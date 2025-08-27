Зафиров и Иванов направиха първа копка на водопровод в Самораново

Заради дни като днешния, в който се виждат реалните решения на проблемите, смятам, че това правителство заслужава шанс да изкара пълния си мандат. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на първа копка по проект за рехабилитация на водопроводната мрежа на село Самораново.
Вицепремиерът, заедно с ресорния министър Иван Иванов участва в церемонията по първа копка на проекта за нов водопровод на селото на стойност близо 8,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е девет месеца. Проблемите тук са изстрадани, знам за протестите, за недоволството и справедливите ви искания, заяви Зафиров.
Някои политици се изкушиха да трупат дивиденти с проблемите в Самораново, други потърсиха известност. В тази връзка искам да изкажа удовлетворение към работата на министър Иванов, който решава заварени с години проблеми тихо и без излишни фойерверки, добави той. Вярвам, че в съзнанието на хората остават политиците с решения, а не тези с критиките, посочи Зафиров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
14:13 27.08.2025
2 Пуфи
14:13 27.08.2025
3 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
Тия комуняги съсипаха Родината ни.
14:14 27.08.2025
4 Сталин
Коментиран от #8
14:14 27.08.2025
5 И другаря
14:15 27.08.2025
6 Анонимен
14:16 27.08.2025
7 Сталин
14:17 27.08.2025
8 Браво!
До коментар #4 от "Сталин":Всичко което бай Тошо ни остави, като образование, здравеопазване, сигурност и водоснабдяване, беше унищожено, разграбено и окрадено от синьо-червената мъгла и герберската простотия.
14:19 27.08.2025
9 дядото
Коментиран от #10
14:20 27.08.2025
10 Абе "Факти"...
До коментар #9 от "дядото":... напишете и в коя община се намира това Самораново!!! Ние от Видин, какво трябва да отваряме допълнителен банер да търсим, къде се намира това село!!!
14:24 27.08.2025
11 зрител
14:25 27.08.2025
12 Дядо Боре
14:28 27.08.2025
13 Арменска реклама
14:30 27.08.2025
14 Тома
14:31 27.08.2025
15 Даниел
Ужас!
14:33 27.08.2025
16 Само питам
14:41 27.08.2025