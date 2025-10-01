Новини
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ

1 Октомври, 2025 12:16 2 136 60

Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците

Мария Атанасова

Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" за разпускане на агенцията.

"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.

"Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците", подчерта председателят на ПП.

Той заяви, че ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет. По думите му обаче негативен ефект ще има за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години.

"Ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко", подчерта председателят на ПП.

Василев съобщи, че от ПП-ДБ са инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.

"Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се изпълнят исканията на младите лекари", поясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    55 7 Отговор
    Ако дойде някой китайски съдия на посещение може да има и Коледа за прасетата.

    12:18 01.10.2025

  • 2 Натегация в действие

    40 11 Отговор
    Натегачите Шиши и Тиквун незабавно се натегнаха на малобританското посолство.

    Измести ли се центърът на управление от Вашингтон в лондон?

    Коментиран от #17

    12:18 01.10.2025

  • 4 ГЕРП-ДПС - първи

    35 12 Отговор
    подлоги на лондон.

    12:20 01.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    26 5 Отговор
    Да дойде пак

    12:25 01.10.2025

  • 6 ужасТ

    11 21 Отговор
    На този ли са се отчитали шефовете на ДАИ?

    12:25 01.10.2025

  • 7 Промяна

    8 34 Отговор
    ГЕРБ ДПС СА СИЛА И МОЩ ВИНАГИ ПЪРВИ БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ НАРОДА ГО ОБИЧА ТОВА Е ПЛАТЕНИ МИНИМАЛНО ДОПИСНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    12:26 01.10.2025

  • 8 СЪЕДИНЕНИЕТО прави КОЧИНАТА

    34 10 Отговор
    България от Корупция и мизерия се ТРЕСЕ
    България се управлява не от едно а от две АЛФА ПРАСЕ
    Алфа1 прасе Дебелян
    Алфа 2 прасе Бойко глиган

    12:26 01.10.2025

  • 9 Дедо ви...

    28 3 Отговор
    Курс по бизнес английски в ДАИ

    Коментиран от #22

    12:26 01.10.2025

  • 10 предлагам

    34 6 Отговор
    Предлагам да дадем МВР под аренда на германците, а Правосъдието на холандците. За три години България ще стане Швейцария.

    Коментиран от #20, #34

    12:26 01.10.2025

  • 11 Стършел

    17 7 Отговор
    1989 - дойде ,, демокрацита"(ТЕ) и всичко опусте! Първо полята, после селата, малките градчета....!

    Коментиран от #12

    12:27 01.10.2025

  • 12 важното е

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Стършел":

    че тогава ти ставаше.

    Коментиран от #25

    12:27 01.10.2025

  • 13 Митко Бомбата

    2 1 Отговор
    😂 Неговите камиони чакаха за да си загубят работата

    12:28 01.10.2025

  • 14 Прав е, но не променя факта, че

    15 10 Отговор
    А. Василев е продажно парче, което изпра Борисов и Пеевски и седя на масата с тях.

    Коментиран от #26, #46

    12:30 01.10.2025

  • 15 отдавна го разправям

    24 1 Отговор
    Корупцията се бори изключително лесно. Трябва да се сложи спирачка в главите на корумпираните индивиди.
    Това се прави с промяна в Наказателния Кодекс, като наказанието за държавни служители се удвоява заради злоупотребата с доверието на държавата да я представляват.

    12:30 01.10.2025

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 5 Отговор
    Сега рекетьорите ще се обединят и ще настане поголовна сеч Ще проплаче дете в майка

    12:30 01.10.2025

  • 17 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Натегация в действие":

    Центъра на Световното Ротшилдс Банкерство" Синедриона" е във ЛОНДОН
    Canary Wraf(Bank of England-банкс на английските еврей и EBRD London-банката на Хабад Любатовичи)
    Прасета Боко и Шиши ЗНАЯТ кой дава "фураж " разпределя порциите в държавите Кочини (колонии )
    ЗЕЛЕНСКИ (по майка Азербайджански кавказки еврейн) е агент на MI6.
    Управлението на Украинската армия се съгласува с MI5 в Лондон

    12:32 01.10.2025

  • 18 ООрана държава

    26 3 Отговор
    Чакам да дойде Мадона, че да закрием и мвр

    12:33 01.10.2025

  • 19 Евала

    27 2 Отговор
    "Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.

    Коментиран от #24

    12:33 01.10.2025

  • 20 Джуджето Николай Василев

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "предлагам":

    А армията и жандармерията на концесия на Турция

    12:35 01.10.2025

  • 21 гост

    18 2 Отговор
    Кому е нужно да има ДАИ...няма държавни предприятия така че да се махат...освен да раждат корупция за друго не стават.

    12:37 01.10.2025

  • 22 Празника на ТИКВАТА

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо ви...":

    Хелооу ин
    Лакомство или проблем

    12:38 01.10.2025

  • 23 Както е тръгнало

    18 4 Отговор
    Утре ще дойде дядо Дони и току виж сме закрили и държавата!

    12:39 01.10.2025

  • 24 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Евала":

    Румънски ПРОКУРОРИ връщащи се от почивка на Слънчака

    12:40 01.10.2025

  • 25 Стършел

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "важното е":

    А , кой ти каза?

    Коментиран от #58

    12:44 01.10.2025

  • 26 И КОЙ ТРЯБВА ДАДОЙДЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Прав е, но не променя факта, че":

    ДА ВА ВКАРА СИИИИИЧКИИИТЕЕ В БЕЛЕНЕ И СИБИР.....

    12:44 01.10.2025

  • 27 МВР служител

    11 4 Отговор
    Прасето Цацаров създаде свинщината в Прокуратурата

    12:44 01.10.2025

  • 28 Коментиращ

    8 8 Отговор
    Дойдохте вие от ппдб и закрихте семейните ценности!

    Който гласува (доброволно) за ппдб, след сглобката им с боко и шиши, да ходи да се прегледа за липсващ мозък!

    12:46 01.10.2025

  • 29 ха ха

    5 4 Отговор
    Асенка какво се тревожи

    12:47 01.10.2025

  • 30 бай Иван

    8 0 Отговор
    Абе преди години за двама хванати с подкуп данъчни закриха позициите на 300 души в НАП .Мисля "оперативни проверки" цялата беше закрита и всички 300 човека уволнени. .

    12:47 01.10.2025

  • 31 Майора

    4 3 Отговор
    Жалкото е бъдещият клен на прокуратурата да иска да е закрита! Личи си какъв политик е щом не знае че в цял свят има прокуратурата!

    12:48 01.10.2025

  • 32 Василев, който и да дойде

    4 1 Отговор
    може да закрием Прокуратурата, Филанкишията да дойде?

    12:56 01.10.2025

  • 33 Ким Чен Асен си го каза

    3 2 Отговор
    "В ПП няма хора на Кирил Петков, Асен Василев или на друг." Значи е разчистил половината и е запълнил бройките с негови хора от розовия сектор.

    12:57 01.10.2025

  • 34 Германците и Холандците са по

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "предлагам":

    корумпирани от нас.😁

    Коментиран от #59

    12:58 01.10.2025

  • 35 358

    5 4 Отговор
    Бяха му хранилка, разстроен е

    12:59 01.10.2025

  • 36 еми

    4 3 Отговор
    айде де закривайте ги не само да ръсиш празни приказки по медиите !!! хората имат нужда да си починат малко от техния рекет !!!

    13:00 01.10.2025

  • 37 Промяна

    4 4 Отговор
    КАДА ЕДНОЛИЧНИЯТ ПЕНЬОАР КОЙ ТЕ ПИТА ТЕБ С 4 % ЕДВА СИ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ВРЕМЕ Е ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #42

    13:05 01.10.2025

  • 38 Тиква

    2 4 Отговор
    Тоя уильамс татуиран наркоман,поне една полза от него

    13:06 01.10.2025

  • 39 Челен опит

    7 1 Отговор
    От 2000 година досега в Китай са били екзекутирани близо 10 000 висши държавни чиновници, които са били уличени в корупция, предаде агенция „Кросс“.

    За същото време други 120 000 са били осъдени на затвор.

    13:06 01.10.2025

  • 40 Асен пеньоара

    1 6 Отговор
    Закри митниците

    Коментиран от #43

    13:10 01.10.2025

  • 41 Борисов е неадекватен, А. Василев е прав

    7 6 Отговор
    Бойко Борисов исща да закрива агенции, вместо да закрие Корупцията?

    Вместо да поиска бодикамери, реален контрол и прозрачност в ДАИ, Бойко Борисов предлага… да я закрием. Защо? Защото „се изложихме пред чужденците“.
    Асен Василев правилно пита: кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата?

    Истинската реформа не е да махнеш цялата служба – а да спреш да я управляваш като лична хранилка.

    📹 Бодикамерите не са лукс – те са евтин и ефективен инструмент срещу подкупи и рекет.
    А отказът от тях означава едно: искаш да скриеш какво става.

    Закриването на ДАИ е политически театър разиграван от хитреца и лъжеца Бойко Борисов!
    Истинската реформа започва със Закон, Контрол и Отговорност.
    Но явно Борисов предпочита пушилка пред прозрачност!!

    13:11 01.10.2025

  • 43 Прасето Делян ли ти каза?

