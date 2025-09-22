Момчил Кузманов: Независимостта е брилянтно подготвена дипломатическа операция

Александър Малинов е един от най-значимите български политици в периода след Освобождението. Малинов е бесарабски българин, който завършва право в Киев. Той се връща в България след освобождението и работи като юрист. Става член на демократическата партия и по-късно (след смъртта на Петко Каравелов) - и неин ръководител. От най-голямо значение в неговия житейски път са дейността му като министър-председател в няколко правителства и обявяването на Независимостта на България през 1908 година, припомня историкът Момчил Кузманов, цитиран от БНР.
Обявяването на Независимостта е показателен пример за брилянтно подготвена дипломатическа операция. То е предшествано от сложна серия тайни преговори за осигуряване на подкрепата на Русия и Австро-Унгария, както и на благоприятния неутралитет на други държави. Моментът е добре подбран – в Османската империя през същата година избухва Младотурската революция и тя не е готова да реагира на българската независимост, като дори дипломатическата реакция е вяла, разказва археологът, историк и учител по история Момчил Кузманов.
"Няма и година по-късно и въпросът е напълно уреден. Всичко приключва мирно и спокойно."
Според него този празник остава леко подценен в националното ни съзнание, защото не се е проляла кръв, а събитието е преминало мирно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Момчил Кузманов
09:21 22.09.2025
2 И аз
09:22 22.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #7
09:25 22.09.2025
4 тиквенсониада
09:27 22.09.2025
5 жесев
Коментиран от #8
09:31 22.09.2025
6 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
09:32 22.09.2025
7 И къв беше резултата
До коментар #3 от "честен ционист":от тиа Балкански войни?
Коментиран от #23
09:33 22.09.2025
8 Петер Брьогел
До коментар #5 от "жесев":Не забравяй името на първия албум на великаните МАТАЛЛИКА от 1983 год - Кил Ем Ол !
В превод нещо като - Избийй ги всичкии ! Дали не е приложим и ефикасен за това , за което говориш. Абсолютно си прав. А ще дойде ли ден , когато хората ще се вдигнат и ще искат да го осъществат !
09:36 22.09.2025
9 Йеронимус БОШ
Или НЕЗАВИСИМОСТТА ни прави зависими ?
Отговорете си сами !
09:38 22.09.2025
10 Дядо Мраз
Горди сме с това постижение отпреди 117 години и се СРАМУВАМЕ от това , в какво дередже сме се насадили сега и от какви хора ЗАВИСИМ !
09:41 22.09.2025
11 Наистина
09:51 22.09.2025
12 Боруна Лом
09:53 22.09.2025
13 Българин
Коментиран от #15, #16, #17
09:57 22.09.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ПРЕЗ 20 ВЕК БЪЛГАРИЯ Е ЗАГУБИЛА 30%
ОТ ТЕРИТОРИЯТА СИ ?
....
СВЕТОВЕН ШАМПИОН СМЕ ПО ЗАГУБЕНА ТЕРИТОРИЯ!
Коментиран от #28
09:58 22.09.2025
15 Само
До коментар #13 от "Българин":на тия дето се кланят на европаметници !
Коментиран от #19
09:59 22.09.2025
16 сплоп
До коментар #13 от "Българин":Боклук, ако не беше Русия, щеше да си със шалвари и фес на кратуната и щеше да празнуваш че си голям глупак, мИрси.
Коментиран от #20, #24
09:59 22.09.2025
17 Боруна Лом
До коментар #13 от "Българин":Мррииии КУЧЕЕЕ!
Коментиран от #21
10:00 22.09.2025
18 З В Р. -
Всички ние изказвам дълбока благодарност за заселването ни тук, но с оглед броя ни - искаме НЕЗАВИСИМОСТ
10:00 22.09.2025
19 Голем смех
До коментар #15 от "Само":Гунчо, такива няма :) хахахахаха
10:07 22.09.2025
20 Ако не беше русия
До коментар #16 от "сплоп":Сега ми минималната заплата щеше да говори 1500 евро, като в нормалните европейски държави.
Коментиран от #25
10:08 22.09.2025
21 Голем смех
До коментар #17 от "Боруна Лом":До ся единствено СССР и комунизма умряха :) хахахахаха
Коментиран от #22
10:09 22.09.2025
22 Боруна Лом
До коментар #21 от "Голем смех":БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ПОЛИТИЦИ!
10:18 22.09.2025
23 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "И къв беше резултата":Пиринска Македония и Родопите. Учебник за 8ми клас. Когато вместо да учиш в клас, ходиш да пушиш и да се друсаш по градинките, така се получава.
Коментиран от #26
10:23 22.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 жетер
До коментар #20 от "Ако не беше русия":На тебе в анадола щяха да ти дават по един ритник в муцуната и за евро щеше само да си слушал приказки и легенди. А като чета какъв си глупак, много е вероятно и друго да ти правят. Глупак със глупак, отвори си дядо Вазов и прочети, кат Русия няма втора тъй велика на света, тя е нашата опора и.т.н. Слава Богу руските ни братя се биха за нас и такива като теб трябва кои къде ги види да им шибва по един шамар през лъжливите муцуни.
10:24 22.09.2025
26 Мноо малце бе
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":За тия дадени жертви не е кой знае колко много,а?Руснаците са ги увещавали тогава да не почват тая война(всички балк.страни),но това подробности.Дай да не влизаме в подробности.Виж,земи открий ком 24.Пак е мой.Интересен е
10:27 22.09.2025
27 Факт
Вашите деди успяха да затрият празника за 45 години, но в историята, както и в природата, нищо не се губи напълно.
10:29 22.09.2025
28 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Губи Западните Покрайнини. 1500 квадратни километра. Присъединява към България Пиринска Македония и Родопите. Пише го в учебника за 8ми клас.
10:30 22.09.2025