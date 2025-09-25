Инцидент с пътник спря част от втора линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря част от метрото в София. В 15:47 ч. е прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2”. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен”, съобщиха от Метрополитен. Следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

- „Обеля“ – „Централна гара“

- „НДК“ – „Витоша“

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено.

По неофициална информация човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания