Костадин Костадинов: В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки

28 Септември, 2025 18:21

Сръбското издание изведе в отделно каре интересно обещание на българския политик

Костадин Костадинов: В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки - 1
Снимка: БНТ
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска обща стратегия със сръбския режим. Този призив бе отправен в обширно интервю на политика за проправителственото националистическо белградско издание "Вечерне новости", което беше разпространено от всички контролирани от режима на Александър Вучич медии, съобщи БГНЕС.

На въпрос дали мирът между народите в Източна Европа е илюзия, Костадинов заяви: "Смятаме, че Косово е част от Сърбия и признаването на държавата от страна на България е била голяма грешка".

"На Балканския полуостров историята е дала много поводи да бъдем разделени и малко да бъдем обединени. Обаче когато сме били обединени, ние сме се превръщали в сериозен фактор. В този момент България е слаба държава, а Сърбия е изложена на най-различни атаки, сега под формата на цветна революция, която трае почти една година. Във всеки случай би било добре да помислим за обща стратегия, защото ако работим поотделно или едни срещу други, ние нямаме бъдеще", добави лидерът на "Възраждане".

Сръбското издание изведе в отделно каре интересно обещание на българския политик. "Считам, че няма нищо по-логично мощите на един сръбски крал, които по исторически причини са оставени в София, да бъдат върнати в Сърбия. Поклоних се пред мощите на свети Ефрем от Търново, които пазят в Печката патриаршия. Това беше специално преживяване, когато разбрах, че българин е бил Архиепископ на Печ и сръбски патриарх. Съществува ли по-силна връзка между нашите народи?", подчерта Костадинов.

Определянето на протестите в Сърбия като "цветна революция" съвпада напълно с позицията на президента Александър Вучич, който постоянно обвинява опозицията в организиране на западно-спонсорирани протести за сваляне на режима му. Вучич неотдавна обвини и България в участие в "шпионска мрежа", организираща протести в страната му.

Коментарите на Костадинов идват в момент, когато Европейската комисия категорично отхвърли твърденията на сръбските власти, че протестите в страната са "цветна революция" организирана от ЕС или западни държави.


България
  • 1 Асен Василев пред конгреса на ПП

    4 0 Отговор
    Асен Василев категорично заяви, че ако се махне краденето и касичките на Пеевски- пари има за всички дейности!

    Според него увеличението на заплатите и на пенсиите у нас е устойчиво, а проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха.

    "Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски.", каза Василев и добави:

    "Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдната ни система. Ако българските граждани си мислят, че не ги засяга, то заради кефа на голямото Д са спрени 6 млрд. евро от Европа. Когато една власт започне да се пази с полиция, нещата не са добре. Управляващите не могат дори да си осигурят кворум в момента."

    Василев поясни, че отново са внесли законопроекта, който беше внесен и януари месец.

    "България е единствената точка, през която се транзитира руски газ и таксите, които трябва да се съберат са 3 млрд. евро, те трябва да се вземат от "Газпром". Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Могат да се вземат тези средства от "Газпром", а не от българските граждани. Това е европейска и световна, и добра политика. Могат да се ползват тези средства за вдигането на заплатите на лекарите например.", смята Асен Василев.

    Респект и пълна подкрепа!
    С вас сме!

    18:22 28.09.2025

  • 2 Тъпни

    1 0 Отговор
    от малкопишещия !

    18:26 28.09.2025

  • 3 си дзън

    1 2 Отговор
    Руски слуги сър...

    18:28 28.09.2025

  • 4 !!!?

    1 2 Отговор
    Копейкин "Югославия/ Ново начало" ли ще прави с Вучич...аман от кремълски лекета !

    18:30 28.09.2025

  • 5 селяк

    0 1 Отговор
    Ма то тя България не е силна държава от около 30-40 години вече :Д Кажи баце нещо дека не знаам

    18:31 28.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Инеада

    0 0 Отговор
    Коста гърка, пак ли милее за България

    18:35 28.09.2025

