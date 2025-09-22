Момчил Кузманов: Независимостта е брилянтно подготвена дипломатическа операция

Александър Малинов е един от най-значимите български политици в периода след Освобождението. Малинов е бесарабски българин, който завършва право в Киев. Той се връща в България след освобождението и работи като юрист. Става член на демократическата партия и по-късно (след смъртта на Петко Каравелов) - и неин ръководител. От най-голямо значение в неговия житейски път са дейността му като министър-председател в няколко правителства и обявяването на Независимостта на България през 1908 година, припомня историкът Момчил Кузманов, цитиран от БНР.

Обявяването на Независимостта е показателен пример за брилянтно подготвена дипломатическа операция. То е предшествано от сложна серия тайни преговори за осигуряване на подкрепата на Русия и Австро-Унгария, както и на благоприятния неутралитет на други държави. Моментът е добре подбран – в Османската империя през същата година избухва Младотурската революция и тя не е готова да реагира на българската независимост, като дори дипломатическата реакция е вяла, разказва археологът, историк и учител по история Момчил Кузманов.

"Няма и година по-късно и въпросът е напълно уреден. Всичко приключва мирно и спокойно."

Според него този празник остава леко подценен в националното ни съзнание, защото не се е проляла кръв, а събитието е преминало мирно.