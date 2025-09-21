Новини
Манол Генов: Пеевски не ми е поставял задачи, дори му нямам телефона

Манол Генов: Пеевски не ми е поставял задачи, дори му нямам телефона

21 Септември, 2025 20:19, обновена 21 Септември, 2025 20:32 849 17

  • манол генов-
  • министър-
  • околна среда

Проблемът с водата е поне от 10-20 години. Това не се решава от днес за утре, заяви министърът на околната среда и водите

Манол Генов: Пеевски не ми е поставял задачи, дори му нямам телефона - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Проблемът с водата не е от 16 януари, откакто встъпи това правителство, а е от повече от 10-20 години. Този сектор беше зарязан“, заяви в „Защо, господин министър“ по bTV министърът на околната среда и водите Манол Генов.

„Европейските средства, които ни дават, са средства за пречистване и отвеждане на отпадни води. Постижение на България е, че паралелно със строителство, рехабилитацията и изграждането на пречиствателни станции изгражда и водопроводна мрежа“, посочи Генов.

„Всички правителства след промените въобще не обръщат внимание на това, за което алармираме учените“, каза геологът

Той обясни, че другият източник на приходи са собствените средства на ВиК дружествата, които обаче са в лошо финансово положение.

Във връзка с оставките на директори на ВиК дружества заради безводието в страната Манол Генов заяви, че „жертвоприношението“ не е най-добрият вариант за спасяване на ситуацията и нещата всъщност са много по-сложни.

„Всяко ВиК дружество защитава 5-годишен бизнес план. Той се одобрява от КЕВР и от всеки един общински съвет. За съжаление, през последните години България попада в този климатичен пояс на България, където валежите са изключително малко. Водоснабдяването е един многофункционален резултат на определени действия и условия“, обясни екоминистърът.

По думите му по времето на социализма България е инвестирала достатъчно в изграждането на язовири и е успяла да го направи сама.

„Този проблем не се решава от днес за утре и е трупан в годините. В момента има достатъчно политическа воля от страна на правителството да бъде решен“, заяви Манол Генов.

По думите му в Националния борд по водите, който беше създаден от Министерския съвет, ще влизат не само политически лица, но и експерти, които познават проблемите на безводието. В него ще участват и всички собственици на ВиК инфраструктурата.

Неговата задача ще бъде да направи адаптация на ползването на водите спрямо измененията на климата, да намери финансиране и технически ресурс по отношение на хората, които страдат от режим на водата, поясни Генов.

Също така ще предложи законодателни промени при планирането на новите водопроводи.

Министърът на околната среда коментира и писмото на Делян Пеевски до премиера, както и отговора на Росен Желязков до лидера на „ДПС-Ново начало“.

„Реакцията на премиера е достатъчно адекватна. Не приемам писмото като ултиматум, а като подкана да си свършим работата. Това редовно го правят народните представители от опозицията с различни парламентарни механизми“, коментира Манол Генов.

Той заяви, че лично Пеевски не му се е обаждал и не са разговаряли по телефона.

„Дори му нямам телефона. Не ми е поставял задачи“, категоричен бе екоминистърът.

„Незаконните сметища се появиха тогава, когато се появиха законните. В кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“ събрахме толкова отпадъци. Не се радвам, че сме събрали толкова, ще се радвам, ако сме събрали по-малко. Тази кампания трябва да бъде достатъчно мотивираща за българските граждани. Да осъзнаят какво струва разделното събиране на отпадъците“, каза Манол Генов.

По думите ситуацията с боклуците и сметищата става все по-зле през последните години като отношение. МОСВ санкционира непрекъснато, каза той.

Къде е черната пантера?

„Дълбоко се съмнявам, че има такава пантера, защото засега сме видели само снимки. По едно време отиде в Румъния, реши да се върне. Много отговорно сме подходили по този проблем“, коментира министърът на околната среда.

„Това е инвазивен вид, ние защитаваме местните видове. Дали могат ловци да стрелят, или не – не е най-доброто решение, но тази черна пантера риск ли е, пантера ли е? Най-жалкото ще бъде да бъде застреляна. Положихме много усилия и по препоръки на един южноафрикански професор от неправителствена организация, ни даде чертеж на живоловен капан. Той вече е изработен и се намира в Централен Балкан. Ще го заложим, ако има сигнал за присъствие на животното“, обясни Манол Генов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Автор

    11 0 Отговор
    теефон и аз няам

    Коментиран от #15

    20:29 21.09.2025

  • 2 Червената шапчица

    13 0 Отговор
    Този няма кой да го надмине... Този е най- път.

    20:30 21.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зрител

    12 0 Отговор
    Амбициозен некадърник.

    20:30 21.09.2025

  • 5 ЗА НИЩО НЕ СТАВА

    14 0 Отговор
    От всичките министри ,това е най-голямото ПЕРДЕ !!

    20:31 21.09.2025

  • 6 ТЕЕФона

    15 0 Отговор
    Пич. Ти му нямаш тЕЕфона, но Той има твоя!
    Това е повече от достатъчно да му лизкаш гладника!
    Егати провеся цитруси сте! Жалка, долна смет!

    20:32 21.09.2025

  • 7 Николова , София

    14 0 Отговор
    Помисли си пак за кого работиш ..чичи

    20:33 21.09.2025

  • 8 Аз съм много

    12 1 Отговор
    Тъпо kopele!
    Факт!

    20:36 21.09.2025

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Смешник нещастен

    20:39 21.09.2025

  • 10 1488

    10 0 Отговор
    то и разбойко не познава свинчу
    даже не го е виждал, само веднъж по случайност го е чул по радиоточката

    20:40 21.09.2025

  • 11 А БЕ ШУШЛЯК СДУХАН

    8 0 Отговор
    ТЕ ВАС САМО ЗА БРОЙКА ВИ ИМАТ
    ДА ГЛАСУВАТЕ. ЗА...

    20:40 21.09.2025

  • 12 Марис

    4 0 Отговор
    Вече писах коментар по темата на друго място, но и тук ще пиша, очите ти говорят, "Д" е шефа колкото и да отричате !! Който не вярва да върне точно този въпрос в "Защо г-н министър " и ще се убедите!!

    20:47 21.09.2025

  • 13 Всичко е един цирк

    3 0 Отговор
    Нено Димов още го съдят горкия

    20:49 21.09.2025

  • 14 Тоя

    5 0 Отговор
    и той се заоправдавал и заобяснявал , моля ти се ?

    20:53 21.09.2025

  • 15 Видьо Видев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Автор":

    Делян е Дирник с главно Д в Парламента! Поздравете го ! Телефонът на ДПС-НН е 02/939 39

    20:59 21.09.2025

  • 16 Само да питам?

    2 0 Отговор
    Стоиш ли мирно,като ти се обади шиши?!Май да!

    21:17 21.09.2025

  • 17 ха ха

    1 0 Отговор
    всички знаем че мафията е с европейско финансиране , а то не е да се създава а да се унищожава , а вие добре се справяте , даже урсула може да в похвали

    21:18 21.09.2025