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Асен пеньоара":

    Прасето, което ограби КТБ и Булгартабак и си купи частен самолет и имоти в Дубай, за да има къде да се крие като му запари под опашката!

    13:16 01.10.2025

  • 44 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Пффф":

    42 Пагалски кой те пита теб незнам Какъв Пеевски те гони дали не те е хванал че все това папагалстваш

    Коментиран от #47

    13:16 01.10.2025

  • 45 Дано Бой Джордж да дойде

    4 1 Отговор
    Дано Бой Джордж да дойде че да закрием ПП. Асенчо ще припка като млада кошута при него.

    13:19 01.10.2025

  • 46 Дрънкаш глупости!

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Прав е, но не променя факта, че":

    На Делян Пеевски фалшивите опорки ги повтаряте по 100 пъти едно и също, заучени клишета и нищо смислено, никакъв аргумент по статията.

    13:20 01.10.2025

  • 47 Я марш!

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Отивай в детската градина, до там ти е нивото на ингелекта!

    13:21 01.10.2025

  • 48 Василев

    4 5 Отговор
    Е най-подходящ за министър председател!

    13:22 01.10.2025

  • 49 Бойко Борисов е виновен!

    3 3 Отговор
    Закриването на ДАИ няма да реши проблема с корупцията. Това е стар политически трик: режеш клона, за да скриеш болната коренова система.
    Вместо да въведе бодикамери и дигитален контрол, Борисов предлага демонтаж. Защо ли? Защото истинската прозрачност разрушава удобните мрежи.

    13:22 01.10.2025

  • 50 Борисов е позор за Бг политиката

    4 2 Отговор
    Бойко пак „решава проблема“ по неговия начин – не с камери, не с контрол, а със закриване.
    А ДАИ била корумпирана? Шок! Кой я управлява последните 15 години? Май не Роби Уилямс...

    13:23 01.10.2025

  • 51 Борисов исща да прикрие вината си!!

    2 3 Отговор
    Асен Василев е прав: не се закрива агенция, защото си се изложил пред Роби Уилямс.
    Истинската изложба е, че Борисов не иска бодикамери. А те биха показали кой и как точно рекетира по пътищата.
    Закриването на ДАИ не е реформа. Това е прикриване.

    13:26 01.10.2025

  • 52 Бойко Борисов е неадекватен

    2 3 Отговор
    Ако някой краде в магазина, не закриваш магазина — слагаш камери.
    Ако някой в ДАИ взима подкупи — не закриваш агенцията, а слагаш бодикамери.
    Но явно Борисов не иска истински решения, а тихо да се махне проблемът… заедно с доказателствата.

    Браво на гениалния и интелигентен Асен Василев, както винаги с точен коментар право в целта! Чест и почитания на Асен Василев! Такива управленци са нужни на България, а не простаци като Борисов!

    13:29 01.10.2025

  • 53 Чаталджа

    3 1 Отговор
    Аско да не се обажда.

    Има връзки в митниците и кво ли не му снасят.

    13:33 01.10.2025

  • 54 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Селчото за пореден път се изxоди през ycтата си!

    13:33 01.10.2025

  • 55 "Политическа прахосмукачка"

    1 3 Отговор
    Бойко Борисов не чисти корупцията – просто я замита под килима.
    Вместо бодикамери – ножици. Вместо контрол – закриване.
    А кой ще поеме функциите на ДАИ? Сигурно пак негови хора, само че без обществена отчетност.
    Асен Василев с точен коментар както винаги! Браво, Асене, ти си за Премиер, а не това чучело Желязков!

    13:34 01.10.2025

  • 56 "Бодикамерите не са враг"

    1 4 Отговор
    "Бодикамерите не са враг", ама за крадеца Барисов са! Бодикамерата е като детектор на лъжа – неудобна само за тези, които не искат истината да се вижда.
    Борисов не иска бодикамери в ДАИ.
    Познай защо. 🤔

    13:35 01.10.2025

  • 57 ДАИ е симптом, не болест

    2 3 Отговор
    Проблемът не е в ДАИ, а в модела: пари под масата, чадър над „свои“, страх от прозрачност.
    Закриването е козметика. Истинската реформа е: бодикамери, е-системи, реални наказания.
    Всичко друго е поза пред камерите… но не тези на служителите.

    13:35 01.10.2025

  • 58 извинявам се

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стършел":

    щом и тогава не ти е ставал.

    13:36 01.10.2025

  • 59 Така ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Германците и Холандците са по":

    Затова ли са по-добре от нас?

    13:36 01.10.2025

  • 60 троловете в амок

    2 0 Отговор
    Досега реваха, че ДАИ било хранилка на Борисов, а сега пък се разреваха, защо Борисов предлагал да се закрива. Направа да падладейш ти казвам.

    13:36 01.10.2025

