Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" за разпускане на агенцията.
"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.
"Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците", подчерта председателят на ПП.
Той заяви, че ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет. По думите му обаче негативен ефект ще има за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години.
"Ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко", подчерта председателят на ПП.
Василев съобщи, че от ПП-ДБ са инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.
"Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се изпълнят исканията на младите лекари", поясни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
12:18 01.10.2025
2 Натегация в действие
Измести ли се центърът на управление от Вашингтон в лондон?
Коментиран от #17
12:18 01.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ГЕРП-ДПС - първи
12:20 01.10.2025
5 Последния Софиянец
12:25 01.10.2025
6 ужасТ
12:25 01.10.2025
7 Промяна
12:26 01.10.2025
8 СЪЕДИНЕНИЕТО прави КОЧИНАТА
България се управлява не от едно а от две АЛФА ПРАСЕ
Алфа1 прасе Дебелян
Алфа 2 прасе Бойко глиган
12:26 01.10.2025
9 Дедо ви...
Коментиран от #22
12:26 01.10.2025
10 предлагам
Коментиран от #20, #34
12:26 01.10.2025
11 Стършел
Коментиран от #12
12:27 01.10.2025
12 важното е
До коментар #11 от "Стършел":че тогава ти ставаше.
Коментиран от #25
12:27 01.10.2025
13 Митко Бомбата
12:28 01.10.2025
14 Прав е, но не променя факта, че
Коментиран от #26, #46
12:30 01.10.2025
15 отдавна го разправям
Това се прави с промяна в Наказателния Кодекс, като наказанието за държавни служители се удвоява заради злоупотребата с доверието на държавата да я представляват.
12:30 01.10.2025
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:30 01.10.2025
17 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #2 от "Натегация в действие":Центъра на Световното Ротшилдс Банкерство" Синедриона" е във ЛОНДОН
Canary Wraf(Bank of England-банкс на английските еврей и EBRD London-банката на Хабад Любатовичи)
Прасета Боко и Шиши ЗНАЯТ кой дава "фураж " разпределя порциите в държавите Кочини (колонии )
ЗЕЛЕНСКИ (по майка Азербайджански кавказки еврейн) е агент на MI6.
Управлението на Украинската армия се съгласува с MI5 в Лондон
12:32 01.10.2025
18 ООрана държава
12:33 01.10.2025
19 Евала
Коментиран от #24
12:33 01.10.2025
20 Джуджето Николай Василев
До коментар #10 от "предлагам":А армията и жандармерията на концесия на Турция
12:35 01.10.2025
21 гост
12:37 01.10.2025
22 Празника на ТИКВАТА
До коментар #9 от "Дедо ви...":Хелооу ин
Лакомство или проблем
12:38 01.10.2025
23 Както е тръгнало
12:39 01.10.2025
24 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой
До коментар #19 от "Евала":Румънски ПРОКУРОРИ връщащи се от почивка на Слънчака
12:40 01.10.2025
25 Стършел
До коментар #12 от "важното е":А , кой ти каза?
Коментиран от #58
12:44 01.10.2025
26 И КОЙ ТРЯБВА ДАДОЙДЕ
До коментар #14 от "Прав е, но не променя факта, че":ДА ВА ВКАРА СИИИИИЧКИИИТЕЕ В БЕЛЕНЕ И СИБИР.....
12:44 01.10.2025
27 МВР служител
12:44 01.10.2025
28 Коментиращ
Който гласува (доброволно) за ппдб, след сглобката им с боко и шиши, да ходи да се прегледа за липсващ мозък!
12:46 01.10.2025
29 ха ха
12:47 01.10.2025
30 бай Иван
12:47 01.10.2025
31 Майора
12:48 01.10.2025
32 Василев, който и да дойде
12:56 01.10.2025
33 Ким Чен Асен си го каза
12:57 01.10.2025
34 Германците и Холандците са по
До коментар #10 от "предлагам":корумпирани от нас.😁
Коментиран от #59
12:58 01.10.2025
35 358
12:59 01.10.2025
36 еми
13:00 01.10.2025
37 Промяна
Коментиран от #42
13:05 01.10.2025
38 Тиква
13:06 01.10.2025
39 Челен опит
За същото време други 120 000 са били осъдени на затвор.
