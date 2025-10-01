Новини
България »
Челен удар между два автобуса от градския транспорт на Пловдив, има пострадали

Челен удар между два автобуса от градския транспорт на Пловдив, има пострадали

1 Октомври, 2025 11:41 542 8

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница

Челен удар между два автобуса от градския транспорт на Пловдив, има пострадали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач е загубил контрол.

Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, предава БТА.

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На пловдив са най добрите шофери

    4 0 Отговор
    Винаги като видите рв да бегате далеч

    11:43 01.10.2025

  • 3 Гугъл преводач

    2 0 Отговор
    Вкарали са узбеки и индийци шофьори в Пловдив. Социален дъмпинг.

    12:06 01.10.2025

  • 4 А сега?

    1 0 Отговор
    Кой е пияния?

    12:06 01.10.2025

  • 5 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Уаууу. За първи път да сложат, че имало и Виновен водач? Все БМВто било виновно. Или Аудито, но не и Аудиота, който го карал.

    12:07 01.10.2025

  • 6 Малката Булка Пунджа

    2 0 Отговор
    Я вижте ШОФЬОРИТЕ от новите от УЗБЕКИСТАН или от ИНДИЯ са

    Община Пловдив се канеше да вкарва 20 шофьора ИНДИЙЦИ

    Коментиран от #7

    12:08 01.10.2025

  • 7 Десен волан

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Малката Булка Пунджа":

    Ако е индиец там карат наобратно та е възможно

    12:10 01.10.2025

  • 8 Кумар Прадеш младеж инжинер от Банглдеш

    1 0 Отговор
    Хубаво че не чичо ми Вирадж Брамапутра шофьор в градския транспорт Пловдив.
    Казал съм да са моли на Калии да и пали пръчиците от кравешка тор и урина от свещени крави

    12:12 01.10.2025

