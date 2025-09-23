Новини
България »
Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии

Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии

23 Септември, 2025 14:50 3 215 25

  • благомир коцев-
  • съдии-
  • отвод

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска да се оттеглят съдиите Стефан Илиев (председател на състава) и Венелин Иванов (втори член)

Съдът отхвърли искането на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдът отхвърли исканията за отвод по делото за Благомир Коцев. Адвокат Ина Лулчева поиска отводи на двама съдии от състава на Апелативен съд София, съобщи БНТ.

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска да се оттеглят съдиите Стефан Илиев (председател на състава) и Венелин Иванов (втори член).

По отношение на съдия Иванов Лулчева се мотивира с твърдението, че той е бил съдия в Специализирания апелативен наказателен съд и е бил лична засегнат от политическото решение на ПП-ДБ да бъде закрито специализираното правосъдие. А по отношение на съдия Илиев Лулчева твърди, че той е избран в състава в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не са незаменими

    20 11 Отговор
    Щом защитата има претенции, трябва да се оттеглят!

    14:53 23.09.2025

  • 2 РозАвите лилавеят от мъка

    22 20 Отговор
    Искат борба с корупцията,спипат някой от техните,вика-демокрацията е в опасност,държавата е завладяна!!!

    14:58 23.09.2025

  • 3 Тома

    23 23 Отговор
    Кмета на Варна е доказано корумпе заедно с баща му.

    Коментиран от #4, #13

    14:59 23.09.2025

  • 4 И как така

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Го реши??? Не, че нещо, само питам.

    Коментиран от #9

    15:03 23.09.2025

  • 5 Деций

    13 5 Отговор
    Дали е тайна за някого ,че в България има съдопроизводство,вместо правосъдие?

    15:04 23.09.2025

  • 6 Гражданин

    14 16 Отговор
    Аз пък искам адвокат Лулчева да не се допуска да защитава обвиняеми, защото просто не ми харесва.

    15:09 23.09.2025

  • 7 харвар

    14 14 Отговор
    тая господжа лулчева не иска ли да бъде пуснат коцев веднага тия от пп нали се борят срещу корупцията а искат да бъде пуснати корумпираните им кметове е па това не го разбирам или така им отърва на шарлатанията както каза президента

    15:11 23.09.2025

  • 8 касичка чекмедже

    17 5 Отговор
    Желязков няма никакъв хотел за 30 мнл евро ,той е на жена му само го клеветите

    15:11 23.09.2025

  • 9 вал

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "И как така":

    Ваше Величество няма тайни всички го знаят!!!

    15:13 23.09.2025

  • 10 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    9 5 Отговор
    Стефан Йорданов Илиев е назначен за разузнавач – т.е. кадрови офицер – в Държавна сигурност (СОУ на МВР-ДС) със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. – само два месеца преди падането на другаря Тодор Живков. Един от най-дълбоките темели на пленената държава е пленената съдебна система. На съда предварително всичко е ясно – нека влезе осъденият.
    Илиев е и председателят на състава, който окончателно прегази решението на Върховния касационен съд на Италианската република – и така спести цели 10 години затвор на Брендо. Който в момента излежава само 10 – и вероятно ще бъде пуснат след 5.

    15:17 23.09.2025

  • 11 Даката

    8 13 Отговор
    Докато не започнат да влизат корумпираните кметове, в затвора, независимо от милионите, които плащат, за иницииране на протести и подкупи на магистрати, няма да се оправим.
    Моля ви се вкарайте ги в затвора и престанете да ни занимавате с боклуци, като бившия кмет Десислава Иванчева.... все още чакаме да осъди България в Страсбург, може да се обзаложим, че това никога няма да се случи... има такива неоспорими доказателства, аудио и видео файлове, че няма мърдане... Сега вече и за милиони има закони, нали това искаше обикновения човечец... в затвора моля ви се... и по-бързо... в Англия този кмет до сега да е в затвора отдавна... в България се използват всякакви хватки, за да отърве пандиза това корумпирано човече, сега ще протакат, ще правят отводи, ще се разболяват по няколко пъти докато стигнат този критичен момент, че вече не може да бъде съден, щото било минало някакво си време и след това е невинен???

    15:18 23.09.2025

  • 12 Разкрития

    11 7 Отговор
    Прокурорка на каишка по делото “Коцев”. Патарински разследвани за измами със земеделски субсидии
    📌 Масови злоупотреби със земеделски субсидии от ЕС
    📌 Евентуални престъпления по служба и срещу правосъдието
    📌 СГП разследва новата си целево командирована "звезда"
    📌 Прокурорът Патаринска, като Пламенка, е на каишка
    📌 Разследване води и EPPO на Лаура Кьовеши
    📌 Точните (за Пеевски) плюшени съдии ще гледат делото

    Оказва се, че срещу семейство Патарински има подавани сигнали през годините, основно заради дейността на Руслан Патарински (съпруг на Велислава) в сферата на земеделието – и конкретно в усвояването на значителни по размер земеделски субсидии, наближаващи сумарно един милион лева. В пълно нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати (а вероятно и на закона), Патаринска предприема лична кампания на наказателна репресия срещу подателя на сигналите ....

    15:20 23.09.2025

  • 13 Сериозно ли бе

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Томчо, я разкажи по-подробно ? А Пеевски доказано корумпе ли е според теб ! Аз смятам, че според теб САЩ и Великобритания са сгрешили за Пеевски, той е "света вода ненапита" щом е депутатин значи е прекалено почтен, нали бре Томчо ? Томчо, Томчо, ти мозък имаш ли бре Томчо ?

    Коментиран от #19

    15:27 23.09.2025

  • 14 Даката

    8 6 Отговор
    Струва ми се че ако му дадат да избира или споразумение с прокуратурата или затвор, корумпираният кмет на Варна ще издаде ПП ДБ върхушката, затова така яростно са се хвърлили с гърди на амбразурата и Асен Василев и Лена Бориславова, както Радев се беше хвърлил преди време в защита на русофилските си президентски съветници, за които се появиха сведения че са руски агенти, щото ако изгорят те, изгаря и той... дори беше вдигнал юмруче, милия с подкрепата на дубайския мафиот Васил Божков, да смачкат законноизбраното правителство, което посмя да ги разследва... Нечувано досега, а народа спи... и ако му платят, за да излезе на протест ще излезе в противенслучай отива за гъби.

    Коментиран от #16

    15:28 23.09.2025

  • 15 Независим

    6 6 Отговор
    ПОПСП - професионално организирани престъпни съдии и прокурори.

    15:33 23.09.2025

  • 16 А на мен ми

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Даката":

    се струва, че ти си памукът върху чаталчето с което Пеевски и Тиквата си подпират топките на разменено използване ?

    15:37 23.09.2025

  • 17 БАЙ ДРЪН

    6 3 Отговор
    Осъдете го тоя Коцев той има главна заслуга да се вдигнат данъците за сметка с 53%

    15:57 23.09.2025

  • 18 Коста

    6 2 Отговор
    Кога ще спрат движението на коли в Морската? Нещо този проблем го заметоха под масата с 400000 лева дължини от баща му на града. Другите зулуми....??? Цяла България чу записа. Но заинтересовани казват няма доказателства. Гьонсурати пълни.

    16:03 23.09.2025

  • 19 Коста

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сериозно ли бе":

    Пеевски да си отговори за него бе тикво. Какво общо има Пеевски със зулумите на Коцеви? Да не би Пеевски насила го е карал да ги върши?

    16:06 23.09.2025

  • 20 Анонимен

    1 1 Отговор
    А аз искам Ина Лулчева да бъде сменена Просто не е за тая работа

    16:09 23.09.2025

  • 21 Анонимен

    1 1 Отговор
    А аз искам Ина Лулчева да бъде сменена Просто не е за тая работа

    16:10 23.09.2025

  • 22 Никой

    0 1 Отговор
    Този адвокат или тази адвокатка е - доста особена - Ина Лулчева. Тя защитава престъпници - дотук - добре - но това е слабоумие - да иска отвод.

    Остарява мацката - навремето е била и млада - сега става малко мудна - но нейна си работа.

    16:19 23.09.2025

  • 23 Гражданин

    0 1 Отговор
    И да допълня. Нали съдебното дело е "състезание" между обвинението и защитата. Хайде пък като е така, прокуратурата да може да иска отвод на адвоката, щото нали , бил такъв, онакъв, и съдията дето всички го плюят, и той да може да иска това. Какво ще кажете, а.

    16:20 23.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иванчо

    0 0 Отговор
    Е, как нали прасчо ги е пратил там да тормозят тия дето не целуват пръстена и не се вадят на кадро с него.
    Няма крив, няма прав - щом не се продава ще стои в кауша.

    16:25 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове