Иван Хиновски с мрачна прогноза: "Топлофикация" е черна кутия! Няма изход!

Какво е решението на проблема? Знаем за скандала, за ремонта, който се готви за "Дружба" в петък. Разбираме, че е обявена среща в Столична община. Разговор с цел да се намери изход от ситуацията. Това каза водещата на "Още от деня" Поли Златарева в сегмент от интервюто си с енергийния експерт Иван Хиновски.

Думите, които той успя да намери, за да обобщи в резюме създалата се ситуация, бяха: "Няма изход. Разбирате ли"?

"Не, не разбирам", удивено му отвърна тя.

Хиновски обясни: "Топлофикация" е черна кутия. Говори се само за пари и дългове. Никой не говори, че там има някакви уникални черни дупки. Нашата топлофикация е единствената, която изгаря природен газ, за да топли вода. Много пъти сме казвали: трябва да се направят едни предмодули, газови турбини, с които част от газа, преди да отиде в тези водогрейни кутии, да се използва за производство на електроенергия".

Това е принципът на когенерацията (или комбинирано производство на топлина и електричество).

"Топлофикация" няма грам планове за производство на топлоенергия от възобновяеми източници, което ще свали себестойността. "Топлофикация" има възможност да използва други горива: т.нар. bio oil. България може да дава на половин цена от себестойността, с 30% по-ниски емисии. Нищо не се прави. Няма инженерно мислене. Дружеството се управлява от юристи и икономисти", обобщи проблематиката енергийният експерт.

Накратко: според Хиновски, "Топлофикация" има потенциала да произвежда по-евтина и по-екологична топлинна енергия, но възможностите на дружеството са блокирани от управленската структура и липсата на техническо/инженерно мислене.

"Три групи дейности се миксират. Не е ясно коя е печеливша, коя - губеща. Предлагаме да отделят топлопроизводството, защото оттам идват големите разходи. Да реализират конкуренция. Два ТЕЦ-а (топлоелектроцентрали) и 4 ОЦ-та общински централи или отоплителни централи)- колкото поискат, толкова им се дава. Направете конкуренция. Вкарайте външен производител на енергия.

Идеята на Хиновски сякаш не звучи толкова сложна за реализация: разделяне на дейностите и пазарна конкуренция, за да се оптимизират разходите и да се увеличи ефективността на топлоснабдяването.

"Имаше възможност - нищо не направиха", заяви на свой ред колегата му енергиен експерт Еленко Божков.

"В условията на управление от финансисти и икономисти има такива страни финансови злоупотреби", съзря иронията той.

Еленко Божков съобщи и за съмнителна практика при купуването на емисии за „Топлофикация-София“, която води до загуби за компанията. Нещо, което е посочил в свой доклад още през 2021 г., но се е изгубило в небитието.

Става дума за ясна схема на спекулация с емисии, при която посредник печели, а „Топлофикация“ губи пари:

„Топлофикация“ трябва да купува квоти за въглеродни емисии, за да може да работи легално. Вместо да купува директно на пазарни цени, една фирма първо купува тези квоти и след това ги продава на „Топлофикация-София“ на по-висока цена.

Следствие – „Топлофикация-София“ плаща повече от необходимото, което води до загуби за компанията.

Печалбата за посредника – фирмата, която посредничи, реализира голяма печалба – около 20 милиона лева, докато „Топлофикация“ губи.