Георгиев след среща с Марко Рубио: Тежестта и видимостта на България са изключително ценени

Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени. Това заяви днес министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Ню Йорк след среща с американския държавен секретар Марко Рубио.
„Потвърдихме ангажиментите си, също така и стратегическия характер на нашите взаимоотношения“, каза Георгиев, цитиран от БТА.
„С американската администрация работим по сътрудничеството в сферите на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите в българската армия, модернизацията, но също така и възможностите, които се отварят пред нас като държава“, добави той.
По думите му „България е една от структуроопределящите държави по източния фланг на НАТО.“ „Особено в светлината на това, което се случи в Полша, Естония и Румъния, вниманието, което ние привличаме към Черноморския регион, се потвърждава“, добави той.
„Нашите отношения с Съединените щати и високата оценка, която ние даваме на усилията на администрацията на президента (на САЩ Доналд Тръмп) за прекратяване на войната в Украйна, са на лице“, заключи той.
Министърът на външните работи е част от българската делегация на Общото събрание на ООН, водена от премиера Росен Желязков.
БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.
Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! В Русия такива хора почти няма. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!
Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!
И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!
РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
До коментар #4 от "Кьорфишек":не си вярва, ама какво да каже горкия? Разходил е панталоните си отвъд голямата локва, никой не го е забелязал освен мормоните от Юта, как да о правдае екскурзията за наша сметка, освен да се прави на велик. Всъщност посещението на българската делегация е пълен, тотален провал. Провал, който всички ние платихме, но не намираме за нужно да питаме - защо бе, умнико, САЩ замрази доставките на останалите ефки, които им платихме авансово?
