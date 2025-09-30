Новини
Слави Трифонов изригна срещу поговорките „Преклонена главица сабя не я сече“ и „Никой не е по-голям от хляба“

30 Септември, 2025 07:13

Ако Ботев и Левски слушаха тези поговорки и се съобразяваха с тях, единият щеше да си остане даскал в Калофер, а другият – послушник в Сопотския манастир

Слави Трифонов изригна срещу поговорките „Преклонена главица сабя не я сече“ и „Никой не е по-голям от хляба“ - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Не знам дали сте забелязали, но отвсякъде дъни една реклама, която използва българската поговорка: „Никой не е по-голям от хляба.” Нямам представа кой пише рекламите и конкретно дали тоя, който е написал тази, е българин. Но, ще ви кажа следното: българският народ е много мъдър. Наистина. Той е преживял изумителни препятствия, създал е много мъдрости и поговорки, но има две, които според мен са срамни и хич не ни отиват.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Едната е: „Преклонена главица сабя не я сече“, а другата: „Никой не е по-голям от хляба“. Ако Ботев и Левски слушаха тези поговорки и се съобразяваха с тях, единият щеше да си остане даскал в Калофер, а другият – послушник в Сопотския манастир. Двамата щяха да са с преклонени главици, щяха да чупят залци от току-що изпечения хляб и щяха кротко да носят турски имена. И сигурно и ние щяхме да сме още роби – с наведени глави, тъпчещи се с хляб.

Мисля, че човек трябва да върви с гордо изправена глава и, ако се наложи, да гладува и да воюва за свободата си и за принципите си.

И нашата история го показва. А тези две поговорки? Тях трябва просто да подминаваме, а не да ги използваме – най-малко в реклами.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ториното

    40 3 Отговор
    Слави скоро ще правиш ли чалга дует с Цвети Пеевска?

    Коментиран от #4

    07:15 30.09.2025

  • 2 Ех Слави, Слави!

    46 1 Отговор
    А смееш ли да изригнеш срещу двете Мазни и Охранени парчета?! Слушкаш ги и папкаш, слушкаш и папкаш. А те и тяхното пеевско-герберско правителство теглят кредит след кредит, милиард след милиард, пълнят си банковите сметки, а нашите деца ще връщат тези огромни кредити, без да са получили и цент от тях.

    07:17 30.09.2025

  • 3 Гост

    26 1 Отговор
    Тоя предател ... Се появява, защото ще има избори, сваля изява на Корнелия също е с логото на партията й и пише за кого да гласуваш, досега нямаше гъг от тях

    07:18 30.09.2025

  • 4 Ще те допълня

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ториното":

    Той и сега всеки ден прави крадлив дует с Пеевски и Борисов. Слави, Тиквата и ПееФ пеят заедно в един глас.

    07:20 30.09.2025

  • 5 Джо

    25 1 Отговор
    Ако Те бяха сега,Славун щеше да е мизерен овчар.

    07:20 30.09.2025

  • 6 А ПОГОВОРКАТА

    25 1 Отговор
    ПРЕДАТЕЛЯ СИ Е ПРЕДАТАЕЛ пасва ли му на Слави?

    07:23 30.09.2025

  • 7 Петър

    31 1 Отговор
    Ти правиш същото като в поговорката. Прекланяш главица пред Пеевски, за да ядеш хляб!

    Коментиран от #11

    07:24 30.09.2025

  • 8 Тиквеник

    25 1 Отговор
    Няма срам , колко пари ти трябват още бе цървул мръсен

    07:24 30.09.2025

  • 9 Жалък

    27 1 Отговор
    Жалък човек си ти Слави, ама много жалък.

    07:25 30.09.2025

  • 10 Папагалски

    16 1 Отговор
    подражава на тълкуване по - старо от него , тоя страхопъзльо !

    07:25 30.09.2025

  • 11 Така

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    беше и при мутрите ! Както и при всички силни и които са на власт ! Гнусна работа !

    07:27 30.09.2025

  • 13 Стъегач

    17 1 Отговор
    Патерицата на мафията говори високопарно, но действа подло и против България. Видяхме, че с техна помощ се отменя презумцията за невинност (е разбира се и БСП), ще се строи небостъргач, т.к. Пеевски така иска, и много други. Ако той, Пеевски, Борисов, българите в ДПС живееха по време на Ботев и Левски, щяха да ги унищожат на момента, къде с предателство, къде лично. Това са тези политици от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, Възраждане - много думи, но основно крадат и действат срещу свободата.

    07:27 30.09.2025

  • 14 Акъл А

    17 1 Отговор
    Лесно се дава акъл с пълен търбух,един предател се помни колкото и един герой !

    07:27 30.09.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 1 Отговор
    Слави , ти си предател! Като не ти е преклонена главицата, какво правиш в правителство, подкрепяно от Пеевски?

