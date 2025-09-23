Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии

Съдът отхвърли исканията за отвод по делото за Благомир Коцев. Адвокат Ина Лулчева поиска отводи на двама съдии от състава на Апелативен съд София, съобщи БНТ.
Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска да се оттеглят съдиите Стефан Илиев (председател на състава) и Венелин Иванов (втори член).
По отношение на съдия Иванов Лулчева се мотивира с твърдението, че той е бил съдия в Специализирания апелативен наказателен съд и е бил лична засегнат от политическото решение на ПП-ДБ да бъде закрито специализираното правосъдие. А по отношение на съдия Илиев Лулчева твърди, че той е избран в състава в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.
1 не са незаменими
14:53 23.09.2025
2 РозАвите лилавеят от мъка
14:58 23.09.2025
3 Тома
Коментиран от #4, #13
14:59 23.09.2025
4 И как така
До коментар #3 от "Тома":Го реши??? Не, че нещо, само питам.
Коментиран от #9
15:03 23.09.2025
5 Деций
15:04 23.09.2025
6 Гражданин
15:09 23.09.2025
7 харвар
15:11 23.09.2025
8 касичка чекмедже
15:11 23.09.2025
9 вал
До коментар #4 от "И как така":Ваше Величество няма тайни всички го знаят!!!
15:13 23.09.2025
10 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Илиев е и председателят на състава, който окончателно прегази решението на Върховния касационен съд на Италианската република – и така спести цели 10 години затвор на Брендо. Който в момента излежава само 10 – и вероятно ще бъде пуснат след 5.
15:17 23.09.2025
11 Даката
Моля ви се вкарайте ги в затвора и престанете да ни занимавате с боклуци, като бившия кмет Десислава Иванчева.... все още чакаме да осъди България в Страсбург, може да се обзаложим, че това никога няма да се случи... има такива неоспорими доказателства, аудио и видео файлове, че няма мърдане... Сега вече и за милиони има закони, нали това искаше обикновения човечец... в затвора моля ви се... и по-бързо... в Англия този кмет до сега да е в затвора отдавна... в България се използват всякакви хватки, за да отърве пандиза това корумпирано човече, сега ще протакат, ще правят отводи, ще се разболяват по няколко пъти докато стигнат този критичен момент, че вече не може да бъде съден, щото било минало някакво си време и след това е невинен???
15:18 23.09.2025
12 Разкрития
📌 Масови злоупотреби със земеделски субсидии от ЕС
📌 Евентуални престъпления по служба и срещу правосъдието
📌 СГП разследва новата си целево командирована "звезда"
📌 Прокурорът Патаринска, като Пламенка, е на каишка
📌 Разследване води и EPPO на Лаура Кьовеши
📌 Точните (за Пеевски) плюшени съдии ще гледат делото
Оказва се, че срещу семейство Патарински има подавани сигнали през годините, основно заради дейността на Руслан Патарински (съпруг на Велислава) в сферата на земеделието – и конкретно в усвояването на значителни по размер земеделски субсидии, наближаващи сумарно един милион лева. В пълно нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати (а вероятно и на закона), Патаринска предприема лична кампания на наказателна репресия срещу подателя на сигналите ....
15:20 23.09.2025
13 Сериозно ли бе
До коментар #3 от "Тома":Томчо, я разкажи по-подробно ? А Пеевски доказано корумпе ли е според теб ! Аз смятам, че според теб САЩ и Великобритания са сгрешили за Пеевски, той е "света вода ненапита" щом е депутатин значи е прекалено почтен, нали бре Томчо ? Томчо, Томчо, ти мозък имаш ли бре Томчо ?
Коментиран от #19
15:27 23.09.2025
14 Даката
Коментиран от #16
15:28 23.09.2025
15 Независим
15:33 23.09.2025
16 А на мен ми
До коментар #14 от "Даката":се струва, че ти си памукът върху чаталчето с което Пеевски и Тиквата си подпират топките на разменено използване ?
15:37 23.09.2025
17 БАЙ ДРЪН
15:57 23.09.2025
18 Коста
16:03 23.09.2025
19 Коста
До коментар #13 от "Сериозно ли бе":Пеевски да си отговори за него бе тикво. Какво общо има Пеевски със зулумите на Коцеви? Да не би Пеевски насила го е карал да ги върши?
16:06 23.09.2025
20 Анонимен
16:09 23.09.2025
21 Анонимен
16:10 23.09.2025
22 Никой
Остарява мацката - навремето е била и млада - сега става малко мудна - но нейна си работа.
16:19 23.09.2025
23 Гражданин
16:20 23.09.2025
25 Иванчо
Няма крив, няма прав - щом не се продава ще стои в кауша.
16:25 23.09.2025