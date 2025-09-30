Слави Трифонов изригна срещу поговорките „Преклонена главица сабя не я сече“ и „Никой не е по-голям от хляба“

Не знам дали сте забелязали, но отвсякъде дъни една реклама, която използва българската поговорка: „Никой не е по-голям от хляба.” Нямам представа кой пише рекламите и конкретно дали тоя, който е написал тази, е българин. Но, ще ви кажа следното: българският народ е много мъдър. Наистина. Той е преживял изумителни препятствия, създал е много мъдрости и поговорки, но има две, които според мен са срамни и хич не ни отиват.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Едната е: „Преклонена главица сабя не я сече“, а другата: „Никой не е по-голям от хляба“. Ако Ботев и Левски слушаха тези поговорки и се съобразяваха с тях, единият щеше да си остане даскал в Калофер, а другият – послушник в Сопотския манастир. Двамата щяха да са с преклонени главици, щяха да чупят залци от току-що изпечения хляб и щяха кротко да носят турски имена. И сигурно и ние щяхме да сме още роби – с наведени глави, тъпчещи се с хляб.

Мисля, че човек трябва да върви с гордо изправена глава и, ако се наложи, да гладува и да воюва за свободата си и за принципите си.

И нашата история го показва. А тези две поговорки? Тях трябва просто да подминаваме, а не да ги използваме – най-малко в реклами.