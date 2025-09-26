Новини
България »
Мъж загуби работата си като шофьор заради фалшиво положителен тест за дрога

Мъж загуби работата си като шофьор заради фалшиво положителен тест за дрога

26 Септември, 2025 09:51 706 9

  • фалшив-
  • положителен тест-
  • наркотици-
  • шофьор

Пореден случай, в който потърпевш чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен

Мъж загуби работата си като шофьор заради фалшиво положителен тест за дрога - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай, в който потърпевш чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен. През това време, заради отнемането на книжката му, Александър Павлов трябвало да напусне работата си като доставчик на храна, защото не можел да шофира.

Ето какво разказа той пред Нова тв:

„Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме а алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с „Дръг 5000” и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките”, разказва потърпевшият.

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

„Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон”, посочи Александър Павлов.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    16 0 Отговор
    поредната гавра с поредния български гражданин и на властта не й пука.така ще бъде докато бюджета плаща за безобразията и докато ги търпим.

    09:55 26.09.2025

  • 2 1480

    6 0 Отговор
    българска му работа

    10:00 26.09.2025

  • 3 докторите са виновни

    5 0 Отговор
    с техните лаборатории са изградили мрежи от капиталистични търгашески картели . за ваксини , за имунизации , за лекарства . все по скъпи и недостъпни . и все по неполезни . така са накарали мверето да се подиграва с определени хора . има такива дето не ги тестват . а по цял ден са по сайтове и тивита . значи определят мисленето на бегейците гледащи и слушашти клюки . танев навремето олучи 167 обвинения за лекарски под пагон обирджийства . така определиха бъдещето на бегейските докторици и показаха лошата страна на чирковския кръг . по същия начин има менте патрони , менте дрехи , менте храни , менте вода за плвенен . интересно . малкия дявол .

    10:02 26.09.2025

  • 4 Чичо Гошо

    4 0 Отговор
    Ами да съди МВР.Докато не се заведат дела от всички потърпевши,ще продължава практиката без вина виновен.

    10:05 26.09.2025

  • 5 Трол

    3 2 Отговор
    Цял един народ наркомани и пак гледат да се оправдаят.

    10:06 26.09.2025

  • 6 Програмист

    1 1 Отговор
    Шифьори се търсят под път и над път ще си намери нова работа за 1 ден

    Коментиран от #8

    10:09 26.09.2025

  • 7 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Хехе мачкам раята 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:10 26.09.2025

  • 8 Не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Програмист":

    А месеците, които е бил без работа кой ще ги обезщети?

    10:14 26.09.2025

  • 9 злобата

    0 0 Отговор
    Всеки недобросъвестен полицай може да замърси пробата по поръчка,за отмъщение,да се издига в лицето на началството за кариера.Пробите се взимат задължително с нови ръкавици.Така замърсената проба Ви опропастява живота за дълго време.Някои остават без препитание.В очите на съседите ставате алкохолик и наркоман.В службата вървят подигравки.А тъщата направо ще ви прокълне защото няма кой да я води на вилата.

    10:19 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове