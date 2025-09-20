Божидар Божанов: Стана ясно е кой е реалният премиер

Блокадата на входовете на парламента е инициатива на "Продължаваме промяната", ние ги подкрепихме. За наше щастие изпуснахме грозната сцена на г-н Пеевски. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в ефира на бТВ.
Божанов обясни, че с ПП е обсъждан такъв принципен подход, но конкретни часове не са обсъждани.
"Председателят на НС влезе съвсем спокойно, пеша, без никакви сцени", каза още съпредседателят на "Да, България".
Той коментира и приетото от НС предложение НСО да спре да вози администрацията на президента. "Всяка администрация трябва да ходи на работа с обществен транспорт или пеша. Няма причина да се ходи със служебен автомобил", смята той.
Божидар Божанов уточни, че от ДБ ще гласуват против предложението председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от НС, не от президента.
Относно разменените реплики между Борисов и Пеевски в кулоарите на парламента, той заяви: "Стана ясно е кой е реалният премиер - Делян Пеевски. Той си каза "звъня на министри и им давам задачи".
Божанов уточни, че не е обсъждан следващ вот на недоверие. "Вотовете на недоверие трябва да се подготвят сериозно, не да се подхвърлят в пространството", допълни той.
Не считаме вотът за провал. Той показа нагледно завладяната държава, след това се видя, че създава напрежение в управляващите. Друго, което стана ясно от този вот е, че от ИТН няма нужда, посочи още Божидар Божанов.
Той уточни, че заедно с ПП и ДСБ ще излъчат общ кандидат за президендт.
