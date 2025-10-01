Времето днес, прогноза за сряда, 1 октомври: Значителна облачност, валежи в Рило-Родопската област

Температурите сутринта ще са между 5° и 10°, малко по-високи по крайбрежието на морето, предаде БНТ.

Максималните ще са от 15°-16° в Западна България до около 23° в югоизточните части от страната, в София – около 16°. Облачността ще е по-често значителна. А след обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. По-сериозни ще са валежите вечерта и през нощта.

По Черноморието облачността ще е променлива, ще е почти без валежи. Ще духа слаб северозападен вятър, около и след обяд ще се ориентира от изток-североизток. Температурите следобед ще са между 16° и 20°. Вълнението на морето ще е слабо, но през нощта ще се усили.

В планините ще е облачно. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра височина - сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, но по най-високите части на Рила и Пирин ще е силен с посока от запад-югозапад.

През нощта срещу четвъртък в западните райони от страната валежите ще са интензивни и значителни. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него ще нахлува студен въздух. В четвъртък и петък валежите ще са повсеместни, интензивни и значителни по количество, а в планините над 1800 метра ще вали сняг. Температурите ще са от 6°-7° в западните до 19°-20° в югоизточните райони и по Черноморието.

В петък валежите ще продължат, в планинските райони в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне под 1000 метра. Ще спрат временно в събота, но пък нова порция ни очаква в неделя. Ще бъде студено за началото на октомври с минимални температури между предимно между 2° и 7° и максимални - между 13° и 18°, в неделя пак ще се повишат с 3-4 градуса.