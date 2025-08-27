Новини
Зафиров и Иванов направиха първа копка на водопровод в Самораново

27 Август, 2025

Вярвам, че в съзнанието на хората остават политиците с решения, а не тези с критиките, посочи Зафиров

Зафиров и Иванов направиха първа копка на водопровод в Самораново - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради дни като днешния, в който се виждат реалните решения на проблемите, смятам, че това правителство заслужава шанс да изкара пълния си мандат. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на първа копка по проект за рехабилитация на водопроводната мрежа на село Самораново.

Вицепремиерът, заедно с ресорния министър Иван Иванов участва в церемонията по първа копка на проекта за нов водопровод на селото на стойност близо 8,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е девет месеца. Проблемите тук са изстрадани, знам за протестите, за недоволството и справедливите ви искания, заяви Зафиров.

Някои политици се изкушиха да трупат дивиденти с проблемите в Самораново, други потърсиха известност. В тази връзка искам да изкажа удовлетворение към работата на министър Иванов, който решава заварени с години проблеми тихо и без излишни фойерверки, добави той. Вярвам, че в съзнанието на хората остават политиците с решения, а не тези с критиките, посочи Зафиров.


  • 1 Много

    7 1 Отговор
    лошо знамение !

    14:13 27.08.2025

  • 2 Пуфи

    9 1 Отговор
    Не виждам нито една лопата, само селяни в костюми

    14:13 27.08.2025

  • 3 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    9 1 Отговор
    Това е някакъв кризисен пиар от страна на патеричките на НЕможачите от ГЕРБ Ново начало.
    Тия комуняги съсипаха Родината ни.

    14:14 27.08.2025

  • 4 Сталин

    11 1 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири, напоителни системи помпени станции,залесиха милиони декари гори и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това окрадоха тръбите и изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожара на къщите си

    Коментиран от #8

    14:14 27.08.2025

  • 5 И другаря

    7 0 Отговор
    Завирков се изтипосал до Свещеника , голям "християнин" .

    14:15 27.08.2025

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Аааааа,ние колко първи копки сме виждали,......а последната 50 години след първата.

    14:16 27.08.2025

  • 7 Сталин

    8 0 Отговор
    Само вижте снимката поп и някакъв тюфлек ,това прилича на картина от средновековието

    14:17 27.08.2025

  • 8 Браво!

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Всичко което бай Тошо ни остави, като образование, здравеопазване, сигурност и водоснабдяване, беше унищожено, разграбено и окрадено от синьо-червената мъгла и герберската простотия.

    14:19 27.08.2025

  • 9 дядото

    7 0 Отговор
    а защо точно в самораново бе замфиров. разкажи за затвора изграден по не знам какви стандарти,където изтърпяващите наказания имат живеят в по-добри условия от хората в много населени места

    Коментиран от #10

    14:20 27.08.2025

  • 10 Абе "Факти"...

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "дядото":

    ... напишете и в коя община се намира това Самораново!!! Ние от Видин, какво трябва да отваряме допълнителен банер да търсим, къде се намира това село!!!

    14:24 27.08.2025

  • 11 зрител

    4 0 Отговор
    ОЧАКВАЙТЕ ГРАБЕЖ....

    14:25 27.08.2025

  • 12 Дядо Боре

    2 0 Отговор
    Защо ли си мисля , че всичко се прави заради новия затвор там. Едно време през соца водопровода и асфалта бяха направени в селото заради танковото поделение.

    14:28 27.08.2025

  • 13 Арменска реклама

    3 0 Отговор
    Двата безполезни И.диота в това правителство.

    14:30 27.08.2025

  • 14 Тома

    1 0 Отговор
    Сега правят първата копка а последната е когато влязат в новия модерен затвор за политици.

    14:31 27.08.2025

  • 15 Даниел

    3 0 Отговор
    Хората живеят в каменната ера без вода,а тези ни го представят като празнично събитие???
    Ужас!

    14:33 27.08.2025

  • 16 Само питам

    0 0 Отговор
    Трътлестия и лопата ????

    14:41 27.08.2025

