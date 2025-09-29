Новини
България »
Един загинал при тежка катастрофа в София

Един загинал при тежка катастрофа в София

29 Септември, 2025 08:36 1 751 12

  • околовръстно шосе-
  • катастрофа-
  • загинали

На мястото на инцидента са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на пожарната

Един загинал при тежка катастрофа в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млад мъж е загинал при катастрофа на Околовръстното шосе в столицата тази нощ, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал при отбивката за булевард „България“ в София. Жертвата е на 24 години.

Мъжът е бил в автомобил с британска регистрация, изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.

На мястото на тежкото произшествие са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на
пожарната.

Първоначалната информация за инцидента бе за две жертви.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123321

    18 0 Отговор
    Ясно е как е станало. Щом е в стълб е добре, можеше да е в някоя кола, пълна с хора..

    08:39 29.09.2025

  • 2 Хи хи

    15 6 Отговор
    Стълбът как е ?

    Коментиран от #7, #9

    08:40 29.09.2025

  • 3 Защо няма погребални на мястото

    6 3 Отговор
    Требва да се забрани милиция и линейки да ходят при катастрофи щото е безмислено и да се пращат само погребалните агенти🤣🤣🤣🤣🤣

    08:42 29.09.2025

  • 4 навремето изпращаха фотографи

    4 5 Отговор
    показваха снимки . там е объркано движението . ако идеш от англия и се чудиш на къде да завиеш . в англия е наопаки лентата . карат от лявата страна . стълбове и дървета до лентата е опасно . за година над 300 пострадаха от тях .

    08:47 29.09.2025

  • 5 колега

    6 0 Отговор
    бенвето може ли снимки, че ми трябват малко части за моето, кардан, диф, и разни дреболии от купето

    08:51 29.09.2025

  • 6 Простотийте със средна

    6 4 Отговор
    скорост и камери се вижда, че ич не работи, като и самата територия България, че то държава няма. Вместо да се намаляват трагичните случаи те се увеличават главоломно. Тези, които нарушават нагло правилата тези рестрикции не ги лови. Глупостите с тези средни скорости ловят дребната рибка. А, тоя е карал с доста превишена скорост за да е жертва от удар в стълба. Онзи с Мустанга също се е имал за безсмъртен но дървото се оказа по-кораво,а физиката и законите никой не ги е отменил.

    Коментиран от #10

    08:54 29.09.2025

  • 7 Цеко

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи":

    Стълбът е добре и със сигурност по-интелигентен от теб.

    08:58 29.09.2025

  • 8 Хорейшо

    5 0 Отговор
    Британска регистрация, британска книжка вероятно... Мислел си е сигурно и по британски, че стълба е... от другата страна.

    09:06 29.09.2025

  • 9 Как

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи":

    да е ??? Ами плаче, плаче... За боя плаче.

    09:12 29.09.2025

  • 10 Файда

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Простотийте със средна":

    за живота и здравето на хората може да няма , но има приходи в пъти повече за едни които си ги разпределят както искат. Друго си е да седят 10 някъде и да пращат глоби по пощата , да натоварят частници от ГТП да им ги събират и да гледат снимки от камери на уютно в кабинетите ,вместо 20 на пътя . Но пък за сега са само с двойно увеличени заплати и пенсии. А за тези от ГТП дето ги натовариха със софтуери ,камери ,компютри за да събират глоби на КАТ , да работят за събираемост на суми за други частници -застрахователи , на НАП данъците да събират за автомобили докато едни стоят и си вземат заплатата от същите тези обрани данъкоплатци е съвсем очаквано отново прегледите да скочат двойно. А то всъщност за изправността на автомобила всичко се претупва и съответно плащаш за хартийка и въобще не си сигурен дали колата е в ред . От там също много проблеми като ревящи МПС ,пушещи , лоши спирачки и гуми та до смрадлива ограбваща уж "Екология" и пострадали на пътя хора. Предпочетох да затворя и закрия пункт и оставам с пенсията си само ,но за други частници като роб на политически удобни закони облагодетелстващи едни за сметка на труда на други и без никаква сигурност каква гадна заповед ще иззаконят след седмица - няма да им работя. Подслушват телефони и дебнат по компютри като за престъпници ,да не би да сме пуснели някоя кола щото колегата с другия пункт така казал и имал връзки в Новите партии от старото статукво .

    09:14 29.09.2025

  • 11 Питам

    4 1 Отговор
    Защо в България все още не са забранени моторни превозни средства с десен волан ? Пък иначе , смятайте го този самоубиец как се е саморазфасовал , щом в началото дошлите на местопроизшествието да си помислят , че убитите са двама...

    09:17 29.09.2025

  • 12 Ясно е

    2 0 Отговор
    Къв е щом е с юкейска регистрация..

    09:41 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове