Зафиров и Иванов направиха първа копка на водопровод в Самораново

Заради дни като днешния, в който се виждат реалните решения на проблемите, смятам, че това правителство заслужава шанс да изкара пълния си мандат. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на първа копка по проект за рехабилитация на водопроводната мрежа на село Самораново.

Вицепремиерът, заедно с ресорния министър Иван Иванов участва в церемонията по първа копка на проекта за нов водопровод на селото на стойност близо 8,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е девет месеца. Проблемите тук са изстрадани, знам за протестите, за недоволството и справедливите ви искания, заяви Зафиров.

Някои политици се изкушиха да трупат дивиденти с проблемите в Самораново, други потърсиха известност. В тази връзка искам да изкажа удовлетворение към работата на министър Иванов, който решава заварени с години проблеми тихо и без излишни фойерверки, добави той. Вярвам, че в съзнанието на хората остават политиците с решения, а не тези с критиките, посочи Зафиров.