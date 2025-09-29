Един загинал при тежка катастрофа в София

Млад мъж е загинал при катастрофа на Околовръстното шосе в столицата тази нощ, съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал при отбивката за булевард „България“ в София. Жертвата е на 24 години.
Мъжът е бил в автомобил с британска регистрация, изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.
На мястото на тежкото произшествие са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на
пожарната.
Първоначалната информация за инцидента бе за две жертви.
1 123321
08:39 29.09.2025
2 Хи хи
Коментиран от #7, #9
08:40 29.09.2025
3 Защо няма погребални на мястото
08:42 29.09.2025
4 навремето изпращаха фотографи
08:47 29.09.2025
5 колега
08:51 29.09.2025
6 Простотийте със средна
Коментиран от #10
08:54 29.09.2025
7 Цеко
До коментар #2 от "Хи хи":Стълбът е добре и със сигурност по-интелигентен от теб.
08:58 29.09.2025
8 Хорейшо
09:06 29.09.2025
9 Как
До коментар #2 от "Хи хи":да е ??? Ами плаче, плаче... За боя плаче.
09:12 29.09.2025
10 Файда
До коментар #6 от "Простотийте със средна":за живота и здравето на хората може да няма , но има приходи в пъти повече за едни които си ги разпределят както искат. Друго си е да седят 10 някъде и да пращат глоби по пощата , да натоварят частници от ГТП да им ги събират и да гледат снимки от камери на уютно в кабинетите ,вместо 20 на пътя . Но пък за сега са само с двойно увеличени заплати и пенсии. А за тези от ГТП дето ги натовариха със софтуери ,камери ,компютри за да събират глоби на КАТ , да работят за събираемост на суми за други частници -застрахователи , на НАП данъците да събират за автомобили докато едни стоят и си вземат заплатата от същите тези обрани данъкоплатци е съвсем очаквано отново прегледите да скочат двойно. А то всъщност за изправността на автомобила всичко се претупва и съответно плащаш за хартийка и въобще не си сигурен дали колата е в ред . От там също много проблеми като ревящи МПС ,пушещи , лоши спирачки и гуми та до смрадлива ограбваща уж "Екология" и пострадали на пътя хора. Предпочетох да затворя и закрия пункт и оставам с пенсията си само ,но за други частници като роб на политически удобни закони облагодетелстващи едни за сметка на труда на други и без никаква сигурност каква гадна заповед ще иззаконят след седмица - няма да им работя. Подслушват телефони и дебнат по компютри като за престъпници ,да не би да сме пуснели някоя кола щото колегата с другия пункт така казал и имал връзки в Новите партии от старото статукво .
09:14 29.09.2025
11 Питам
09:17 29.09.2025
12 Ясно е
09:41 29.09.2025