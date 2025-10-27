Новини
Хасково инвестира в модерна екологична инфраструктура за управление на биоотпадъците

27 Октомври, 2025 08:04 637

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Община Хасково започва реализацията на проект за изграждане на система за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и надграждане на съществуващата компостираща инсталация в землището на село Гарваново. Инициативата цели да обхване домакинствата, институциите и бизнеса в града и населените места, като осигури екологосъобразно третиране на зелените и биоразградимите отпадъци чрез компостиране.

Общият размер на инвестицията е над 8,82 млн. лв., като 5,84 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС). Срокът за изпълнение е 30 месеца.

В рамките на проекта ще бъдат закупени кафяви контейнери за събиране на биоотпадъци и специализирани камиони за тяхното извозване. Ще бъдат обхванати всички домакинства, училища, детски градини, заведения за обществено хранене, търговски обекти, хотели, болници и други организации.

Проектът предвижда и надграждане на капацитета на съществуващата компостираща инсталация. Пет от клетките за компостиране, разположени под навес, ще бъдат реконструирани, а останалите пет ще се използват като приемни зони и зони за съхранение на готовия компост. Ще бъде обособена и открита зона с аерационна система за зреене на компоста. Усъвършенстването ще се извърши на съществуваща площадка в РЦТНО – Гарваново, която вече разполага с необходимата инженерна инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречиствателна станция, електропреносна мрежа и трафопост.

Към момента в община Хасково се събират разделно и предават за компостиране единствено зелени отпадъци от паркове, градини и озеленени площи. С въвеждането на новата система ще се осигури цялостно управление и на останалите биоразградими отпадъци, които в момента съставляват значителен дял от смесения битов отпадък.

С изпълнението на проекта ще се постигне разделното събиране и рециклиране на около 8 561,30 тона отпадъци годишно, което ще доведе до значително намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и ще подобри управлението на ресурсите.

Реализацията на проекта ще повиши икономическата ефективност при управлението на биоразградимите отпадъци, ще развие услуги от обществен интерес и ще разкрие нови работни места. Надградената инфраструктура ще позволи на общината да предоставя по-качествени, екологосъобразни и социално-приемливи услуги в полза на жителите и бизнеса.


