Младите затъват в дългове

29 Септември, 2025 12:44 636 13

Младежката безработица е значително по-висока от общата

Младите затъват в дългове - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възрастовата граница на хората с просрочени задължения в България става все по-ниска, съобщава БНТ.

Хората между 25 и 30-годишна възраст са по-склонни да правят импулсивни разходи, което лесно може да доведе до вземане на заем. Социално-икономическата ситуация при тях обаче невинаги е благоприятна за поемане на дълг. Достъпът до кредити често пъти е лесен, а същевременно доходите може да са нестабилни - временна работа, сезонна, нискоквалифициран труд, отделно имат разходи за образование, а също и усещането, че може да разчитат на родителите си и не на последно място - желанието да не изостават от връстниците си.

Данните обаче показват, че младежката безработица е значително по-висока от общата. В България експертите, често посочват колко рекордно ниска е - 5.3%, но много младежи у нас и в Европа не работят, не учат. Европейският съюз работи в посока преодоляване на младежката задлъжнялост - това се случва именно с намаляване на дела на младежката безработица със средства от Европейския социален фонд плюс, за да се създадат възможности за работа, образование, стаж.

По данни на Евростат за 2024 г., но публикувани това лято, показват, че делът на младите живеещи в условия на тежки материални и социални лишения е най-висок у нас, в Румъния и Гърция. В 10 страни (Хърватия, Словения, Полша, Естония, Люксембург, Чехия, Латвия, Кипър, Ирландия, Португалия) този процент е под 3.

За същия период общия процент на младите хора между 15 и 29 години, изложени на риск от бедност или социално изключване е бил 24,1% - с 3,1 процентни пункта по-високо от този за цялото население (21,0%).

Има две-три неща, които са задължителни, независимо от възрастта що се отнася до планиране на бюджета. Увеличете доходите - ако печелите повече, ще изплатите дълговете си, ако имате такива, или въобще няма да се налага да използвате заеми. Следете разходите и съставяйте бюджет. Може да се използват приложения за тази цел. Контролирайте разходите си, независимо от приходите. Отлагайте покупки, които не са жизнено важни. Спестявайте за по-големи разходи, вместо парите да изтичат за вероятно нужни, но по-дребни покупки. Финансовата грамотност е много важна - четете повече за това как да управляваме средствата и активите си. Ако имате повече от два заема - обединете ги.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 5 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Ами и те искат всичко да имат без да работят, както са мутро-комунистическите отрочето, родени след вътрешнопартийният преврат на
    БКП 1989 г и сътворили не демокрация, а ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ

    12:51 29.09.2025

  • 6 Киро Брейка

    1 1 Отговор
    Сина ми си взе апартамент на изплащане в квартал Дружба, София.

    12:53 29.09.2025

  • 7 Киро Брейка

    1 2 Отговор
    Теглети кредити и купувайти апартаменти в Софията.

    12:54 29.09.2025

  • 8 Образователната ни система

    2 0 Отговор
    ги учи на глупости и те излизат от нея неспособни да се справят с живота.
    Системата трябва да отговаря на съвременните тенденции и реалности.
    Трябва да има едно елементарно обучение по лични финанси, както и как да се представят на интервю за работа.
    Нужни са реални неща от живота, а не кворум от часове за учителите.

    12:55 29.09.2025

  • 9 Ами

    4 0 Отговор
    Трябват им за дрога и други такива неща

    12:55 29.09.2025

  • 10 провинциалист

    2 1 Отговор
    Е то нали това е целта на съвременната икономика? И за по-сигурно да плюем по комунизма, да не би някой да се замисли дали пък да не откаже някой кредит.

    Коментиран от #11

    13:00 29.09.2025

  • 11 "другарю"

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Комунизма не е за плюенето по него, а единствено за ХРА чене !!!

    Коментиран от #13

    13:04 29.09.2025

  • 12 604

    0 0 Отговор
    Добре че Тодор ви раздази жилищъ че сигъ щяхте да сти по кушовити..люмпини плюнчувци...

    13:06 29.09.2025

  • 13 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от ""другарю"":

    Нали се сещаш, че на фона на всеобщото и дългогодишно ХРА чене, никой от активните борци не се сети да иде да по ХРА чи в някой кибуц в Израел, където е най-близкият до нас комунизъм и в момента, и за последните 70-80 години. Сигурен съм, че даже не знаеш какво е кибуц.

    13:09 29.09.2025

