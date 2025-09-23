Новини
Димитър Манолов: Ние отдавна не дължим нищо на МВФ. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни

23 Септември, 2025 18:35 1 028 26

“Чух първите реакции от парламента и то на водещи лица. Казаха нещо, което аз очаквам да стане, а именно, че препоръките на МВФ, които касаят бедните хора, ще бъдат изпълнени стриктно, но в никакъв случай няма да пипнат на домашните любимци рахата - максималния осигурителен доход и плоския данък”, смята президентът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: Ние отдавна не дължим нищо на МВФ. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова

Дълги години слушахме съветите на МВФ, които бяха съсредоточени върху това да си вземе парите обратно и да ни съсипе държавата. С което се справиха перфектно. Това каза в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Ние на МВФ отдавна нищо не им дължим и искрено се надявам да не дойде ден, в който да се наложи пак да им дължим нещо. Нямаме кредити към МВФ, оттам нататък какво вършим си е наша работа. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни", обясни Манолов.

“Чух първите реакции от парламента и то на водещи лица. Казаха нещо, което аз очаквам да стане, а именно, че препоръките на МВФ, които касаят бедните хора, ще бъдат изпълнени стриктно, но в никакъв случай няма да пипнат на домашните любимци рахата - максималния осигурителен доход и плоския данък”, смята той.

От МВФ заявиха, че една от причините за високата инфлация е вдигането на заплатите, но Манолов категорично не е съгласен. “Ръстът на доходите със сигурност трябва да бъде изпреварващ, ние сме много изостанали. Всичко това се дължи на това, че слушахме МВФ предишни години”.

“Доходите със сигурност трябва да растат най-малко с процента на инфлация, въпреки че трябва да е с по-висок процент заради силното изоставане по отношение на другите европейски държави”, смята Манолов.

"Преходът към еврото няма да бъде спокоен и равен така, както не е бил никъде. Да, ще има някакви сътресения, но въпросът е те да бъдат в някакви приемливи граници. Ясно е, че ще бъдат за сметка на по-голямата част от населението, но е хубаво в тази работа да участват и домашните любимци, за които се грижим цял живот”, коментира президентът на КТ "Подкрепа".

По думите му от много години насам всички хора, които участват в политиката, си признават, че плоският данък трябва да бъде коригиран, но никой не смее да го направи.

Манолов обясни, че това, което го плаши при въвеждането на еврото, са увеличаващите се цени. “Виждаме, че малко по малко цените в магазините се бутат нагоре. Това странно съотношение, което хем е близо до 2, хем не е 2, дава резултати, които не са добри”.

“Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари. Осигурителната вноска се дели между работник и работодател. Ще плащаме повече, но ще получаваме и по-големи обезщетения. Ще дойде денят, в който ще се питаме защо ни е толкова ниска пенсията. Това няма да разреши дефицита в пенсионния фонд, но ще го намали”, каза той.

“Появяват се разходи, които е трудно да отхвърлим в бюджета за следващата година. Те са най-вече свързани с въоръжаването, защото това е тенденция в целия ЕС. Това са най-непродуктивните разходи и винаги са за сметка на социалните”, допълни Манолов.

Според него идеята да се върнат българите от чужбина е много добра, но е несъстоятелна. “Тези хора са напуснали България и са си създали своя бит и уют, децата им вече не са българи. Не бива да разчитаме на това”, коментира той


България
  • 1 си дзън

    7 2 Отговор
    БГ дължи на този Манолов и на профсъюзите яката инфлация от последните години.

    Коментиран от #13

    18:41 23.09.2025

  • 2 И другите мислят като мен!

    15 2 Отговор
    5 пари не давам за препоръките на някой, на когото не му пука за мен!

    18:44 23.09.2025

  • 3 гост

    16 2 Отговор
    Те "ръководителите" на т.н. Синдикати си присвоиха пожизнени права и са в яка колаборация с всяка власт и добре се облажават! Този на "Подкрепа", Онзи на КНСБ и най-вече вечната Амбър - баба Янка такева!

    18:47 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя

    10 2 Отговор
    хрантутник и той си изтропа клишетата ! Аман , бе !

    18:48 23.09.2025

  • 6 Цървул

    8 2 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    18:49 23.09.2025

  • 7 Сталин

    11 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,по препоръка на МВФ както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #11

    18:51 23.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Я пак ,а на кого дължим тогава над 40 милиарда вече ,евра .аааа сетих се на Ротшилд

    Коментиран от #12

    18:53 23.09.2025

  • 9 Сталин

    11 0 Отговор
    Предстои вдигането на данъци и лихви по кредитите ,за да изплатят стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и които много от тях откраднаха

    18:54 23.09.2025

  • 10 Защо??

    5 1 Отговор
    Защо винаги говорят по медиите хора ,които никога не са изкарали сами ПРИМ!Казано за вас......не са си изкарвали сами парите ,а някой им е подхвърлял заплатата?

    18:56 23.09.2025

  • 11 Kaлпазанин

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    И се сетих за оня виц ,ора пра дедо ми си изкопа кладенци по турско ,и всички пихме вода от него ,после дойдоха руснаците и ни освобиха и те пиха ,после дойдоха германците и те пиха вода и си оояха конете от него ,после дойдоха руснаците и пак пиха вода ,после дойде комунизма и продължихме да използваме водата за пиене поливане и за каквото се използва ,и накрая дойде сирийската демокрация да ми сложи данък че си имам кладенец в двора и да плащам водата ,ти остави ми че и на МВФ

    18:58 23.09.2025

  • 12 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Да тиквата е агента на Ротшилд ,помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #16

    19:00 23.09.2025

  • 13 Слушай кво ти пее радиото!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    една от причините за високата инфлация е вдигането на заплатите"-

    Абсолютно вярно ! И с пари които гиняма

    19:00 23.09.2025

  • 14 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да ви ш@@@@ аз автокоректора

    19:00 23.09.2025

  • 15 Българин

    3 0 Отговор
    Скоро пак ще трябва да ни спасява МВФ! Всички държавни активи ще отидат при сорос.

    19:02 23.09.2025

  • 16 Kaлпазанин

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Дупката си дупка тиквата тиквата тиква и оФцете сме си офце ,щото си ги заслужаваме ,всеки народ си заслужава управниците ,с тая либерастия бъдещето е тъмнина

    Коментиран от #18

    19:03 23.09.2025

  • 17 Полюцай

    5 1 Отговор
    Взимам си дебелата пачка и не ми дреме !
    Нищо че съм неграмотен!
    Вие бачкайте да ни издържате .!

    19:08 23.09.2025

  • 18 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Kaлпазанин":

    Също помните ли Тиквата като даде специални права на Glencore на Ротшилд да изкупува зърното на България и да търгува на международните борси и КЗК каза че няма монопол,като преди това две български фирми изкупуваха зърното в България

    19:11 23.09.2025

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Нямаме, но ще имаме!

    Коментиран от #20

    19:20 23.09.2025

  • 20 ДА ДА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Добре казано.

    19:27 23.09.2025

  • 21 Педупреждение

    2 0 Отговор
    Дефицитът на Франция, не е ли 3.3 случайно трилиона евро с Т буквата.

    Осведиоми се колко години Германия е в рецеция. Не е ли 3 (словом ТРИ ) и следава повече

    . Нашите управници ни блъскат към фалиралото евро. Птивърежениците на еврото първи ще пострадат финаансово.

    19:27 23.09.2025

  • 22 Някой има ли буркани

    2 0 Отговор
    МВФ ни спасява близо 20г. от ФАЛИТ. Сега ЕС ще ни ликвидира. 53 милиарда лева дълг. 45,5 милиарда евро приходи.

    Коментиран от #23

    19:29 23.09.2025

  • 23 Грешка

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой има ли буркани":

    53 милиарда евро дълг, вече е повече от приходите

    19:34 23.09.2025

  • 24 Фалит

    1 0 Отговор
    Вярно ли е, че България изчерпа заемите си и вече нищо не струва

    19:35 23.09.2025

  • 25 ЗАКРИВАЙ ДЪЛБОКА ВРЕДА ЗА МАЙКА БЪЛГАРИ

    0 0 Отговор
    ПЛИВЕЛ САМО НАСА ЗА ХЕРБИЦИД Е СПАСЕНИЕТО

    19:38 23.09.2025

  • 26 Фалира държавата Баце

    1 0 Отговор
    Има една песен на Тони Стораро, Най-добрата фирма.

    19:39 23.09.2025

