Новини
България »
Калоян Паргов: МВФ подкрепи БСП за нуждата от прогресивно данъчно облагане в България

Калоян Паргов: МВФ подкрепи БСП за нуждата от прогресивно данъчно облагане в България

24 Септември, 2025 16:09 565 17

  • калоян паргов-
  • мвф-
  • бсп-
  • плосък данък-
  • прогресивен данък

През следващите месеци социалистите ще проведат редица срещи с цел обсъждане на данъчно-осигурителна реформа

Калоян Паргов: МВФ подкрепи БСП за нуждата от прогресивно данъчно облагане в България - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Мисията на Международният валутен фонд в България подкрепи нашата дългогодишна теза, че страната ни трябва да се развива в посока премахване на плоския данък, въвеждане на прогресивно данъчно облагане и на мерки за ограничаване на неравенствата. През последните 15 години в България и в Европа се установи модел за поддържане на стандарта и качеството на живот чрез заеми и еврофондове. Кризите, пред които сме изправени, показват, че това не може да продължава." Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов пред Изпълнителното бюро на Движението на ветераните в партията.

Той изтъкна, че през следващите месеци социалистите ще проведат редица срещи с цел обсъждане на данъчно-осигурителна реформа, която да даде нов път на развитие на България.

Калоян Паргов запозна ветераните с актуалната политическа обстановка. Обсъдени бяха участието на левицата в управлението, както и актуалният проблем с водната криза в страната. Социалистите изразиха съгласие, че БСП има експертния потенциал, за да допринесе за решаването на проблема, включително с участие в ръководения от вицепремиера Атанас Зафиров Национален борд за водите. Сред коментираните теми беше и стартиралата реформа в партията, която цели да върне доверието на обществото към нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #4, #12

    16:13 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Политиците няма да дигнат данъците на богатите защото и те са богати с много бизнеси

    Коментиран от #5

    16:14 24.09.2025

  • 3 Какво БСП какви пет лева

    4 0 Отговор
    Мазни и Дебели червени лъжци, крадци и продажници спрямо избирателите си, са се прегърнали с мафията и я подкрепят. Правителството на Пеевски и Тиквата теглят кредит след кредит, милиард след милиард, плащат на бюрократи и полицаи и си заделят за банковите си сметки. Децата ни ще връщат тези милиарди, без са са получили и един цент от тях. БСП обаче мълчи и я няма.

    16:15 24.09.2025

  • 4 Член на БКП

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Личи си че си правен по банкетите на партията от другарите вкупом.

    Коментиран от #7

    16:16 24.09.2025

  • 5 Ей скъперник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ти даваш трохи на персонала. Стига рева като вдовица за Х.

    Коментиран от #13

    16:18 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Член на БКП":

    МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР

    16:20 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БСП = Непокорна България

    1 0 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    16:25 24.09.2025

  • 10 Хахаха лицемери и фашисти

    5 0 Отговор
    Та нали точно БСП въведоха плоския данък!!!!! Корумпираните мафиоти с хотели и кръчми от БСП! Алчни и корумпирани! Крушата не пада по далече от дървото си. Та и децата са ви още по-диви ачни и корумпирани!

    16:28 24.09.2025

  • 11 Ленин се върти в мавзолея

    4 0 Отговор
    Комунисти получават подкрепа от капиталисти!

    16:34 24.09.2025

  • 12 А ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Б.0.К.Л.У.К!

    16:35 24.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ей скъперник":

    Моето заведение е семейно .Нямам външни хора.

    16:36 24.09.2025

  • 14 Хмм

    3 2 Отговор
    с плоския данък приходите са сигурни, но при прогресивния данък всички богаташи минават на загуба и не плащат никакви данъци

    Коментиран от #15, #16

    16:44 24.09.2025

  • 15 Ето

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Сега да не мислиш че е по-различно? Печалба нулева и после по Хотела с Вулева.

    16:52 24.09.2025

  • 16 Не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Сигурен е единствено грабежа над обикновените и честно трудещи се хора за да може корумпираните да си вдигат хотелите и кръчмите.

    16:54 24.09.2025

  • 17 миме

    1 1 Отговор
    добрия капиталис е мъртвият капиталис

    16:58 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове