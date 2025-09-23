Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии

Съдът отхвърли исканията за отвод по делото за Благомир Коцев. Адвокат Ина Лулчева поиска отводи на двама съдии от състава на Апелативен съд София, съобщи БНТ.

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска да се оттеглят съдиите Стефан Илиев (председател на състава) и Венелин Иванов (втори член).

По отношение на съдия Иванов Лулчева се мотивира с твърдението, че той е бил съдия в Специализирания апелативен наказателен съд и е бил лична засегнат от политическото решение на ПП-ДБ да бъде закрито специализираното правосъдие. А по отношение на съдия Илиев Лулчева твърди, че той е избран в състава в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.