13:06 01.10.2025
40 Асен пеньоара
Коментиран от #43
13:10 01.10.2025
41 Борисов е неадекватен, А. Василев е прав
Вместо да поиска бодикамери, реален контрол и прозрачност в ДАИ, Бойко Борисов предлага… да я закрием. Защо? Защото „се изложихме пред чужденците“.
Асен Василев правилно пита: кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата?
Истинската реформа не е да махнеш цялата служба – а да спреш да я управляваш като лична хранилка.
📹 Бодикамерите не са лукс – те са евтин и ефективен инструмент срещу подкупи и рекет.
А отказът от тях означава едно: искаш да скриеш какво става.
Закриването на ДАИ е политически театър разиграван от хитреца и лъжеца Бойко Борисов!
Истинската реформа започва със Закон, Контрол и Отговорност.
Но явно Борисов предпочита пушилка пред прозрачност!!
13:11 01.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Прасето Делян ли ти каза?
До коментар #40 от "Асен пеньоара":Прасето, което ограби КТБ и Булгартабак и си купи частен самолет и имоти в Дубай, за да има къде да се крие като му запари под опашката!
13:16 01.10.2025
44 Промяна
До коментар #42 от "Пффф":42 Пагалски кой те пита теб незнам Какъв Пеевски те гони дали не те е хванал че все това папагалстваш
Коментиран от #47
13:16 01.10.2025
45 Дано Бой Джордж да дойде
13:19 01.10.2025
46 Дрънкаш глупости!
До коментар #14 от "Прав е, но не променя факта, че":На Делян Пеевски фалшивите опорки ги повтаряте по 100 пъти едно и също, заучени клишета и нищо смислено, никакъв аргумент по статията.
13:20 01.10.2025
47 Я марш!
До коментар #44 от "Промяна":Отивай в детската градина, до там ти е нивото на ингелекта!
13:21 01.10.2025
48 Василев
13:22 01.10.2025
49 Бойко Борисов е виновен!
Вместо да въведе бодикамери и дигитален контрол, Борисов предлага демонтаж. Защо ли? Защото истинската прозрачност разрушава удобните мрежи.
13:22 01.10.2025
50 Борисов е позор за Бг политиката
А ДАИ била корумпирана? Шок! Кой я управлява последните 15 години? Май не Роби Уилямс...
13:23 01.10.2025
51 Борисов исща да прикрие вината си!!
Истинската изложба е, че Борисов не иска бодикамери. А те биха показали кой и как точно рекетира по пътищата.
Закриването на ДАИ не е реформа. Това е прикриване.
13:26 01.10.2025
52 Бойко Борисов е неадекватен
Ако някой в ДАИ взима подкупи — не закриваш агенцията, а слагаш бодикамери.
Но явно Борисов не иска истински решения, а тихо да се махне проблемът… заедно с доказателствата.
Браво на гениалния и интелигентен Асен Василев, както винаги с точен коментар право в целта! Чест и почитания на Асен Василев! Такива управленци са нужни на България, а не простаци като Борисов!
13:29 01.10.2025
53 Чаталджа
Има връзки в митниците и кво ли не му снасят.
13:33 01.10.2025
54 Благой от СОФстрой
13:33 01.10.2025
55 "Политическа прахосмукачка"
Вместо бодикамери – ножици. Вместо контрол – закриване.
А кой ще поеме функциите на ДАИ? Сигурно пак негови хора, само че без обществена отчетност.
Асен Василев с точен коментар както винаги! Браво, Асене, ти си за Премиер, а не това чучело Желязков!
13:34 01.10.2025
56 "Бодикамерите не са враг"
Борисов не иска бодикамери в ДАИ.
Познай защо. 🤔
13:35 01.10.2025
57 ДАИ е симптом, не болест
Закриването е козметика. Истинската реформа е: бодикамери, е-системи, реални наказания.
Всичко друго е поза пред камерите… но не тези на служителите.
13:35 01.10.2025
58 извинявам се
До коментар #25 от "Стършел":щом и тогава не ти е ставал.
13:36 01.10.2025
59 Така ли?
До коментар #34 от "Германците и Холандците са по":Затова ли са по-добре от нас?
13:36 01.10.2025
60 троловете в амок
13:36 01.10.2025