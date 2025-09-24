Калоян Паргов: МВФ подкрепи БСП за нуждата от прогресивно данъчно облагане в България

"Мисията на Международният валутен фонд в България подкрепи нашата дългогодишна теза, че страната ни трябва да се развива в посока премахване на плоския данък, въвеждане на прогресивно данъчно облагане и на мерки за ограничаване на неравенствата. През последните 15 години в България и в Европа се установи модел за поддържане на стандарта и качеството на живот чрез заеми и еврофондове. Кризите, пред които сме изправени, показват, че това не може да продължава." Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов пред Изпълнителното бюро на Движението на ветераните в партията.
Той изтъкна, че през следващите месеци социалистите ще проведат редица срещи с цел обсъждане на данъчно-осигурителна реформа, която да даде нов път на развитие на България.
Калоян Паргов запозна ветераните с актуалната политическа обстановка. Обсъдени бяха участието на левицата в управлението, както и актуалният проблем с водната криза в страната. Социалистите изразиха съгласие, че БСП има експертния потенциал, за да допринесе за решаването на проблема, включително с участие в ръководения от вицепремиера Атанас Зафиров Национален борд за водите. Сред коментираните теми беше и стартиралата реформа в партията, която цели да върне доверието на обществото към нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #4, #12
16:13 24.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
16:14 24.09.2025
3 Какво БСП какви пет лева
16:15 24.09.2025
4 Член на БКП
До коментар #1 от "оня с коня":Личи си че си правен по банкетите на партията от другарите вкупом.
Коментиран от #7
16:16 24.09.2025
5 Ей скъперник
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И ти даваш трохи на персонала. Стига рева като вдовица за Х.
Коментиран от #13
16:18 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Член на БКП":МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР
16:20 24.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
16:25 24.09.2025
10 Хахаха лицемери и фашисти
16:28 24.09.2025
11 Ленин се върти в мавзолея
16:34 24.09.2025
12 А ти си
До коментар #1 от "оня с коня":Б.0.К.Л.У.К!
16:35 24.09.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Ей скъперник":Моето заведение е семейно .Нямам външни хора.
16:36 24.09.2025
14 Хмм
Коментиран от #15, #16
16:44 24.09.2025
15 Ето
До коментар #14 от "Хмм":Сега да не мислиш че е по-различно? Печалба нулева и после по Хотела с Вулева.
16:52 24.09.2025
16 Не е вярно
До коментар #14 от "Хмм":Сигурен е единствено грабежа над обикновените и честно трудещи се хора за да може корумпираните да си вдигат хотелите и кръчмите.
16:54 24.09.2025
17 миме
16:58 24.09.2025