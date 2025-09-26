Новини
ЕК: България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по ПВУ

26 Септември, 2025

Мярката може да бъде предприета, в случай че антикорупционната комисия е политически и финансово зависима

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само в случай че антикорупционна комисия е политически и финансово зависима, съобщиха пред БНР от Европейската комисия.

Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях. Само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията.

Ако това се случи, за този срок България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.

Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от Берлемон.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    9 4 Отговор
    За Украйна има, за нас кахъра ми Янко...

    16:37 26.09.2025

  • 2 Трол

    5 6 Отговор
    Значи няма да бъде лишена от тези пари. Комисията против корупция работи перфектно.

    16:39 26.09.2025

  • 3 Анонимен

    2 6 Отговор
    Благодарение на Котсев

    16:39 26.09.2025

  • 4 дядото

    6 3 Отговор
    а нашите плазмодии редовно ли плащат милиардите за членство в ес.пфу.

    Коментиран от #12

    16:40 26.09.2025

  • 5 Майора

    4 7 Отговор
    Да ги платят тия , които пишат доноси в ЕК , много добре се знае кои са и имащи финанси за това!

    16:40 26.09.2025

  • 6 Никой

    6 2 Отговор
    Къде ли ще потънат паричките.

    16:42 26.09.2025

  • 7 Тома

    4 1 Отговор
    Ами тя е точно от това зависима

    Коментиран от #10

    16:47 26.09.2025

  • 8 Дориана

    6 2 Отговор
    Много ясно ! Обратното е че ЕС подкрепя замяната на демокрацията в България с пълзяща диктатура и еднолична власт.

    16:50 26.09.2025

  • 9 Един

    4 1 Отговор
    Хахаха смятайте, че тия пари няма да ги видим!
    Големите приказки колкото да се набутаме в пропадналата еврозона и толкова

    Не ние ще вземем пари - НИЕ ЩЕ ДАДЕМ!!!
    Няколко десетки милиарда за ЕЦБ и после още десетки за купуване на джънк-облигации на французи и италианци.
    ЧЕСТИТО ВИ ЕВРО РОБИ!

    16:52 26.09.2025

  • 10 Новичок

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Гарантирано от Герб.

    16:54 26.09.2025

  • 11 1480

    1 1 Отговор
    значи корумпиран кмет не може се арестува ама българин отвлечен за фронта може

    17:09 26.09.2025

  • 12 Най-малко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    от всички !

    17:11 26.09.2025

  • 13 Дано

    0 0 Отговор
    А дано !

    17:17 26.09.2025

