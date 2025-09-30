Слави Трифонов изригна срещу поговорките „Преклонена главица сабя не я сече“ и „Никой не е по-голям от хляба“

Не знам дали сте забелязали, но отвсякъде дъни една реклама, която използва българската поговорка: „Никой не е по-голям от хляба.” Нямам представа кой пише рекламите и конкретно дали тоя, който е написал тази, е българин. Но, ще ви кажа следното: българският народ е много мъдър. Наистина. Той е преживял изумителни препятствия, създал е много мъдрости и поговорки, но има две, които според мен са срамни и хич не ни отиват.
Това коментира във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Едната е: „Преклонена главица сабя не я сече“, а другата: „Никой не е по-голям от хляба“. Ако Ботев и Левски слушаха тези поговорки и се съобразяваха с тях, единият щеше да си остане даскал в Калофер, а другият – послушник в Сопотския манастир. Двамата щяха да са с преклонени главици, щяха да чупят залци от току-що изпечения хляб и щяха кротко да носят турски имена. И сигурно и ние щяхме да сме още роби – с наведени глави, тъпчещи се с хляб.
Мисля, че човек трябва да върви с гордо изправена глава и, ако се наложи, да гладува и да воюва за свободата си и за принципите си.
И нашата история го показва. А тези две поговорки? Тях трябва просто да подминаваме, а не да ги използваме – най-малко в реклами.
До коментар #1 от "Ториното":Той и сега всеки ден прави крадлив дует с Пеевски и Борисов. Слави, Тиквата и ПееФ пеят заедно в един глас.
До коментар #7 от "Петър":беше и при мутрите ! Както и при всички силни и които са на власт ! Гнусна работа !
Ами нека чете и се скрие някъде по-надълбоко и замълчи засрамен...,ако изобщо му е познато това чувство...!
Има ли някой, който иска фалшивата ви "демокрация" на тая цена?!?
но за втората, "Никой не е по-голям от хляба", изобщо не съм съгласен.
Това е едно уважение към хляба, към храната изобщо,
без тях никаква борба не може да има...
Що ти беше да се хващаш с тая политика...!
Бездарна работа,нали...?!
Непрекъснато показваше лъжите им , а сега си заедно с тях !
Така че остави нашите поговорки , а виж как предаде сам себе си и идеите , с които хората те подкрепиха - против Тиквите и Магнитите !
До коментар #18 от "Бас хващам!":Напротив, след малко ще пуснат ония руски принтер,със "злото зад океана",той му е голям фен
