и той "честен и почтен" се освидетелства ЛУД и живот си живее измамника ! Та , ген !

    21:30 17.09.2025

  • 28 Ветеринар

    4 0 Отговор
    И ние от целия свинекомплекс………

    21:37 17.09.2025

  • 29 Ташунко сапа

    3 0 Отговор
    Незнам защо но всеки в тази държава е разочарован. 🤔

    21:37 17.09.2025

  • 30 Анонимен

    3 0 Отговор
    От страх да не изтърве кокала

    21:38 17.09.2025

  • 31 Българин

    0 3 Отговор
    Изключителна жена! Съвсем заслужено се радва на такава голяма подкрепа!

    21:48 17.09.2025

  • 32 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 1 Отговор
    И народният представител и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов днес бяха представени сградата на ГДБОП на бул."Ал.Малинов1". Разкритията бяха потресаващи. Служител на централата разкри че партия "Възраждане" е проект на ГЕРБ и ДПС който е заплануван още през 2014 година. Включи се на живо и лидера на партията Костадин Костадинов който заяви че партията не е мафиотски проект като ИТН и няма нито един факт че "Възраждане" е мафиотска структура като ИТН. Ивелин Михайлов показа документи че "Исторически парк" е превел 5 милиона на Костадинов за лобизъм в парламента през 2022 г. Гледайте това във видео платформите...интересно е

    Коментиран от #36

    21:48 17.09.2025

  • 33 Гост

    2 0 Отговор
    Ти ли си разочарована бе, бабче? Какво да кажем ние обикновените поданици....

    21:52 17.09.2025

  • 34 Дедо поп

    2 0 Отговор
    Кака, ти си разочарована, а хората са озлобени срещу всичката политическа сган в управлението, но най-вече парлама-ментето и правителството. Да даде господ да изпитате "народната любов" в цялата й сила! Амин

    21:52 17.09.2025

  • 35 АЙДЕ ГЪЧ

    0 0 Отговор
    И вие ОТ БСП РАЗОЧАРОВАХТЕ ВСИЧКИ , НО ТОВА МАЙ НЕ ви ПРЕЧИ,....НАЛИ ГРОЗ НЬО.......!!???

    21:55 17.09.2025

  • 36 Да факт

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Гледах го в ютуб но коце костадинов не можа да убеди че не е проект като полуграмотния чалгар слави,само каза че никакви олигархични кръгове не стоят зад него както таки и орлин алексиев зад ИТН които са продали корпорацията на боко и пеевски

    21:55 17.09.2025

  • 37 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕЙК - либераст":

    Мине не мине време, и някой нададе ник за ЛУСТРАЦИЯ!
    За да отклони вниманието от повсеместните кражби и беззаконието в България!
    Нужни ли са примери?
    Минаха години, а прокуратурата още превеждала от испански делото за Барселона тейт!
    А за пачките в чекмеджето, които самият Борисов потвърди!
    Като първо обвини президентът че го е заснимал с някакъв китайски дрон,
    а после каза, че е била някакво Мата Хари, но той знаел "коя му скроила номера".
    Да сте чули прокуратурата да попита Борисов, коя е тая Мата Хари", щом Борисов я е знаел?
    Не Пеевски, а Борисов командва Прокуратурата, чрез ВСС!

    И крещящите за лустрация как си я представят лустрацията?
    Ще забранят на някой комунист да не участва в изборите?
    На кого на челото му пише, че е комунист?
    Ще забранят на неокомунистическата ГЕРБ да участва в изборите?
    Ще забранят на руската партия Възраждане да участва в изборите?
    Ще забранят на ДС-ДПС да участва в изборите?
    Ами те ще си сменят името,/както го и правят/ и пак ще се явят на избори.

    Аз твърдя, че именно крещящите ЛУСТРАЦИЯ са комунисти!
    Или безмозъчни идиоти с претенции!
    Лустрацията в ЕС, представлява законни демократични избори!
    -С възможност за гласуване и по пощата!
    -С възможнос за гласуване дни преди денят на изборите!
    -Гласуване с неотбелязана прифиринция да се отчита като недействително!
    А не с гласовете на неотбелязалите преференции да се привилегироват партийните олигалси-водачи на листи!
    В нарушение на ал.2 от чл 6 на Конст

    21:56 17.09.2025

  • 38 Промяна

    1 1 Отговор
    ФАКТИ БГ И ТУК СЪЩИТЕ ВАШИ АБОНАТИ ГНУСНИ И НЕЧОВЕШКИ ФАКТИ БГ ПАДЕНИЕ

    22:01 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове