Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко

29 Септември, 2025 08:52 900 63

  • делян пеевски-
  • посегателства-
  • деца-
  • дпс - ново начало

„ДПС-Ново начало” ще внесе изменение в НК

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на Държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия. Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка – сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано”. Това казва Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало”, цитиран от пресцентъра на партията.

„Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство”, се казва още в прессъобщението.

„Сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма. В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния”, се казва още в прессъобщението.

„Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова „ДПС-Ново начало” внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години. С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности”, се казва в прессъобщението на „ДПС-Ново начало”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    32 6 Отговор
    А КОЙ ще защити децата от сороските фондации,превзели с помощта на държавата образованието им?

    Коментиран от #11

    08:53 29.09.2025

  • 2 Хахаха

    4 27 Отговор
    Шиши е семеен човек с жена и деца. Нормално е да е загрижен за смените ценности

    Коментиран от #14

    08:54 29.09.2025

  • 3 Вземи се...

    30 0 Отговор
    ...обръсни ,ве...!
    В лицето мязаш на ...мечи за@ник...!

    Коментиран от #50

    08:56 29.09.2025

  • 4 закъснял призив

    8 0 Отговор
    Трябваше да е преди финала на волейболистите.

    08:56 29.09.2025

  • 5 Гост

    28 0 Отговор
    Малееее, мале, малееее, леле, каква трагедия. Много е нагъл тоа

    08:56 29.09.2025

  • 6 Гошо

    21 1 Отговор
    Въпросното лице дори не живее в БГ?!

    08:57 29.09.2025

  • 7 Този, който посегна

    32 0 Отговор
    На всички български деца, обричайки ги на мизерия, лишени от детска болница и умират от неуки доктори, катастрофи и лишени от качествено образование, прокудени в чужди земи, ТОЗИ който ограби родителите им, ТОЙ говори за закрила!

    08:57 29.09.2025

  • 8 Пич

    16 0 Отговор
    Макар Пеевски да е яхнал вълната на популизма , това е важно ! Когато се говори за деца , вие си представяте обикновено някоя сексуална злоупотреба. Въобще не се сещате че това е превърнато в бизнес , и куп млади момичета се изнасят като проститутки. Дори и да е доброволно , това трябва да бъде пресечено , защото нямат мозък на тези години да вземат такива решения!!!

    Коментиран от #22

    08:58 29.09.2025

  • 9 Шишо

    16 1 Отговор
    ДеВел и грозен бг. юнак.

    08:58 29.09.2025

  • 10 въпрос

    20 0 Отговор
    Защитата на децата на първо място започва с борбата срещу наркотиците. Децата не трябва да имат абсолютно никакъв досег до наркотични вещества, а за това се иска държава, която истински се бори с наркотрафика. Не може в училищата да се продават наркотици, а полицията да бездейства, защото това означава, че държава няма, а наркотрафикът е контролиран от най-високото ниво на управление. Пеевски, кажи какво ще правим с наркотиците?

    08:59 29.09.2025

  • 11 Нова Сорос ТВ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Вчера видя ли онази натокана бабичка от Америка за БГ?

    Коментиран от #41

    09:00 29.09.2025

  • 12 Георги

    18 0 Отговор
    медиите трябва да са наясно, че те са на практика медийни партьори на шиши и нн. Публикуват му само популистките изказвания и нито дума повече. Вие ще сте съучастници в завземането на официалната власт от това туловище.

    09:01 29.09.2025

  • 13 Кой е представител

    21 0 Отговор
    На държавата? Този на снимката ли?
    Да ни помогне Бог!!!! Доста сме зле...

    09:01 29.09.2025

  • 14 Други са шопара

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Ценностите!
    Прилича на пещерен човек!

    09:01 29.09.2025

  • 15 Минувач

    20 2 Отговор
    Не е истина един престъпник да излиза в медиите и да ни учи и призовава за добродетели … жалки избиратели и оттам жалка държава . Мислете българи и излезте и гласувайте !

    09:02 29.09.2025

  • 16 Така е, но ти и още 3-4 разсипахте,

    13 0 Отговор
    окрадохте, дерибействате и подаряватв националния интерес на Великите сили.
    Ти, Пеевски и твоите лъкеи сте за затвор, не за интервю и цитиране от медиите. Ти, Пеевски толкова злини си сторил, равняващи се на геноцид над България и българите. Народе, тоя и неговите подобни докога ще ги търпим????????

