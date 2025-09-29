Новини
Иван Хиновски с мрачна прогноза: "Топлофикация" е черна кутия! Няма изход!

29 Септември, 2025

Печалбата за посредника – фирмата, която посредничи, реализира голяма печалба – около 20 милиона лева, докато „Топлофикация“ губи

Какво е решението на проблема? Знаем за скандала, за ремонта, който се готви за "Дружба" в петък. Разбираме, че е обявена среща в Столична община. Разговор с цел да се намери изход от ситуацията. Това каза водещата на "Още от деня" Поли Златарева в сегмент от интервюто си с енергийния експерт Иван Хиновски.

Думите, които той успя да намери, за да обобщи в резюме създалата се ситуация, бяха: "Няма изход. Разбирате ли"?

"Не, не разбирам", удивено му отвърна тя.

Хиновски обясни: "Топлофикация" е черна кутия. Говори се само за пари и дългове. Никой не говори, че там има някакви уникални черни дупки. Нашата топлофикация е единствената, която изгаря природен газ, за да топли вода. Много пъти сме казвали: трябва да се направят едни предмодули, газови турбини, с които част от газа, преди да отиде в тези водогрейни кутии, да се използва за производство на електроенергия".

Това е принципът на когенерацията (или комбинирано производство на топлина и електричество).

"Топлофикация" няма грам планове за производство на топлоенергия от възобновяеми източници, което ще свали себестойността. "Топлофикация" има възможност да използва други горива: т.нар. bio oil. България може да дава на половин цена от себестойността, с 30% по-ниски емисии. Нищо не се прави. Няма инженерно мислене. Дружеството се управлява от юристи и икономисти", обобщи проблематиката енергийният експерт.

Накратко: според Хиновски, "Топлофикация" има потенциала да произвежда по-евтина и по-екологична топлинна енергия, но възможностите на дружеството са блокирани от управленската структура и липсата на техническо/инженерно мислене.

"Три групи дейности се миксират. Не е ясно коя е печеливша, коя - губеща. Предлагаме да отделят топлопроизводството, защото оттам идват големите разходи. Да реализират конкуренция. Два ТЕЦ-а (топлоелектроцентрали) и 4 ОЦ-та общински централи или отоплителни централи)- колкото поискат, толкова им се дава. Направете конкуренция. Вкарайте външен производител на енергия.

Идеята на Хиновски сякаш не звучи толкова сложна за реализация: разделяне на дейностите и пазарна конкуренция, за да се оптимизират разходите и да се увеличи ефективността на топлоснабдяването.

"Имаше възможност - нищо не направиха", заяви на свой ред колегата му енергиен експерт Еленко Божков.

"В условията на управление от финансисти и икономисти има такива страни финансови злоупотреби", съзря иронията той.

Еленко Божков съобщи и за съмнителна практика при купуването на емисии за „Топлофикация-София“, която води до загуби за компанията. Нещо, което е посочил в свой доклад още през 2021 г., но се е изгубило в небитието.

Става дума за ясна схема на спекулация с емисии, при която посредник печели, а „Топлофикация“ губи пари:

„Топлофикация“ трябва да купува квоти за въглеродни емисии, за да може да работи легално. Вместо да купува директно на пазарни цени, една фирма първо купува тези квоти и след това ги продава на „Топлофикация-София“ на по-висока цена.

Следствие – „Топлофикация-София“ плаща повече от необходимото, което води до загуби за компанията.

Печалбата за посредника – фирмата, която посредничи, реализира голяма печалба – около 20 милиона лева, докато „Топлофикация“ губи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    11 0 Отговор
    Там на клона са се накачили много ,и грабят като за световно !!!

    21:16 29.09.2025

  • 2 Тити

    7 2 Отговор
    До сега топлофикация можеше да изгради фотоволтаичен парк даже имат място за това.

    21:22 29.09.2025

  • 3 гост

    4 0 Отговор
    Кой направи първата хранилка на толинен счетоводител.
    Ц.Нихр. бивш шеф
    Кой направи задължетелни топлиннтие счетоводители.
    Као в закона е заложено че и топфикациите могат да водят счетоводство.
    Но храним паразитни фирми..

    нещо като всички ДЗПО
    втора пенсия
    хем частно хем на загуба

    Коментиран от #12

    21:26 29.09.2025

  • 4 Анджо

    3 0 Отговор
    В цял свят се крадът технологии, как така никой не отиде да научи как работят другите и да се намери най рационалният начин. В Люлин навремето беше най модерната и захранваше с топло и даже Обеля. Тези два квартала са 300хиляди народ и да си на загуба.
    Много се краде и другото не се инвестира в нови технологии. Колко неща са измислили Българите и то основни и да не можем да се справим този проблем. Продаваме патенти и после другите фирми правят чудеса. Едно време през комунизма има изобретатели които не има даваха да се развиват , защото не го признаваха за негово изобретение а го набутваха на някой псевдо професор.

    Коментиран от #7

    21:27 29.09.2025

  • 5 питам от четвърт век

    3 0 Отговор
    Защо нямаме индивидуални договори за тази натрапена услуга.

    21:28 29.09.2025

  • 6 Ам чи

    2 0 Отговор
    То цяла българия е една черна дупка

    21:35 29.09.2025

  • 7 Даа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    В цял свят се крадът технологии ,тук се крадът пари

    21:36 29.09.2025

  • 8 явеявеевя

    1 1 Отговор
    По времето на лощия комунизъм - парното и централното подаване на топла вода бяха едно от най-най-евтините неща. После - извежнъж станаха лукс, и започна с простотиите - "пллзваш не ползваш - ще плащаш".
    Сега пък - ще успеят да докарат топлофЕкация до фалит.... 35 години демокрация.

    21:36 29.09.2025

  • 9 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 1 Отговор
    Топлофикация е комунделска мафиотска схема, за обирането на гражданите. И самата идея за "посредник" е също пример за комунделска корупционна схема. В Топлофикация са се намърдали е дни дърти комуняги и техните синчета, които от десетилетия обират българите. Там не са правени вложения никога- само източване. Какви "когенерации", какви "ВЕИ" и прочие глупости дрънка този.

    21:49 29.09.2025

  • 10 Вальо

    0 0 Отговор
    Аз съм на топло

    22:00 29.09.2025

  • 11 Грег

    0 0 Отговор
    Явно краят наближава, но алтернативата не е налична

    22:10 29.09.2025

  • 12 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Той не говори за топлинните счетоводители, при мен те удържат по 1,5 лв на месец. Говори за посредници при закупуване на въглеродни квоти, това е друго, и аз не знаех, че има такива посредници, но сигурно са роднини на шефовете

    22:18 29.09.2025

