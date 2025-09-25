Новини
Инцидент с пътник спря част от втора линия на метрото в София

25 Септември, 2025 17:11 1 118 7

По неофициална информация човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания

Инцидент с пътник спря част от метрото в София. В 15:47 ч. е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2”. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен”, съобщиха от Метрополитен. Следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

- „Обеля“ – „Централна гара“

- „НДК“ – „Витоша“

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено.

По неофициална информация човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания


  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Плащайте за паркинги, не се ослушвайте.

    17:16 25.09.2025

  • 2 хмммм

    1 1 Отговор
    Там ли е бил елена на интриганта?

    17:18 25.09.2025

  • 3 тигтогър

    0 0 Отговор
    ей това тиктокъра е най-долната сган на обществото

    17:44 25.09.2025

  • 4 Италианско

    3 0 Отговор
    Народа масово взе да се трепе доволен от хубавия живот

    Коментиран от #6

    17:53 25.09.2025

  • 5 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    Е нали при пристигане и потегляне на подземния трамвай има автоматични решетки ??? Нещо пак ни послъгвате май !!!

    Коментиран от #7

    18:01 25.09.2025

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Италианско":

    Сириец е .....бежанец

    18:02 25.09.2025

  • 7 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Данчо":

    На Сердика няма ...

    18:02 25.09.2025

