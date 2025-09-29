Иван Хиновски с мрачна прогноза: "Топлофикация" е черна кутия! Няма изход!

Какво е решението на проблема? Знаем за скандала, за ремонта, който се готви за "Дружба" в петък. Разбираме, че е обявена среща в Столична община. Разговор с цел да се намери изход от ситуацията. Това каза водещата на "Още от деня" Поли Златарева в сегмент от интервюто си с енергийния експерт Иван Хиновски.
Думите, които той успя да намери, за да обобщи в резюме създалата се ситуация, бяха: "Няма изход. Разбирате ли"?
"Не, не разбирам", удивено му отвърна тя.
Хиновски обясни: "Топлофикация" е черна кутия. Говори се само за пари и дългове. Никой не говори, че там има някакви уникални черни дупки. Нашата топлофикация е единствената, която изгаря природен газ, за да топли вода. Много пъти сме казвали: трябва да се направят едни предмодули, газови турбини, с които част от газа, преди да отиде в тези водогрейни кутии, да се използва за производство на електроенергия".
Това е принципът на когенерацията (или комбинирано производство на топлина и електричество).
"Топлофикация" няма грам планове за производство на топлоенергия от възобновяеми източници, което ще свали себестойността. "Топлофикация" има възможност да използва други горива: т.нар. bio oil. България може да дава на половин цена от себестойността, с 30% по-ниски емисии. Нищо не се прави. Няма инженерно мислене. Дружеството се управлява от юристи и икономисти", обобщи проблематиката енергийният експерт.
Накратко: според Хиновски, "Топлофикация" има потенциала да произвежда по-евтина и по-екологична топлинна енергия, но възможностите на дружеството са блокирани от управленската структура и липсата на техническо/инженерно мислене.
"Три групи дейности се миксират. Не е ясно коя е печеливша, коя - губеща. Предлагаме да отделят топлопроизводството, защото оттам идват големите разходи. Да реализират конкуренция. Два ТЕЦ-а (топлоелектроцентрали) и 4 ОЦ-та общински централи или отоплителни централи)- колкото поискат, толкова им се дава. Направете конкуренция. Вкарайте външен производител на енергия.
Идеята на Хиновски сякаш не звучи толкова сложна за реализация: разделяне на дейностите и пазарна конкуренция, за да се оптимизират разходите и да се увеличи ефективността на топлоснабдяването.
"Имаше възможност - нищо не направиха", заяви на свой ред колегата му енергиен експерт Еленко Божков.
"В условията на управление от финансисти и икономисти има такива страни финансови злоупотреби", съзря иронията той.
Еленко Божков съобщи и за съмнителна практика при купуването на емисии за „Топлофикация-София“, която води до загуби за компанията. Нещо, което е посочил в свой доклад още през 2021 г., но се е изгубило в небитието.
Става дума за ясна схема на спекулация с емисии, при която посредник печели, а „Топлофикация“ губи пари:
„Топлофикация“ трябва да купува квоти за въглеродни емисии, за да може да работи легално. Вместо да купува директно на пазарни цени, една фирма първо купува тези квоти и след това ги продава на „Топлофикация-София“ на по-висока цена.
Следствие – „Топлофикация-София“ плаща повече от необходимото, което води до загуби за компанията.
Печалбата за посредника – фирмата, която посредничи, реализира голяма печалба – около 20 милиона лева, докато „Топлофикация“ губи.
1 няма държава
21:16 29.09.2025
2 Тити
21:22 29.09.2025
3 гост
Ц.Нихр. бивш шеф
Кой направи задължетелни топлиннтие счетоводители.
Као в закона е заложено че и топфикациите могат да водят счетоводство.
Но храним паразитни фирми..
нещо като всички ДЗПО
втора пенсия
хем частно хем на загуба
Коментиран от #12
21:26 29.09.2025
4 Анджо
Много се краде и другото не се инвестира в нови технологии. Колко неща са измислили Българите и то основни и да не можем да се справим този проблем. Продаваме патенти и после другите фирми правят чудеса. Едно време през комунизма има изобретатели които не има даваха да се развиват , защото не го признаваха за негово изобретение а го набутваха на някой псевдо професор.
Коментиран от #7
21:27 29.09.2025
5 питам от четвърт век
21:28 29.09.2025
6 Ам чи
21:35 29.09.2025
7 Даа
До коментар #4 от "Анджо":В цял свят се крадът технологии ,тук се крадът пари
21:36 29.09.2025
8 явеявеевя
Сега пък - ще успеят да докарат топлофЕкация до фалит.... 35 години демокрация.
21:36 29.09.2025
9 Пешо Волгата - 4 хилядник
21:49 29.09.2025
10 Вальо
22:00 29.09.2025
11 Грег
22:10 29.09.2025
12 Кочо
До коментар #3 от "гост":Той не говори за топлинните счетоводители, при мен те удържат по 1,5 лв на месец. Говори за посредници при закупуване на въглеродни квоти, това е друго, и аз не знаех, че има такива посредници, но сигурно са роднини на шефовете
22:18 29.09.2025