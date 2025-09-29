Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко

„Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на Държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия. Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка – сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано”. Това казва Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало”, цитиран от пресцентъра на партията.
„Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство”, се казва още в прессъобщението.
„Сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма. В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния”, се казва още в прессъобщението.
„Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова „ДПС-Ново начало” внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности”, се казва в прессъобщението на „ДПС-Ново начало”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #11
08:53 29.09.2025
2 Хахаха
Коментиран от #14
08:54 29.09.2025
3 Вземи се...
В лицето мязаш на ...мечи за@ник...!
Коментиран от #50
08:56 29.09.2025
4 закъснял призив
08:56 29.09.2025
5 Гост
08:56 29.09.2025
6 Гошо
08:57 29.09.2025
7 Този, който посегна
08:57 29.09.2025
8 Пич
Коментиран от #22
08:58 29.09.2025
9 Шишо
08:58 29.09.2025
10 въпрос
08:59 29.09.2025
11 Нова Сорос ТВ
До коментар #1 от "Сандо":Вчера видя ли онази натокана бабичка от Америка за БГ?
Коментиран от #41
09:00 29.09.2025
12 Георги
09:01 29.09.2025
13 Кой е представител
Да ни помогне Бог!!!! Доста сме зле...
09:01 29.09.2025
14 Други са шопара
До коментар #2 от "Хахаха":Ценностите!
Прилича на пещерен човек!
09:01 29.09.2025
15 Минувач
09:02 29.09.2025
16 Така е, но ти и още 3-4 разсипахте,
Ти, Пеевски и твоите лъкеи сте за затвор, не за интервю и цитиране от медиите. Ти, Пеевски толкова злини си сторил, равняващи се на геноцид над България и българите. Народе, тоя и неговите подобни докога ще ги търпим????????
09:02 29.09.2025
17 хахаха
Коментиран от #47
09:04 29.09.2025
18 Весо
Коментиран от #20
09:05 29.09.2025
19 Новак
09:07 29.09.2025
20 Уточнение
До коментар #18 от "Весо":От 25, не от 15. От 15 си имат партия и ЦИК.
09:08 29.09.2025
21 Българин
Коментиран от #26, #31, #48
09:09 29.09.2025
22 тц тц
До коментар #8 от "Пич":Не е точно така...щом според Европарламента на 12 години могат сами да си сменят пола, значи са способни сами да решават.
Коментиран от #29
09:11 29.09.2025
26 Любопитен
До коментар #21 от "Българин":От коментара ти излиза, че теб други те управляват, но толкова много те е срам да кажеш кои са, че си се писал "Българин", що така бре?
09:15 29.09.2025
28 Локо Сф1956
09:16 29.09.2025
29 Пич
До коментар #22 от "тц тц":Зарежи извратеняците от ЕС !!! В Европарламента вече не е останало нищо човешко ! Невероятно , но чак до степен - нямат усещане за самосъхранение!!!
09:17 29.09.2025
30 Пешо
09:17 29.09.2025
32 миме
09:19 29.09.2025
34 ГибМелсън
09:22 29.09.2025
35 Дрън дрън
МАХНЕТЕ СЕ ОТ НАС И ДЪРЖАВАТА НИ. ПАРАЗИТИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ИЗНАСИЛВАЙКИ ВСЕКИДНЕВНО!!!!
09:24 29.09.2025
36 Ха ха ха ха ха ха
От какво бе ?
От мечки и извънземни ли ❗
С тия евро права превърнахте децата в истински малолетни престъпници и психопати !
Някакви извратени права и абсолютно никакви последствия за действията на келешите за да се стигне до там непълнолетни социопати да рушат имущество на центъра на града докато камерите ги снимат а, а полицаите стоят отстрани като восъчни фигури, вдигат ръце и ломотят ,,ами нищо неможем да направим"
Евроатлант.изверги !!!
09:24 29.09.2025
37 Оставка! Не се търпи!
2025 г. 20 милиарда заеми.
Или от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда лева са на ГЕРБ, СДС, ДПС кабинети.
10 милиарда дадени от ЕС за води, вода няма 14 години управление ГЕРБ, СДС, ДПС.
ИТН и ДПС управляват Топлофикация, заради безводие в Дружба подават жалби,
срещу кого, срещу себе си?
6 милиона кубически метра загуби на вода в Дружба за една година, според Р. Овчаров..
Умишлено фалираха Булгаргаз, заради посредници.
Плевен безводие, заради неправилно езградена инфраструктура на Южен Поток и др..
Отделно от 50 милиарда заеми, заради които унишожиха Валутен Борд и Лев.
Минус 64 милиарда лева от неизгодни договори, загуби доставки евтини
евтини газ, петрол, ток, въвеждане еврошийт, лихви по заеми.
От 2020 до 2025 г.
Увеличиха банкови такси с 200%.
Увеличиха административни такси с 150%.
СОС си увеличиха заплатите с 300%.
Увеличиха бюджетни заплати със 100%.
Безводие. Пожари.
За десерт, според КС 46% нарушения в 2000 секции.
Вместо да проверят останалите 9000 секции и касират изборите.
Те управляват, излъчват кабинети, унищожават Валутен Борд, теглят безобразни заеми с чудовищни лихви.
Унищожават Референдуми.
Причиняван Безводие и пожари. Фалират печеливши сектори. Чудовищна инфлация и повишение на цени.
Насилствена цифровизация, отказ Кеш в КАТ, Паспортна служба, НАП.
Австрия и Унгария вписаха право на Кеш в Конституцията.
Накрая в "коалиция на желаещите", без Решение на НС.
Чудовищно управление
09:24 29.09.2025
38 Дядо Гъдю
09:25 29.09.2025
39 От НЕзащитените съм
Ония дето жулят марихуана и ходят да залагат в ефбет ли ?
Или за съученичките им на по 15 дето се возят в разни чичовски коли.
Та от кое ги защитавате точно ,че така и не разбрах ?
09:27 29.09.2025
40 Емигрант
09:29 29.09.2025
41 Сандо
До коментар #11 от "Нова Сорос ТВ":Не,защото то 15-20 години не гледам български телевизии - гледането им е опасно както за психическото здраве на хората,така и за умственото им развитие.
09:30 29.09.2025
42 Този ли
09:30 29.09.2025
43 Еййй....
Евала !
То чак нереално изглежда.
Такъв само заради мордата която носи е с 20 години отгоре в затвора от всичко останало.
09:30 29.09.2025
44 Буха ха
09:31 29.09.2025
45 МОРАЛИСТИ
09:33 29.09.2025
46 Мчи как бе !
Те са стабилното решение към сигурният упадък на обществото.
09:34 29.09.2025
47 селяк
До коментар #17 от "хахаха":Aa бако не закачай грам гласоподавателите на ГЕРБ и Шиши!
09:35 29.09.2025
48 хахаха
До коментар #21 от "Българин":Ти па що се срамуваш, нали нас ни управляват, а не теб:))) С това "ви" и "вас" ми се чини, че чистиш тоалетните на някой средно заможен сириец в Германистан:)
Коментиран от #53, #54
09:35 29.09.2025
49 От къде ти идват мислите
09:35 29.09.2025
50 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #3 от "Вземи се...":И като се обръсне какво ?
Ще мяза вече на обръснат слонски заднк
09:36 29.09.2025
51 Гост
Сега кво им казва - че били "неосъзнати", с деца и че масово ще ги вкарва в затворите ли.... и ще иска да гласуват за него, срещу 2 кебапчета...
09:38 29.09.2025
52 Деца вече НЯМА
Същите, които фалирахте България 1997 г., децата и внуците им, сега я доунищожавате ТОТАЛНО.
Първо дайте безплатна ВОДА на децата, да се изкъпят и пият една студена вода, от чешмата.
Но чешмяната вода не става за пиене.
Дайте на Децата ВОДА!
Цинизъм!
09:40 29.09.2025
53 Емигрант
До коментар #48 от "хахаха":Ами срамува се заради такива като теб които доказват, че "българин:" означава просст човек, но как да разбереш това като в главата ти "бръмчат бръмбари", е не разум ?
09:41 29.09.2025
54 Ако знаеше само,
До коментар #48 от "хахаха":че този чистач на тоалетни в този "Германистан" получава 3 пъти по-голяма заплата от твоята и живее 1000 пъти по-добър живот от твоя не би драскал тези глупости, но на да знаеш като ти си едно зависимо от НЕЩО от такива като този на снимката без собствени мозъчни клетки за разум !
09:47 29.09.2025
55 Факт
09:51 29.09.2025
56 В Наказателния кодекс
09:53 29.09.2025
57 Питам само?!
09:54 29.09.2025
58 Мнение
09:56 29.09.2025
59 значи се е увеличило това .
09:56 29.09.2025
60 Мдаа
09:59 29.09.2025
61 Пеевски е лицемер
Много хора у нас имат сериозни съмнения относно моралното право на Делян Пеевски да говори за морал, ценности и бъдещето на децата, предвид дългогодишните обвинения за корупция, медийно влияние, задкулисие и санкциите по "Магнитски". Това, което за мнозина звучи като грижа за децата, за други е опит за политическо измиване на лице или за отвличане на вниманието от други проблеми.
10:01 29.09.2025
62 6нтщ5ж
10:03 29.09.2025
63 Пеевски си прави пиар на гърба на децата
• Кой я повдига и защо – тук вече идва въпросът за доверието. Ако обществото не вярва на подателя на посланието, дори и правилната кауза може да се компрометира.
• Истинският ефект от действията – има ли реални законодателни промени, водят ли до подобрение, или всичко остава на ниво изявления и пиар?
10:04 29.09.2025