Атанасов: Блокадата на НС е с цел да се даде знак на обществото кой управлява държавата

18 Септември, 2025 10:52 1 298 36

Акцията е в подкрепа на задържаните - Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата, коментира председателят на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Атанас Атанасов относно блокадата на парламента по-рано тази сутрин.

По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната". Акцията е в подкрепа на задържаните - Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.

Започваме мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти, каза депутатът Йордан Иванов. Събрали сме десетки сигнали от кметове, че не получават плащания за сметка на други фаворизирани общини. Неколкократно сме питали политическия кабинет на министъра на заседания на регионалната комисия на какъв принцип се извършват плащанията, но отговор за това няма, каза депутатът.

Програмата се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове. Изискали сме от министъра солидна информация, за да докажем, че чрез тази програма се фаворизират дадени общини и се упражнява политическо влияние върху кметове, каза още Иванов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 12 Отговор
    След Чарли Кирк, жълтопаветниците утрепаха и един полицай.

    10:55 18.09.2025

  • 2 Майора

    23 6 Отговор
    Ало Атанасов , стига сте с измивали очите с Пеевски , вие бихте мазно турско кафе в скута му и го издигнахте нагоре! Такс че погледнете себе си и тогава говорете!

    Коментиран от #13

    10:55 18.09.2025

  • 3 Този знае, но си трае

    10 9 Отговор
    Не повдига въпроса в НС, защо има 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България, които не развиват никаква дейност?

    Коментиран от #7, #8

    10:57 18.09.2025

  • 4 Лично мнение

    13 8 Отговор
    На Борисов и Пеевски, и на метастазите на тумора , трябва да се правят граждански арест всеки ден, до като не дойдат истинските служители на прокуратурата и ГДБОП и да ги отведат с качулки. Няма как да се правят всички на слепи за неправомерно използване на властта. Трябва България да смачка всички, които в мислят за лека, защото е тежка.

    11:01 18.09.2025

  • 5 И какво като са блокирали входа?

    3 5 Отговор
    Ще ги спуснат оняи двамата с хеликоптер, от ония големите, Сикорски.
    Но един по един, щото и Сикорски няма да ги издържи.

    11:02 18.09.2025

  • 6 миме

    12 3 Отговор
    леле генерал гном и неговата либераска шпицкоманда

    11:03 18.09.2025

  • 7 АГАТ а Кристи

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Този знае, но си трае":

    Явни русофили, срещу прикрити такива...

    Коментиран от #21

    11:04 18.09.2025

  • 8 миме

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Този знае, но си трае":

    а колко фирми имат шпионите на ингилизите

    Коментиран от #10

    11:05 18.09.2025

  • 9 Чичи

    4 1 Отговор
    Дедо, ти сега ли се събуди от зимен сън или и ти си у кюпа

    11:07 18.09.2025

  • 10 Я си....

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "миме":

    Е.... лено моме хубава.....

    Коментиран от #19

    11:08 18.09.2025

  • 11 Даа...

    6 5 Отговор
    Радикализацията на съпротивата не е изненада — тя е неизбежният резултат от тихото, пълзящо настъпление на автокрацията под радара на общественото внимание.
    И затова е напълно логично, дори здравословно, да видим блокади за охраните и корпулентните господа в Парламента. Всички могат да влизат пеш, „по народному“.
    Нахалството на Дебелия вече няма предел — той иска да решава кой и каква охрана от НСО да получава, включително и президентът. И същевременно говори за „деребейство“?!

    Коментиран от #27

    11:09 18.09.2025

  • 12 педя човек,лакет брада

    4 2 Отговор
    Е кажи де,кой управлява държавата.

    Коментиран от #28

    11:11 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блокират го хранилкаджии

    7 3 Отговор
    Хора на Тиквата и Шопара. Много ги е страх от народа.

    11:14 18.09.2025

  • 17 ЧАДДЪР

    10 2 Отговор
    хотел с водопад ЖЕЛЯЗКОВ.Това ми го трият постоянно.Явно и те са в играта на хранилката от режима и го прикриват.

    Коментиран от #24

    11:15 18.09.2025

  • 18 Обществото е отвратено

    6 2 Отговор
    от боклуци нещастници като теб.

    11:17 18.09.2025

  • 19 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Я си....":

    ахх много ли си загорел миличко

    11:18 18.09.2025

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Днес беше представено лицето на кабинета “Желязков” - шonapa дебелян Магнитски! Иначе на много изтънчени и ерудирани се правят Желязков, Дончев, Митов и компания. Ето този неграмотен ДС внук ви държи на власт, а вие нямате нищо против. На оперативките начуква ли ви канчетата, а?

    11:21 18.09.2025

  • 21 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Зайчара - русофил, или путинофил ?

    11:22 18.09.2025

  • 22 Анонимен

    5 1 Отговор
    Наско прибирай се на село, че с вашите глупости омръзнахте на хората

    11:25 18.09.2025

  • 23 Промяна

    3 1 Отговор
    Дъртият комунист от Разград абониран за парламента цял живот ТИ КАТО КАКЪВ ЩЕ БЛОКИРАШ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ САБОТАЖНИЦИ СТЕ ВЪН ОТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

    11:26 18.09.2025

  • 24 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "ЧАДДЪР":

    ТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ ЗА МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

    11:27 18.09.2025

  • 25 С какви

    3 1 Отговор
    коли е блокадата, служебни или лични?

    11:28 18.09.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    НЕОФИТ РИЛСКИ И ВЕТРИНО СА СЪС СПРЕНИ ПЛАЩАНИЯТА, ЗАЩОТО СКОЧИХА НА ПЕЕВСКИ!

    11:29 18.09.2025

  • 27 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Даа...":

    ШАРЛАТАНИТЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ДА КРАДАТ Е ВАЖНО ПЪК И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ СВЪРШИ ВИ АРА БАРАТА ТЕРОРИСТИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЪН

    11:29 18.09.2025

  • 28 бойко българоубиец

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "педя човек,лакет брада":

    АЗ И ДЕБЕЛИЯ! ;)

    11:30 18.09.2025

  • 29 мда

    0 0 Отговор
    За бития кмет на Огняново няма ли да кажете нещо? Това е най-нагла демонстрация на превзетата държава.

    11:34 18.09.2025

  • 30 Николай Бареков бивш евродепутат

    1 2 Отговор
    Пеевски в истерия: “Ще има държава с главно Д!“ Като Делян!

    Кралят Шиши - Слънце: Държавата с главно Д като Делян - това съм аз!

    Шшт, тихо, Народе!
    Говори Феномена и бъдещ премиер на Нацията! Около него, вместо санитарите от Курило, са гавази, малко гангстери и тумба депутати с индийски корени за цвят.
    Монологът е поток на съзнанието малко след сутрешната визитация в отделението за “Остри състояния”, от което пациентът е избягал!
    Еманация на опростачената нация от най-корпулентния и овластения в нея! Шиши е простакът на простаците, завършеният продукт на поколението, отгледано по модела на Бойко Борисов и с песните на Слави през последните 25-30 години.

    Транскрипция на монолога:

    (Към Асен Василев) Какво искаш, Асене? Ти ограби митниците!
    Крадец! Абе, я отивай вкъщи по пеньоар, бе! Всички знаем, че ходиш по пеньоар вкъщи, бе.

    (Към Кирил Петков) Айде тичай към Лена на парапета, бе!
    На тия хора им свършиха мотивите. Най-лесно е и ние днес да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили.
    Ти си взел (към Василев) пачки са ти ги носили. Найо (Тицин), приключиха тия, ще си търсиш нова работа! Приключиха! Ти, тези крадци ще ти плащат от краденото. Ще има държава с главно Д. Приключихте.

    (“Д като Делян ли?” Реплика на глас от тълпата)

    Наркоман! Тичай при Лена, бе, наркоман!

    (Към охранителите си) Колеги,

    11:34 18.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #33

    11:39 18.09.2025

  • 33 ГМО политиците сте с кофти ген!

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Време ви е да ви изметем!

    11:43 18.09.2025

  • 34 Анджо

    1 1 Отговор
    Що за въпрос ? Ние Българите знаем ,че сме парламентарна република , или всичко парлама. Това джудже до сега какво си е мислил че сме президентска. Който има крава пие мляко. Тия хора вечер не се ли гледат вечер по ТВто да се видят какво простотии говорят.

    Коментиран от #35

    11:56 18.09.2025

  • 35 Ганджо,

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анджо":

    Ти пиеш само мляко от бик!

    12:08 18.09.2025

  • 36 Ние знаем

    1 0 Отговор
    кой управлява държавата - тези които вие поставихте. Не е необходимо да ни напомняте.

    12:38 18.09.2025