    07:28 30.09.2025

  • 17 Петьо Петков

    18 1 Отговор
    Стига сте показвали този ИНФАНТИЛ,мафиот.......

    07:30 30.09.2025

  • 18 Бас хващам!

    15 1 Отговор
    Че както и до тук ,пък и после,няма да има нито един положителен коментар за Слави Трифонов...!
    Ами нека чете и се скрие някъде по-надълбоко и замълчи засрамен...,ако изобщо му е познато това чувство...!

    Коментиран от #32

    07:30 30.09.2025

  • 19 Минувач

    16 1 Отговор
    Минавам само да кажа че Слави не става за нищо

    07:32 30.09.2025

  • 20 Слави

    9 1 Отговор
    Явно не разбира че тези поговорки изразяват народопсихологията на българина а не че са нещо за подражание...просто са фактът. Така и той и неговата партия плътно следват тези поговорки

    07:32 30.09.2025

  • 22 Ухааа

    11 1 Отговор
    А кой се кланя на Тиквун и Шопара? Срам си Славунчо! Народа ти даде властта в ръцете, а ти си наведе капацината да не я отсекат. Стой си в сараите и не давай акъл!

    07:35 30.09.2025

  • 23 Българин

    8 7 Отговор
    Абе много е смел тоя, ама ако се бяхме подчинили на Русия. цените щяха да са три пъти по ниски!
    Има ли някой, който иска фалшивата ви "демокрация" на тая цена?!?

    07:36 30.09.2025

  • 24 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    За първата поговорка съм съгласен, че е СРАМНА и ПОЗОРНА,
    но за втората, "Никой не е по-голям от хляба", изобщо не съм съгласен.
    Това е едно уважение към хляба, към храната изобщо,
    без тях никаква борба не може да има...

    07:37 30.09.2025

  • 26 Ех,Слави!

    10 0 Отговор
    Дип арно си беше да си пееш и свириш чалгите по студиа,стадиони и кръчми...!
    Що ти беше да се хващаш с тая политика...!
    Бездарна работа,нали...?!

    07:38 30.09.2025

  • 27 Киро Шарнира

    7 0 Отговор
    Предател !!!

    07:38 30.09.2025

  • 28 Нашмъркан чалгар

    7 0 Отговор
    Таки пак ти каза кво да кажеш

    07:39 30.09.2025

  • 29 Симитли

    6 0 Отговор
    Тоя е превъртя да коментира Ботев и Левски

    07:39 30.09.2025

  • 30 Как

    6 0 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!

    07:39 30.09.2025

  • 31 фАНТОМасс

    8 0 Отговор
    Човече , не можеш да вървиш ПРЕГЪРНАТ с най-големия престъпник и корумпиран човек Борисов ! Още повече и подкрепян постоянно от другия такъв фактор - Делян !
    Непрекъснато показваше лъжите им , а сега си заедно с тях !
    Така че остави нашите поговорки , а виж как предаде сам себе си и идеите , с които хората те подкрепиха - против Тиквите и Магнитите !

    07:40 30.09.2025

  • 32 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бас хващам!":

    Напротив, след малко ще пуснат ония руски принтер,със "злото зад океана",той му е голям фен

    07:43 30.09.2025

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    Свободата е за това, човек да не моли за хляб с преклонена главица!

    07:44 30.09.2025

  • 34 интересно

    2 0 Отговор
    ми е откъде Слави има половин милион в брой. Кой му плаща кеш при положение, че плащането в брой над 10000 лв. е забранено от закона от 2011 г.? И не е само той, един куп политици са декларира огромни суми, които пазят в брой, при това политици, които през целия си живот са били на държавна заплата, която се превежда по банков път. За какво са ни един куп закони и един куп служби, които трябва да следят за произхода на такива големи суми. Всеки нормален български гражданин при покупка на имот и при внасяне на пари в брой в банката, попълва декларация за произхода им, а политиците ни никой не ги пита как се замогнаха толкова необяснимо.

    07:45 30.09.2025

  • 35 СЛАВЧО

    2 0 Отговор
    Винаги е подражавал на мутрите. Предател и сребролюбец.

    07:46 30.09.2025

  • 37 Гай Турий

    1 1 Отговор
    Дълъг, в Плевен няма да има вода, няма пари за тръби, заради безхаберие и без бъдеще. Кой да подарява на укра, да изнасяме милиарди и подаряваме милиарди на фашистката чума, завзела с преврат старите български земи??! А ти с твоята банда чалгари и неополитици смешници сте също така виновни за това положение. Нищо не разбирате от политика, история и власт, но искате да командвате държава, която и вие превърнахте в щатска колония. Не става, вие сте вън от властта в бъдеще.

    07:47 30.09.2025

