НАП: Данъчните декларации догодина ще се подават в лева

НАП: Данъчните декларации догодина ще се подават в лева

26 Септември, 2025 19:07 615 12

От януари търговците няма да са длъжни да посочват лева във фактурите

НАП: Данъчните декларации догодина ще се подават в лева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Търговците не са задължени във фактурите си през януари да посочват и левове, и евро – достатъчно е да отбележат сумите само в евро. Декларациите за отчетния период 2025 г. пък, които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.

Това стана ясно на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, която се състоя в Божурище. Срещата беше организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като целта беше да се разясни как се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители. В нея участваха директорът на Националната агенция за приходите (НАП) - София област Валя Крумова, експертите от КЗП Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

Жанета Садразанова, главен инспектор в КЗП, съобщи че от 1 януари 2026 г. в България ще бъде въведено еврото при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Садразанова каза, че преходът ще бъде организиран така, че да не се влоши финансовото положение на потребителите, като сумите по всички банкови сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се закръгля втората цифра, като ще се взима предвид третата цифра след десетичната запетая. По отношение на всякакъв вид договори, които вече са сключени, Садразанова каза, че ще запазят своите условия.

Тя уточни, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 цените ще се изписват едновременно в лева и в евро. При плащане в лева търговците ще връщат ресто в евро. Закупените онлайн стоки в лева, при които възникне рекламация след 1 януари, ще се възстановяват на потребителите в евро.

Садразанова допълни, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти, за да следи за спазването на правилата. Гражданите ще могат да подават сигнали за нарушения чрез сайта на КЗП.

Валя Крумова посочи, че един от основните въпроси за данъчно задължените лица е свързан с подаването на данъчните и осигурителните декларации. Тя уточни, че декларациите за отчетния период 2025 г., които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.

По отношение на касовите бележки Валя Крумова обясни, че в момента върху тях се изписват: лева – евро – фиксинг. От 1 януари водеща валута ще бъде еврото, а левовата стойност ще се отбелязва след него. Тази практика ще продължи до август 2026 г., когато на касовите бележки ще остане само евро. Крумова допълни, че НАП вече извършва проверки дали касовите апарати отразяват и двете валути. Тя подчерта още, че търговците не са задължени във фактурите си през януари да посочват и левове, и евро – достатъчно е да отбележат сумите само в евро.

Информационните срещи на КЗП продължават утре в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    3 1 Отговор
    Xиляди бизннeccмени и шшиббъните и cceмейсттва ще претърпят тежки птттп-та. Ще се разложaaaт и вмиришат , червеите ще пъплят по разлагащите и се телца. Ще ги снимаме с телефоните си и ще ги качваме по сайтовете за да се гавppим.!.

    19:09 26.09.2025

  • 2 Един тих глас

    4 1 Отговор
    Аз предлагам всички да плащаме фиксиран данък от 100 лева на месец. Всички сме еднакво хора пред държавата. Гласуваме всички с един глас на изборите, а не с процент. Бедни и богати са еднакво граждани. В магазина хляба да не е процент от заплатата, ами не е, държавните услуги също имат фиксирана цена.

    19:11 26.09.2025

  • 3 Точно така

    8 3 Отговор
    И по-догодина пак ще се плащат в лева. Евро няма да има.

    Коментиран от #7

    19:15 26.09.2025

  • 4 1480

    7 2 Отговор
    дори гьльбите на балкона знаят че от 1ви няма да има евро
    двойните цени бяха да изльжат народа че сме европейска демократична страна, каквато видимо не сме и никога няма да бьдем
    от еврото крадци като шиши и разбойко нямат файда, щото ще трябва да доказват произхода

    19:17 26.09.2025

  • 5 Уса

    2 2 Отговор
    Търговците са продажници.Достатъчно е да откажат разплащането в евро и лева ще остане,но и те са като Слави въздухара

    19:40 26.09.2025

  • 6 А сега де,

    2 3 Отговор
    Парите на Копейкин са в Евро...

    19:42 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе както върви

    3 2 Отговор
    Ще се плащат догодина данъците с ябълки и круши, ако оцелеете де

    19:47 26.09.2025

  • 9 Изоставате евро сестричките

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Януари идва,":

    Ще ядеш буй като кон! Още преди януари

    19:52 26.09.2025

  • 10 ахахаха

    1 2 Отговор
    Оти ги ручахме жабетата?

    19:55 26.09.2025

  • 11 Амии тези

    0 0 Отговор
    пожелания ще сполятли и модерите на ФеееЙ )кти???

    19:58 26.09.2025

  • 12 Витанов

    0 1 Отговор
    Много странни статистики. В България измряха 6 милиона от демокрация, ама не е вредно.

    20:06 26.09.2025

