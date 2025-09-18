Атанасов: Блокадата на НС е с цел да се даде знак на обществото кой управлява държавата

Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата, коментира председателят на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Атанас Атанасов относно блокадата на парламента по-рано тази сутрин.
По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната". Акцията е в подкрепа на задържаните - Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.
Започваме мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти, каза депутатът Йордан Иванов. Събрали сме десетки сигнали от кметове, че не получават плащания за сметка на други фаворизирани общини. Неколкократно сме питали политическия кабинет на министъра на заседания на регионалната комисия на какъв принцип се извършват плащанията, но отговор за това няма, каза депутатът.
Програмата се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове. Изискали сме от министъра солидна информация, за да докажем, че чрез тази програма се фаворизират дадени общини и се упражнява политическо влияние върху кметове, каза още Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:55 18.09.2025
2 Майора
Коментиран от #13
10:55 18.09.2025
3 Този знае, но си трае
Коментиран от #7, #8
10:57 18.09.2025
4 Лично мнение
11:01 18.09.2025
5 И какво като са блокирали входа?
Но един по един, щото и Сикорски няма да ги издържи.
11:02 18.09.2025
6 миме
11:03 18.09.2025
7 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Този знае, но си трае":Явни русофили, срещу прикрити такива...
Коментиран от #21
11:04 18.09.2025
8 миме
До коментар #3 от "Този знае, но си трае":а колко фирми имат шпионите на ингилизите
Коментиран от #10
11:05 18.09.2025
9 Чичи
11:07 18.09.2025
10 Я си....
До коментар #8 от "миме":Е.... лено моме хубава.....
Коментиран от #19
11:08 18.09.2025
11 Даа...
И затова е напълно логично, дори здравословно, да видим блокади за охраните и корпулентните господа в Парламента. Всички могат да влизат пеш, „по народному“.
Нахалството на Дебелия вече няма предел — той иска да решава кой и каква охрана от НСО да получава, включително и президентът. И същевременно говори за „деребейство“?!
Коментиран от #27
11:09 18.09.2025
12 педя човек,лакет брада
Коментиран от #28
11:11 18.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блокират го хранилкаджии
11:14 18.09.2025
17 ЧАДДЪР
Коментиран от #24
11:15 18.09.2025
18 Обществото е отвратено
11:17 18.09.2025
19 миме
До коментар #10 от "Я си....":ахх много ли си загорел миличко
11:18 18.09.2025
20 Възpожденец 🇧🇬
11:21 18.09.2025
21 Питане
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Зайчара - русофил, или путинофил ?
11:22 18.09.2025
22 Анонимен
11:25 18.09.2025
23 Промяна
11:26 18.09.2025
24 Промяна
До коментар #17 от "ЧАДДЪР":ТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ ЗА МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
11:27 18.09.2025
25 С какви
11:28 18.09.2025
26 Ивелин Михайлов
11:29 18.09.2025
27 Промяна
До коментар #11 от "Даа...":ШАРЛАТАНИТЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ДА КРАДАТ Е ВАЖНО ПЪК И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ СВЪРШИ ВИ АРА БАРАТА ТЕРОРИСТИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЪН
11:29 18.09.2025
28 бойко българоубиец
До коментар #12 от "педя човек,лакет брада":АЗ И ДЕБЕЛИЯ! ;)
11:30 18.09.2025
29 мда
11:34 18.09.2025
30 Николай Бареков бивш евродепутат
Кралят Шиши - Слънце: Държавата с главно Д като Делян - това съм аз!
Шшт, тихо, Народе!
Говори Феномена и бъдещ премиер на Нацията! Около него, вместо санитарите от Курило, са гавази, малко гангстери и тумба депутати с индийски корени за цвят.
Монологът е поток на съзнанието малко след сутрешната визитация в отделението за “Остри състояния”, от което пациентът е избягал!
Еманация на опростачената нация от най-корпулентния и овластения в нея! Шиши е простакът на простаците, завършеният продукт на поколението, отгледано по модела на Бойко Борисов и с песните на Слави през последните 25-30 години.
Транскрипция на монолога:
(Към Асен Василев) Какво искаш, Асене? Ти ограби митниците!
Крадец! Абе, я отивай вкъщи по пеньоар, бе! Всички знаем, че ходиш по пеньоар вкъщи, бе.
(Към Кирил Петков) Айде тичай към Лена на парапета, бе!
На тия хора им свършиха мотивите. Най-лесно е и ние днес да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили.
Ти си взел (към Василев) пачки са ти ги носили. Найо (Тицин), приключиха тия, ще си търсиш нова работа! Приключиха! Ти, тези крадци ще ти плащат от краденото. Ще има държава с главно Д. Приключихте.
(“Д като Делян ли?” Реплика на глас от тълпата)
Наркоман! Тичай при Лена, бе, наркоман!
(Към охранителите си) Колеги,
11:34 18.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #33
11:39 18.09.2025
33 ГМО политиците сте с кофти ген!
До коментар #32 от "оня с коня":Време ви е да ви изметем!
11:43 18.09.2025
34 Анджо
Коментиран от #35
11:56 18.09.2025
35 Ганджо,
До коментар #34 от "Анджо":Ти пиеш само мляко от бик!
12:08 18.09.2025
36 Ние знаем
12:38 18.09.2025