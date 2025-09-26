ЕК: България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по ПВУ

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само в случай че антикорупционна комисия е политически и финансово зависима, съобщиха пред БНР от Европейската комисия.
Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях. Само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията.
Ако това се случи, за този срок България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.
Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от Берлемон.
1 Баце ЕООД
16:37 26.09.2025
2 Трол
16:39 26.09.2025
3 Анонимен
16:39 26.09.2025
4 дядото
Коментиран от #12
16:40 26.09.2025
5 Майора
16:40 26.09.2025
6 Никой
16:42 26.09.2025
7 Тома
Коментиран от #10
16:47 26.09.2025
8 Дориана
16:50 26.09.2025
9 Един
Големите приказки колкото да се набутаме в пропадналата еврозона и толкова
Не ние ще вземем пари - НИЕ ЩЕ ДАДЕМ!!!
Няколко десетки милиарда за ЕЦБ и после още десетки за купуване на джънк-облигации на французи и италианци.
ЧЕСТИТО ВИ ЕВРО РОБИ!
16:52 26.09.2025
10 Новичок
До коментар #7 от "Тома":Гарантирано от Герб.
16:54 26.09.2025
11 1480
17:09 26.09.2025
12 Най-малко
До коментар #4 от "дядото":от всички !
17:11 26.09.2025
13 Дано
17:17 26.09.2025