Димитър Манолов: Ние отдавна не дължим нищо на МВФ. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни

Дълги години слушахме съветите на МВФ, които бяха съсредоточени върху това да си вземе парите обратно и да ни съсипе държавата. С което се справиха перфектно. Това каза в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.
"Ние на МВФ отдавна нищо не им дължим и искрено се надявам да не дойде ден, в който да се наложи пак да им дължим нещо. Нямаме кредити към МВФ, оттам нататък какво вършим си е наша работа. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни", обясни Манолов.
“Чух първите реакции от парламента и то на водещи лица. Казаха нещо, което аз очаквам да стане, а именно, че препоръките на МВФ, които касаят бедните хора, ще бъдат изпълнени стриктно, но в никакъв случай няма да пипнат на домашните любимци рахата - максималния осигурителен доход и плоския данък”, смята той.
От МВФ заявиха, че една от причините за високата инфлация е вдигането на заплатите, но Манолов категорично не е съгласен. “Ръстът на доходите със сигурност трябва да бъде изпреварващ, ние сме много изостанали. Всичко това се дължи на това, че слушахме МВФ предишни години”.
“Доходите със сигурност трябва да растат най-малко с процента на инфлация, въпреки че трябва да е с по-висок процент заради силното изоставане по отношение на другите европейски държави”, смята Манолов.
"Преходът към еврото няма да бъде спокоен и равен така, както не е бил никъде. Да, ще има някакви сътресения, но въпросът е те да бъдат в някакви приемливи граници. Ясно е, че ще бъдат за сметка на по-голямата част от населението, но е хубаво в тази работа да участват и домашните любимци, за които се грижим цял живот”, коментира президентът на КТ "Подкрепа".
По думите му от много години насам всички хора, които участват в политиката, си признават, че плоският данък трябва да бъде коригиран, но никой не смее да го направи.
Манолов обясни, че това, което го плаши при въвеждането на еврото, са увеличаващите се цени. “Виждаме, че малко по малко цените в магазините се бутат нагоре. Това странно съотношение, което хем е близо до 2, хем не е 2, дава резултати, които не са добри”.
“Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари. Осигурителната вноска се дели между работник и работодател. Ще плащаме повече, но ще получаваме и по-големи обезщетения. Ще дойде денят, в който ще се питаме защо ни е толкова ниска пенсията. Това няма да разреши дефицита в пенсионния фонд, но ще го намали”, каза той.
“Появяват се разходи, които е трудно да отхвърлим в бюджета за следващата година. Те са най-вече свързани с въоръжаването, защото това е тенденция в целия ЕС. Това са най-непродуктивните разходи и винаги са за сметка на социалните”, допълни Манолов.
Според него идеята да се върнат българите от чужбина е много добра, но е несъстоятелна. “Тези хора са напуснали България и са си създали своя бит и уют, децата им вече не са българи. Не бива да разчитаме на това”, коментира той
1 си дзън
Коментиран от #13
18:41 23.09.2025
2 И другите мислят като мен!
18:44 23.09.2025
3 гост
18:47 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоя
18:48 23.09.2025
6 Цървул
18:49 23.09.2025
7 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #11
18:51 23.09.2025
8 Kaлпазанин
Коментиран от #12
18:53 23.09.2025
9 Сталин
18:54 23.09.2025
10 Защо??
18:56 23.09.2025
11 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Сталин":И се сетих за оня виц ,ора пра дедо ми си изкопа кладенци по турско ,и всички пихме вода от него ,после дойдоха руснаците и ни освобиха и те пиха ,после дойдоха германците и те пиха вода и си оояха конете от него ,после дойдоха руснаците и пак пиха вода ,после дойде комунизма и продължихме да използваме водата за пиене поливане и за каквото се използва ,и накрая дойде сирийската демокрация да ми сложи данък че си имам кладенец в двора и да плащам водата ,ти остави ми че и на МВФ
18:58 23.09.2025
12 Сталин
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Да тиквата е агента на Ротшилд ,помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка
Коментиран от #16
19:00 23.09.2025
13 Слушай кво ти пее радиото!
До коментар #1 от "си дзън":една от причините за високата инфлация е вдигането на заплатите"-
Абсолютно вярно ! И с пари които гиняма
19:00 23.09.2025
14 Kaлпазанин
19:00 23.09.2025
15 Българин
19:02 23.09.2025
16 Kaлпазанин
До коментар #12 от "Сталин":Дупката си дупка тиквата тиквата тиква и оФцете сме си офце ,щото си ги заслужаваме ,всеки народ си заслужава управниците ,с тая либерастия бъдещето е тъмнина
Коментиран от #18
19:03 23.09.2025
17 Полюцай
Нищо че съм неграмотен!
Вие бачкайте да ни издържате .!
19:08 23.09.2025
18 Сталин
До коментар #16 от "Kaлпазанин":Също помните ли Тиквата като даде специални права на Glencore на Ротшилд да изкупува зърното на България и да търгува на международните борси и КЗК каза че няма монопол,като преди това две български фирми изкупуваха зърното в България
19:11 23.09.2025
19 Анонимен
Коментиран от #20
19:20 23.09.2025
20 ДА ДА
До коментар #19 от "Анонимен":Добре казано.
19:27 23.09.2025
21 Педупреждение
Осведиоми се колко години Германия е в рецеция. Не е ли 3 (словом ТРИ ) и следава повече
. Нашите управници ни блъскат към фалиралото евро. Птивърежениците на еврото първи ще пострадат финаансово.
19:27 23.09.2025
22 Някой има ли буркани
Коментиран от #23
19:29 23.09.2025
23 Грешка
До коментар #22 от "Някой има ли буркани":53 милиарда евро дълг, вече е повече от приходите
19:34 23.09.2025
24 Фалит
19:35 23.09.2025
25 ЗАКРИВАЙ ДЪЛБОКА ВРЕДА ЗА МАЙКА БЪЛГАРИ
19:38 23.09.2025
26 Фалира държавата Баце
19:39 23.09.2025