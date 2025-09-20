Новини
България »
Божидар Божанов: Стана ясно е кой е реалният премиер

Божидар Божанов: Стана ясно е кой е реалният премиер

20 Септември, 2025 11:07 1 040 34

  • божидар божанов-
  • делян пеевски-
  • протест-
  • нс

уточни, че от ДБ ще гласуват против предложението председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от НС, не от президента

Божидар Божанов: Стана ясно е кой е реалният премиер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блокадата на входовете на парламента е инициатива на "Продължаваме промяната", ние ги подкрепихме. За наше щастие изпуснахме грозната сцена на г-н Пеевски. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в ефира на бТВ.

Божанов обясни, че с ПП е обсъждан такъв принципен подход, но конкретни часове не са обсъждани.

"Председателят на НС влезе съвсем спокойно, пеша, без никакви сцени", каза още съпредседателят на "Да, България".

Той коментира и приетото от НС предложение НСО да спре да вози администрацията на президента. "Всяка администрация трябва да ходи на работа с обществен транспорт или пеша. Няма причина да се ходи със служебен автомобил", смята той.

Божидар Божанов уточни, че от ДБ ще гласуват против предложението председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от НС, не от президента.

Относно разменените реплики между Борисов и Пеевски в кулоарите на парламента, той заяви: "Стана ясно е кой е реалният премиер - Делян Пеевски. Той си каза "звъня на министри и им давам задачи".

Божанов уточни, че не е обсъждан следващ вот на недоверие. "Вотовете на недоверие трябва да се подготвят сериозно, не да се подхвърлят в пространството", допълни той.

Не считаме вотът за провал. Той показа нагледно завладяната държава, след това се видя, че създава напрежение в управляващите. Друго, което стана ясно от този вот е, че от ИТН няма нужда, посочи още Божидар Божанов.

Той уточни, че заедно с ПП и ДСБ ще излъчат общ кандидат за президендт.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяна

    9 12 Отговор
    С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ Партията на Прокоповиев срещу България саботажи постоянни но парите към саботажниците си течат Всеки месец по 20 к

    Коментиран от #19

    11:09 20.09.2025

  • 3 само че

    10 6 Отговор
    освен глупости,друго не натворихте, като им се водите по акъла и не си давате сметка, че цялата дандания с варненския кмет и софийските зам.кметове е най-вече да се крещи по медиите, за да не се сетят да питам защо Киро си даде оставката без да му я искат и защо се правят на ощипани като ги питат за далаверите в митниците, а също и за общите им начинания с тези кметове да си попълнят черните каси, което всъщност доведе до кировата оставка от страх да не се рови повече,че не се знае какво ще излезе

    Коментиран от #26

    11:15 20.09.2025

  • 4 пеев

    13 7 Отговор
    Божанов много си тъп бе.

    11:16 20.09.2025

  • 5 Пич

    8 13 Отговор
    Пеевски поне говори истината ! Като каза на Кокорчо че си приема гостите по пеньоар , не излъга !!!

    Коментиран от #12, #18, #30, #31

    11:17 20.09.2025

  • 6 Анджо

    7 7 Отговор
    Пълен Муньо, чудят се какво да говорят за да прикрият тяхната некадърност и си повтаря вече 8 месеца едно и също нещо. Но те не знаят, че Българите вече ги видяха що за стока са. Кажете от тия две партии който е застанал като лидер или водач, пълна анархия. Курнела е същата , плямпа едни души клишета. Питам аз тия ли искате да управляват държавата???

    Коментиран от #17

    11:20 20.09.2025

  • 7 На тиквун е сложен чатала на врата

    10 5 Отговор
    Ивелин Михайлов: Както стана с Ахмед Доган - същата съдба отива и към Бойко Борисов

    11:20 20.09.2025

  • 8 Истината

    7 4 Отговор
    На последните парламентарни избори края на месец октомври за ГЕРБ гласуваха 641 хиляди "човека". Както каза Николай Бареков в студиото на телевизия Евроком тази партия има куха подкрепа. От тези гласове близо 60 хиляди полицаи ,техните баби ,жени ,лели.....
    .Държавна общински администрации,служители в НАП ,в бордове на държавни фирми. Плюс около 120 хиляди надписани гласове. Нормален ,честен и обикновен гражданин не гласува за тази грабителска клика. Тези "хора" които са гласували не гласуват за идеология,симпатии а да продължат да имат привилегии и да са на софрата. Ако друга клика им осигури това ще гласуват за нея. Затова е прав Бареков че нямат истинска и реална подкрепа. Видно е и когато организират протести или когато задържаха боко тиквун за 24 часа. Излязоха да го подкрепят 73 човека - депутатите на шайката и неговите пиари. Герб е клика без реална подкрепа и избиратели. Това са им гласовете на изборите на 27 октомври 2024 година- 18 ГЕРБ-СДС 641 973 -26.39%

    Коментиран от #24, #28

    11:21 20.09.2025

  • 9 Плд

    4 6 Отговор
    реалният Премиер са депутатите в Народното събрание
    а Божанков е ортак на Радев Кобурга

    11:21 20.09.2025

  • 10 Я да видим

    5 5 Отговор
    Председателят на НС влязал спокойно, че кой го интересува една миризливка?
    Правилно! Администрацията- без превилегии, но защо Пеевски, Борисов и всяка друга паплач ползватьколи и охрана на НСО?
    Абе сладури, как спите, бре? То и от стрес се дебелее!
    Абе, всички от един отбор, самр екипа вите различен!

    11:22 20.09.2025

  • 11 Страшно е

    9 3 Отговор
    Борисов е кум на Бареков на първия му брак с Евгения и кръстник на първородния му син Николай Бареков - младши. После му предложи ГЕРБ да го издигне за кмет на Пловдив и да работят по схемата 80% от обществените поръчки отиват за ГЕРБ по веригата а 20% за самия Бареков. Бареков твърди че му отговорил че това няма как да се случи. После знаете за записа в Банкя където при Борисов бяха градския прокурор на София тогава Николай Кокинов и бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Обсъждаха как да отпаднат обвиненията срещу Найденов който бе подсъдим за грабежи в големи размери. И Борисов каза- " Бареков винаги ще ни предаде ,тоя кaпyт"...Бареков после се обърна към гражданите с думите " Да,ненормален съм и кaпyт ако това е цената да застана на ваша страна и да не ви ограбвам като тиквyн"

    11:23 20.09.2025

  • 12 Ами то пък

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ни мъж, ни жена не си ляга с Шкембелан. Шиши завижда! На самообслужване е!

    Коментиран от #15

    11:25 20.09.2025

  • 13 Бившия евродепутат...Бареков

    4 1 Отговор
    И народният представител и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов бяха представени пред сградата на ГДБОП на бул."Ал.Малинов1". Разкритията бяха потресаващи. Служител на централата разкри че партия "Възраждане" е проект на ГЕРБ и ДПС който е заплануван още през 2014 година. Включи се на живо и лидера на партията Костадин Костадинов който заяви че партията не е мафиотски проект като ИТН и няма нито един факт че "Възраждане" е мафиотска структура като ИТН. Ивелин Михайлов показа документи че "Исторически парк" е превел 5 милиона на Костадинов за лобизъм в парламента през 2022 г. Гледайте това във видео платформите...интересно е

    11:25 20.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ами то пък":

    Хахаха..... Не е верно ! Къса му е ръката за да завие покрай шкембето и да го издърпа...

    11:27 20.09.2025

  • 16 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    6 4 Отговор
    Неграмотния пеевски, не може да структурира едно правилно изречение. Толкова е npocт, че даже набкянската тиква изглежда пред него като академик .
    Как да е друго, като е наследник на шумкари, ДС агенти, където отрицателния подбор си е казал думата, обучен е от най-големите бандити след контролирания от Москва преход .

    11:28 20.09.2025

  • 17 Пенсионер

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    1000 пъти са по-качествени от явните мафиоти шиши и Meчо !
    Дебелаците само крадат и спъват страната.

    11:30 20.09.2025

  • 18 Жалки крадливи еничари!

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ами отиди му оближи Д-то, заради npocтотиите, които ръси и безмоZъчните повтарят като папагали !

    11:32 20.09.2025

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Лелче, напиши си първо домашните за 4-ти клас, които имаш за вторник и тогава пиши !

    11:34 20.09.2025

  • 20 Яша

    7 6 Отговор
    Пеевски ! Натри им носовете на слабаците

    11:35 20.09.2025

  • 21 БОЦ - ко

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    "Тя" е вече доста старА ,
    Затова се крий под пенюара....

    11:36 20.09.2025

  • 22 Фен

    6 4 Отговор
    Вас ви видяхме. Зад вас надничаха Прокопиев, Сорос и Маджо. Пеевски поне е в парламента.

    11:41 20.09.2025

  • 23 Кучкар на пудели

    6 4 Отговор
    Другари ПП-ейци,вие,вече не може да очаквате и не може да искате нищо от никого ,защото сте тотално приключили политически.Изтекохте в канала.Сбогом.

    11:44 20.09.2025

  • 24 Фен

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    А за ПП гласуват грантополучателите, техни семейства, и шепа заблудени наивници.

    11:44 20.09.2025

  • 25 Юда комуноид ППДБил безроден

    6 3 Отговор
    Да си припомним само малка част от изказвания на "борците" против завладяната държава!
    Цитати: 😅
    Асен Василев: „ДАНС , НСО , главният секретар на МВР – това са наши хора, които са определени от посолството, даже имената са синхронизирани с посолството“;
    Кирил Петков: „Моралът не е единственият критерий, по който се оценяват хората“; 😅
    Асен Василев: „Ние искаме да ограничим президента и тогава да се ходи на избори, и местните избори да се правят с полиция , която ние контролираме, с наше МВР“ ...!

    Коментиран от #34

    11:44 20.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха-ха-ха, Пеевски

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пеевски съм":

    Искат борба с корупцията,спипат някой от техните,вика-демокрацията е в опасност,държавата е завладяна!!!

    Коментиран от #29

    11:47 20.09.2025

  • 28 Стефан

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Ами останалите анти ГЕРБ и автиПеевски като не гласуват да ги търпят.

    11:49 20.09.2025

  • 29 Борисов съм

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ха-ха-ха, Пеевски":

    Добре, че Шиши поне нас не ни закача. Крадем си на воля и заделяме по нещо и за него.

    11:50 20.09.2025

  • 30 ....ко,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Говори това, което офсе като теб искат да чуят....
    А какви ги върши в същото време - жална ти майка... Най-отгоре - Булгартабак, банката на оня дето се крие в Сърбия и далавери с хиляди. Маминка с доста досиета от ДС го е снабдила и държи всички в шах. Това, което се случи с грабливата птица /въпреки, че и той е от ДС/, скоро ще се случи и с онова момченце, захранено с филии мас и любител на зайци.
    Въпросното момченце вчера се опита да изпее лебедовата си песен с онова изказване за "АЗ", но прозвуча много смирено и умоляващо.
    Svin Ята - като събратята си в Белене - най-обича да похапва хомо-си !

    11:51 20.09.2025

  • 31 Даа...

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Явно си бил чест гост на Асен, на пеньоарено парти. Не искам да знам подробности ...

    11:52 20.09.2025

  • 32 На Дедо

    1 0 Отговор
    Да попитам? След като Пеевски е такъв мафиот. Защо Асанчо Розов е работил в Булгартабак. Значи още тогава Кокорчо е сядал в скута на Пеевски!!!!

    12:16 20.09.2025

  • 33 Истината:

    1 0 Отговор
    „Възраждане“ внесе предложение в Народното събрание
    за създаване на временна комисия,
    която да разследва строителството и финансирането на хотел с Водопад „Хаяши“ в София –
    собственост на съпругата на министър-председателя Росен Желязков.

    12:17 20.09.2025

  • 34 всичко това

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Юда комуноид ППДБил безроден":

    е публична тайна,че конците на ПП-тата ги дърпат от посолството и папат парите на Сорос, но станаха алчни и решиха да натиснат кметовете да им пълнят касичките, че властта се оказа сладко нещо! И най-вече щото топлите връзки с далаверите в митниците очевадно секнаха и се търсят нови баламурници да операт пешкита като стане напечено - щото на всички е ясно,че Асен и Киро няма да ги приберат на топло, затова си имат мулета, а баш шефовете ако изибщо им подпари под задните чести, вече са си подготвили подходящи дестинации! Макар че явно татко Петко и синчето имат надежди да лансират Кирчо и за президент и дори - както говорят приближени- синчето вече тренирало пред огледалото как да поздравява тълпата от глупаци, които евентуално биха го изстреляли на това сладко място

    12:17 20.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове