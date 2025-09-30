Новини
Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София
Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София

30 Септември, 2025 08:24

Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта

Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Поредно заседание по делото за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София през 2022 година, когато загина френски турист. Подсъдим за смъртта му е шофьорът Димитър Любенов, обобщи "Нова телевизия".

Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.

Обвиненият за катастрофата със загинал французин на Околовръстното натиснал спирачката по-малко от секунда преди удара.

При зверския удар пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    2 8 Отговор
    Ама истински французин ли бил или новофранцузин?
    Едно време какви французи имаше..

    08:27 30.09.2025

  • 2 тортиля

    6 0 Отговор
    Как ще го гледат- под лупа,с микроскоп или от разстояние? Може да го гледат и на екран,както гледахме волейбола в центъра на града.

    08:28 30.09.2025

  • 3 и това след три години

    8 0 Отговор
    А за Бубето - тишина.

    Бубето дали не е върната в системата отново.

    Ма нема кой да каже

    08:28 30.09.2025

  • 4 мъкаааа

    2 1 Отговор
    А делото за смъртта на Сияна кога....?

    08:31 30.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кит

    10 1 Отговор
    Заглавието на Мара Граматик за пореден път кърти, след него тъпопитаещите с охота приемат, че загиналият французин е вилнял дрогиран по околовръстното, а не неговият убиец.
    Ниво!

    Коментиран от #8

    08:32 30.09.2025

  • 7 Гост

    8 1 Отговор
    Във Франция тоя щеше да си лежи до живот, ама тука, за огромно съжаление, тия б"ок"лу"ци са най-толерирани и срещу дребна сума ще е на свобода след няколко месеца. Просто катастрофата се е случила на грешното географско местоположение

    08:33 30.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кит":

    МИСИРКА, сър😉

    08:39 30.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Трябва да се въведе категория
    СЪЗНАТЕЛНО УБИЙСТВО ❗
    Т.е. когато няма умисъл за извършване на убийство, но деецът СЪЗНАТЕЛНО и УМИШЛЕНО е нарушил един или повече закони съзнавайки, че може да застраши живота на други лица ❗

    08:44 30.09.2025

  • 10 123456

    5 0 Отговор
    Е, къде се юрнахте сега да бързате ! То беше само преди 2-3 години , забавете го още 7-8 години и то ще се позабрави ! Ей тва е правосъдие - след 100г викат на разпит втория свидетел .... примерно !

    08:56 30.09.2025

  • 11 как е оцелял

    2 0 Отговор
    има поговорка . пяния господ го пази . каскадьор не може с 180 да се забие в малка кола и да му няма нищо . ще му дадат 20 години . пян, дрогиран , подкупи дал , ескортирали го кат семерджиев . демокрация . а в ииааа 2 с 90 бона . значи и другите са се омазали с евра и левове . и това е кръгът от съучастници . жертвата , ескорта , иааа, и този бандит . мерки , мерки а се тряснал с 180 . не е за вярване .

    08:58 30.09.2025

