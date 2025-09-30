Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София

Поредно заседание по делото за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София през 2022 година, когато загина френски турист. Подсъдим за смъртта му е шофьорът Димитър Любенов, обобщи "Нова телевизия".
Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.
Обвиненият за катастрофата със загинал французин на Околовръстното натиснал спирачката по-малко от секунда преди удара.
При зверския удар пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.
1 бай Бай
Едно време какви французи имаше..
08:27 30.09.2025
2 тортиля
08:28 30.09.2025
3 и това след три години
Бубето дали не е върната в системата отново.
Ма нема кой да каже
08:28 30.09.2025
4 мъкаааа
08:31 30.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кит
Ниво!
Коментиран от #8
08:32 30.09.2025
7 Гост
08:33 30.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Кит":МИСИРКА, сър😉
08:39 30.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
СЪЗНАТЕЛНО УБИЙСТВО ❗
Т.е. когато няма умисъл за извършване на убийство, но деецът СЪЗНАТЕЛНО и УМИШЛЕНО е нарушил един или повече закони съзнавайки, че може да застраши живота на други лица ❗
08:44 30.09.2025
10 123456
08:56 30.09.2025
11 как е оцелял
08:58 30.09.2025