    09:02 29.09.2025

  • 17 хахаха

    12 0 Отговор
    То и сегашния закон ако се спазва трябва половин милион цигани да са в затвора:)

    Коментиран от #47

    09:04 29.09.2025

  • 18 Весо

    12 0 Отговор
    Мутрите и деребеите управляват от 15г и очаквате същите хора докарали държавата до разруха да оправят нещата ?

    Коментиран от #20

    09:05 29.09.2025

  • 19 Новак

    14 0 Отговор
    Прочетох само до тук: "...Държавата да възпитава младите поколения в дух на морал,.."

    09:07 29.09.2025

  • 20 Уточнение

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Весо":

    От 25, не от 15. От 15 си имат партия и ЦИК.

    09:08 29.09.2025

  • 21 Българин

    12 1 Отговор
    Срамувам се …. Срам и позор България , крадците и криминалните престъпници ви управляват , дерибействат над вас и семействата ви , смачкали са ви заедно с ортаците си от покварената съдебна система и купените и манипулирани медии …Срам , срам !

    Коментиран от #26, #31, #48

    09:09 29.09.2025

  • 22 тц тц

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не е точно така...щом според Европарламента на 12 години могат сами да си сменят пола, значи са способни сами да решават.

    Коментиран от #29

    09:11 29.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Любопитен

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    От коментара ти излиза, че теб други те управляват, но толкова много те е срам да кажеш кои са, че си се писал "Българин", що така бре?

    09:15 29.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Локо Сф1956

    8 0 Отговор
    Пеевски има ли деца, че се е загрижил за децата на България. Като какъв се изявява, пророк, господ или на всяка манджа меродия;

    09:16 29.09.2025

  • 29 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "тц тц":

    Зарежи извратеняците от ЕС !!! В Европарламента вече не е останало нищо човешко ! Невероятно , но чак до степен - нямат усещане за самосъхранение!!!

    09:17 29.09.2025

  • 30 Пешо

    9 1 Отговор
    Ами има цяла куха Държавна агенция за закрила на детето, която не знае защо е създадена и съществува.

    09:17 29.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 миме

    0 3 Отговор
    кое е по-добре,шопарят да се грижи за дечицата или LGBTQ+ либерасите от градската десница?

    09:19 29.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГибМелсън

    4 0 Отговор
    Торбалане,щом толкова ти пука за децата,защо не дадеш малко от твоята охрана от НСО и СОБТ на дечицата?Така или иначе Коледа наближава...

    09:22 29.09.2025

  • 35 Дрън дрън

    3 0 Отговор
    Да, наистина е нужна защита от Подобни на теб и МУТРАТА ОТ БАНКЯ индивиди!!!
    МАХНЕТЕ СЕ ОТ НАС И ДЪРЖАВАТА НИ. ПАРАЗИТИ И ПРЕСТЪПНИЦИ ИЗНАСИЛВАЙКИ ВСЕКИДНЕВНО!!!!

    09:24 29.09.2025

  • 36 Ха ха ха ха ха ха

    6 0 Отговор
    Най любимата ми тема: защита на ,,децата" !
    От какво бе ?
    От мечки и извънземни ли ❗
    С тия евро права превърнахте децата в истински малолетни престъпници и психопати !
    Някакви извратени права и абсолютно никакви последствия за действията на келешите за да се стигне до там непълнолетни социопати да рушат имущество на центъра на града докато камерите ги снимат а, а полицаите стоят отстрани като восъчни фигури, вдигат ръце и ломотят ,,ами нищо неможем да направим"
    Евроатлант.изверги !!!

    09:24 29.09.2025

  • 37 Оставка! Не се търпи!

    5 0 Отговор
    2015 г. 16 милиарда заеми.
    2025 г. 20 милиарда заеми.
    Или от 50 милиарда лева държавни заеми, 36 милиарда лева са на ГЕРБ, СДС, ДПС кабинети.
    10 милиарда дадени от ЕС за води, вода няма 14 години управление ГЕРБ, СДС, ДПС.
    ИТН и ДПС управляват Топлофикация, заради безводие в Дружба подават жалби,
    срещу кого, срещу себе си?
    6 милиона кубически метра загуби на вода в Дружба за една година, според Р. Овчаров..
    Умишлено фалираха Булгаргаз, заради посредници.
    Плевен безводие, заради неправилно езградена инфраструктура на Южен Поток и др..
    Отделно от 50 милиарда заеми, заради които унишожиха Валутен Борд и Лев.
    Минус 64 милиарда лева от неизгодни договори, загуби доставки евтини
    евтини газ, петрол, ток, въвеждане еврошийт, лихви по заеми.
    От 2020 до 2025 г.
    Увеличиха банкови такси с 200%.
    Увеличиха административни такси с 150%.
    СОС си увеличиха заплатите с 300%.
    Увеличиха бюджетни заплати със 100%.
    Безводие. Пожари.
    За десерт, според КС 46% нарушения в 2000 секции.
    Вместо да проверят останалите 9000 секции и касират изборите.
    Те управляват, излъчват кабинети, унищожават Валутен Борд, теглят безобразни заеми с чудовищни лихви.
    Унищожават Референдуми.
    Причиняван Безводие и пожари. Фалират печеливши сектори. Чудовищна инфлация и повишение на цени.
    Насилствена цифровизация, отказ Кеш в КАТ, Паспортна служба, НАП.
    Австрия и Унгария вписаха право на Кеш в Конституцията.
    Накрая в "коалиция на желаещите", без Решение на НС.
    Чудовищно управление

    09:24 29.09.2025

  • 38 Дядо Гъдю

    3 2 Отговор
    Ето ви нагледен пример за децата как изглежда един морален , отговорен и уважителен към другите представител.

    09:25 29.09.2025

  • 39 От НЕзащитените съм

    6 0 Отговор
    За кои деца става въпрос ?
    Ония дето жулят марихуана и ходят да залагат в ефбет ли ?
    Или за съученичките им на по 15 дето се возят в разни чичовски коли.
    Та от кое ги защитавате точно ,че така и не разбрах ?

    09:27 29.09.2025

  • 40 Емигрант

    4 0 Отговор
    Невероятни политически изкази на престъпници обявени за такива от държави със най-силните разузнавания могат да се чуят и прочетат само в България, държавата на корупцията с имунитет и защита от правосъдието със закони и нормативи ! Ето ви пример как един обявен от тези разузнавания за корупционер с висок "рейтинг" на такъв имсъс забрана за влизане на територията на тези държави застава пред микрофоните на платените от него нищожества и будалка ОПРОСТАЧЕНОТО население с важни и нерешими проблеми на тази мафиотска територия ! Радвайте му се нещастници, той е ще ви "спаси"от това да не видите никога доброто !

    09:29 29.09.2025

  • 41 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нова Сорос ТВ":

    Не,защото то 15-20 години не гледам български телевизии - гледането им е опасно както за психическото здраве на хората,така и за умственото им развитие.

    09:30 29.09.2025

  • 42 Този ли

    4 0 Отговор
    С агресията си и хамалски език, този ли се е загрижил за децата?

    09:30 29.09.2025

  • 43 Еййй....

    4 0 Отговор
    Тоя обаче егати мутрата на доказан престъпник има.
    Евала !
    То чак нереално изглежда.
    Такъв само заради мордата която носи е с 20 години отгоре в затвора от всичко останало.

    09:30 29.09.2025

  • 44 Буха ха

    4 0 Отговор
    Делян Славчов Пеевски се наложи като духовния водач на България. Срам и позор

    09:31 29.09.2025

  • 45 МОРАЛИСТИ

    1 0 Отговор
    А кой ще накаже майките които си ги изхвърлят на бащите и на социалните да ги гледат в социални домове защото са хванали някой дебел мастит застаряващ милионер да им прави джуки и цици?

    09:33 29.09.2025

  • 46 Мчи как бе !

    3 1 Отговор
    Защитавайте малките соросоиди !
    Те са стабилното решение към сигурният упадък на обществото.

    09:34 29.09.2025

  • 47 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "хахаха":

    Aa бако не закачай грам гласоподавателите на ГЕРБ и Шиши!

    09:35 29.09.2025

  • 48 хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Ти па що се срамуваш, нали нас ни управляват, а не теб:))) С това "ви" и "вас" ми се чини, че чистиш тоалетните на някой средно заможен сириец в Германистан:)

    Коментиран от #53, #54

    09:35 29.09.2025

  • 49 От къде ти идват мислите

    3 0 Отговор
    Полицаи говорят в главата на Пеевски - суб говорител с звуци докато спи!

    09:35 29.09.2025

  • 50 Ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вземи се...":

    И като се обръсне какво ?
    Ще мяза вече на обръснат слонски заднк

    09:36 29.09.2025

  • 51 Гост

    2 0 Отговор
    🐷-то дава ли си сметка, че всичкото му илекторат или поне на 90 процента от махалите до 16 години вече имат по 2, че някои и по 3 чаавета...
    Сега кво им казва - че били "неосъзнати", с деца и че масово ще ги вкарва в затворите ли.... и ще иска да гласуват за него, срещу 2 кебапчета...

    09:38 29.09.2025

  • 52 Деца вече НЯМА

    3 0 Отговор
    Заради чудовищното ви управление 40 г. на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН, ДБ.
    Същите, които фалирахте България 1997 г., децата и внуците им, сега я доунищожавате ТОТАЛНО.
    Първо дайте безплатна ВОДА на децата, да се изкъпят и пият една студена вода, от чешмата.
    Но чешмяната вода не става за пиене.
    Дайте на Децата ВОДА!
    Цинизъм!

    09:40 29.09.2025

  • 53 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "хахаха":

    Ами срамува се заради такива като теб които доказват, че "българин:" означава просст човек, но как да разбереш това като в главата ти "бръмчат бръмбари", е не разум ?

    09:41 29.09.2025

  • 54 Ако знаеше само,

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "хахаха":

    че този чистач на тоалетни в този "Германистан" получава 3 пъти по-голяма заплата от твоята и живее 1000 пъти по-добър живот от твоя не би драскал тези глупости, но на да знаеш като ти си едно зависимо от НЕЩО от такива като този на снимката без собствени мозъчни клетки за разум !

    09:47 29.09.2025

  • 55 Факт

    1 0 Отговор
    Пеевски, ти грижил ли си се за децата?

    09:51 29.09.2025

  • 56 В Наказателния кодекс

    0 0 Отговор
    Трябва да има квалифициран състав за стига ски поведение на народен изедник!

    09:53 29.09.2025

  • 57 Питам само?!

    1 0 Отговор
    А защита на банките от ограбване на такива като теб?!

    09:54 29.09.2025

  • 58 Мнение

    1 0 Отговор
    Този разплут крадец ограби бъсещето на НАШИТЕ ДЕЦА!!

    09:56 29.09.2025

  • 59 значи се е увеличило това .

    0 0 Отговор
    каква ли е статистиката . на 9 милиона си имаше нормално безаконие . сега на 7 милиона връх на посегателствата . и то кои ги показват за назидание . контрольор, шофьор на градския , поп, даскал , полицай , кандидат депутат . берлускони беше с 17 г. като растат и ги сърби . вейпове, газ, енергиини напитки . 1,5 милиона са малцинства . те се женят на 12 г. явно това води до санкции от ЕК . и сега се вземат мерки .

    09:56 29.09.2025

  • 60 Мдаа

    1 0 Отговор
    Всичко изречено от устата на този измамник и крадец звучи нелепо!

    09:59 29.09.2025

  • 61 Пеевски е лицемер

    1 0 Отговор
    Темата за закрилата на децата от сексуално насилие е изключително чувствителна и важна — и когато се обсъжда от хора с противоречива репутация като Делян Магнитсщи, това предизвиква гняв и съмнение в искреността му.
    Много хора у нас имат сериозни съмнения относно моралното право на Делян Пеевски да говори за морал, ценности и бъдещето на децата, предвид дългогодишните обвинения за корупция, медийно влияние, задкулисие и санкциите по "Магнитски". Това, което за мнозина звучи като грижа за децата, за други е опит за политическо измиване на лице или за отвличане на вниманието от други проблеми.

    10:01 29.09.2025

  • 62 6нтщ5ж

    1 0 Отговор
    Пиарите и медиите на Пеевски работят здраво, за да измият мръсното гнусно лице на този .... ..... .....

    10:03 29.09.2025

  • 63 Пеевски си прави пиар на гърба на децата

    1 0 Отговор
    • Темата сама по себе си – защитата на децата от сексуално насилие е абсолютно наложителна и изисква решителни законодателни и институционални мерки, независимо кой я повдига.
    • Кой я повдига и защо – тук вече идва въпросът за доверието. Ако обществото не вярва на подателя на посланието, дори и правилната кауза може да се компрометира.
    • Истинският ефект от действията – има ли реални законодателни промени, водят ли до подобрение, или всичко остава на ниво изявления и пиар?

    10:04 29.09.2025

