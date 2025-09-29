Продължават ремонтите по автомагистрала "Тракия", които затрудняват движението в Област София, Пазарджик и Сливен. В три участъка движението се извършва само в платното за столицата, като там е разрешено движението и в аварийната лента.
Пътуващите между София и Пловдив могат да се използват трасето Ихтиман-Самоков и Подбалканския път.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАГИСТРАЛИте строени с
08:28 29.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.