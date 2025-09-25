Проф. Веселин Вучков: Радев дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон

Предложение за спиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев - за това са настояли от групата "Обнови Европа" в писмо до Европейската комисия.

"Прекалено амбициозно е да се смята, че заради едно наказателно дело могат да бъдат забавени такива плащания. Това, което би притеснило Брюксел, е темата "Честно правосъдие". Тя вълнува не само българските граждани, а и европейските институции", заяви бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков в "Денят ON AIR".

Общественото внимание заради това дело се насочи към това дали е арестуван, или не, вместо към това дали има вина, коментира проф. Вучков за Bulgaria ON AIR.

"Не бих употребил словосъчетанието "политически затворник", тъй като не съм чел материалите по делото. По него могат да се зададат куп въпроси и главно дали за такова действие лицето може да бъде задържано. Вероятно има доказателства, събрани по делото, но не мога да си представя как точно са определени обстоятелствата, които изискват задържането му", допълни той.

По думите му има риск служби да бъдат подхлъзнати към пистата на политическо говорене.

"Големият въпрос е дали прокуратурата не е била впрегната от някои политически процеси. Назад във времето сме имали страшно много такива дела. Ако няма признаци за престъпна дейност, отговорните институции трябва да поемат отговорност. През годините службите са ползвани за бухалки", обясни гостът. Президентът дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон, изтъкна проф. Веселин Вучков.

"Имам информация за сериозни кадрови промени в ДАНС. Бледото доверие към институциите е породено от самите тях. Да се отнеме правото на превоз на президента е политическо лицемерие. Въпросът с промените в НСО не е кой ще вози президента, а имаме ли нужда от такава мощна военизирана държавна структура за охрана и нужно ли е хора, които не заемат публична власт, да бъдат охранявани от българската армия", посочи още той.