Момчил Кузманов: Независимостта е брилянтно подготвена дипломатическа операция

Момчил Кузманов: Независимостта е брилянтно подготвена дипломатическа операция

22 Септември, 2025 09:17 822 28

Александър Малинов е един от най-значимите български политици в периода след Освобождението

Антония Симеонова

Александър Малинов е един от най-значимите български политици в периода след Освобождението. Малинов е бесарабски българин, който завършва право в Киев. Той се връща в България след освобождението и работи като юрист. Става член на демократическата партия и по-късно (след смъртта на Петко Каравелов) - и неин ръководител. От най-голямо значение в неговия житейски път са дейността му като министър-председател в няколко правителства и обявяването на Независимостта на България през 1908 година, припомня историкът Момчил Кузманов, цитиран от БНР.

Обявяването на Независимостта е показателен пример за брилянтно подготвена дипломатическа операция. То е предшествано от сложна серия тайни преговори за осигуряване на подкрепата на Русия и Австро-Унгария, както и на благоприятния неутралитет на други държави. Моментът е добре подбран – в Османската империя през същата година избухва Младотурската революция и тя не е готова да реагира на българската независимост, като дори дипломатическата реакция е вяла, разказва археологът, историк и учител по история Момчил Кузманов.

"Няма и година по-късно и въпросът е напълно уреден. Всичко приключва мирно и спокойно."

Според него този празник остава леко подценен в националното ни съзнание, защото не се е проляла кръв, а събитието е преминало мирно.


  • 1 Момчил Кузманов

    9 1 Отговор
    забравих да добавя че съм геьь и се гордея с това

    09:21 22.09.2025

  • 2 И аз

    10 1 Отговор
    Казах на жената че съм независим. Първо ме би, после ме ава, и сега ми е разпоредила да избърша всички прозорци. Да ти ава и независимост...

    09:22 22.09.2025

  • 3 честен ционист

    5 4 Отговор
    Няма независимост без гаранти, а кръвнината се дава с Балканските войни (1912-1913)

    Коментиран от #7

    09:25 22.09.2025

  • 4 тиквенсониада

    13 0 Отговор
    Сложете си ръката на сърцето и кажете - НЕЗАВИСИМИ ЛИ СМЕ СЕГА ?

    09:27 22.09.2025

  • 5 жесев

    12 0 Отговор
    Крадци ГЕРБ. Кога ще се освободим от крадците на ГЕРБ и новия крадец Роско водопада??? От 2017 г до 2025 г жена му посредствена актриса, световно неизвестна, "събрала" пари и вдигнала с други айдуци хотел с водопад в Борисовата градина??? ГЕРБ крадеца вика от 2017 г до сега сме спестявали??? Колко такива актриси са спестили милиони??? А колко от вас събраха милиони за хотел с водопад от 2017 г до днес??? Аз например не можах да събера милиони. Кога ще ги бият с камъни крадци ГЕРБ??? Кога ще е независимост от свините??? Слава Богу всеки може да се замисли поне

    Коментиран от #8

    09:31 22.09.2025

  • 6 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    10 1 Отговор
    Зависим от - кефа на новияте ни Големи БРАТЯ от западните земи , от Простащината на ББ , от грандоманията на ДП ..............ПЪЛНИ СМЕ САС ЗАВИСИМОСТИ , гарантирани от 2 прасета и от един куп западни чиновници , Урсули - Мурсули и тем подобни !

    09:32 22.09.2025

  • 7 И къв беше резултата

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    от тиа Балкански войни?

    Коментиран от #23

    09:33 22.09.2025

  • 8 Петер Брьогел

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "жесев":

    Не забравяй името на първия албум на великаните МАТАЛЛИКА от 1983 год - Кил Ем Ол !
    В превод нещо като - Избийй ги всичкии ! Дали не е приложим и ефикасен за това , за което говориш. Абсолютно си прав. А ще дойде ли ден , когато хората ще се вдигнат и ще искат да го осъществат !

    09:36 22.09.2025

  • 9 Йеронимус БОШ

    5 0 Отговор
    Зависим ли от собствената си НЕзависимост ?
    Или НЕЗАВИСИМОСТТА ни прави зависими ?
    Отговорете си сами !

    09:38 22.09.2025

  • 10 Дядо Мраз

    11 0 Отговор
    По-зависими от всякога , сега ний празнуваме нашата НЕЗАВИСИМОСТ в миналото ли ?
    Горди сме с това постижение отпреди 117 години и се СРАМУВАМЕ от това , в какво дередже сме се насадили сега и от какви хора ЗАВИСИМ !

    09:41 22.09.2025

  • 11 Наистина

    0 4 Отговор
    ставаме независими от 01.01.2026 година !

    09:51 22.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    АБЕ,ЖМУЛЬО КЪДЕ ВИДЯ НЕЗАВИСИМОСТ? КАТО СМЕ УКОПИРАНИ ОТ ОБОРА И ЕС? ДА БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ!

    09:53 22.09.2025

  • 13 Българин

    2 10 Отговор
    Честит празник на всички свободни и независими българи, които не се кланят пред руски и съветски окупаторски паметници 🇧🇬

    Коментиран от #15, #16, #17

    09:57 22.09.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    КАКВА БРИЛЯНТНОСТ
    КАТО ПРЕЗ 20 ВЕК БЪЛГАРИЯ Е ЗАГУБИЛА 30%
    ОТ ТЕРИТОРИЯТА СИ ?
    ....
    СВЕТОВЕН ШАМПИОН СМЕ ПО ЗАГУБЕНА ТЕРИТОРИЯ!

    Коментиран от #28

    09:58 22.09.2025

  • 15 Само

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    на тия дето се кланят на европаметници !

    Коментиран от #19

    09:59 22.09.2025

  • 16 сплоп

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Боклук, ако не беше Русия, щеше да си със шалвари и фес на кратуната и щеше да празнуваш че си голям глупак, мИрси.

    Коментиран от #20, #24

    09:59 22.09.2025

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Мррииии КУЧЕЕЕ!

    Коментиран от #21

    10:00 22.09.2025

  • 18 З В Р. -

    0 2 Отговор
    Задунайская Варненская Республика !!!
    Всички ние изказвам дълбока благодарност за заселването ни тук, но с оглед броя ни - искаме НЕЗАВИСИМОСТ

    10:00 22.09.2025

  • 19 Голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Само":

    Гунчо, такива няма :) хахахахаха

    10:07 22.09.2025

  • 20 Ако не беше русия

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "сплоп":

    Сега ми минималната заплата щеше да говори 1500 евро, като в нормалните европейски държави.

    Коментиран от #25

    10:08 22.09.2025

  • 21 Голем смех

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Боруна Лом":

    До ся единствено СССР и комунизма умряха :) хахахахаха

    Коментиран от #22

    10:09 22.09.2025

  • 22 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Голем смех":

    БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ПОЛИТИЦИ!

    10:18 22.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И къв беше резултата":

    Пиринска Македония и Родопите. Учебник за 8ми клас. Когато вместо да учиш в клас, ходиш да пушиш и да се друсаш по градинките, така се получава.

    Коментиран от #26

    10:23 22.09.2025

  • 25 жетер

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ако не беше русия":

    На тебе в анадола щяха да ти дават по един ритник в муцуната и за евро щеше само да си слушал приказки и легенди. А като чета какъв си глупак, много е вероятно и друго да ти правят. Глупак със глупак, отвори си дядо Вазов и прочети, кат Русия няма втора тъй велика на света, тя е нашата опора и.т.н. Слава Богу руските ни братя се биха за нас и такива като теб трябва кои къде ги види да им шибва по един шамар през лъжливите муцуни.

    10:24 22.09.2025

  • 26 Мноо малце бе

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    За тия дадени жертви не е кой знае колко много,а?Руснаците са ги увещавали тогава да не почват тая война(всички балк.страни),но това подробности.Дай да не влизаме в подробности.Виж,земи открий ком 24.Пак е мой.Интересен е

    10:27 22.09.2025

  • 27 Факт

    0 1 Отговор
    Да запазим минута мълчание за русофилите у нас, за които това е пореден, български национален празник, бележещ акт на неподчинение на българите към русофилската родина-майка и, съответно, ден в който нямат повод да веят трибагреници в бяло, синьо и червено. Прощавайте, друзя!

    Вашите деди успяха да затрият празника за 45 години, но в историята, както и в природата, нищо не се губи напълно.

    10:29 22.09.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Губи Западните Покрайнини. 1500 квадратни километра. Присъединява към България Пиринска Македония и Родопите. Пише го в учебника за 8ми клас.

    10:30 22.09.2025

